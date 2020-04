Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 30 de abril

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



'Afortunadamente no cayó más el PIB'



Luego que Inegi dio a conocer caída de 1.6 por ciento en PIB del País, el Presidente dijo que afortunadamente la baja no fue mayor pese a algunos pronósticos.



"Algunos pronosticaron que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así, 1.6 con relación al trimestre anterior, es decir, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, 1.6", comentó.



El Mandatario comentó que siguiente trimestre será más difícil debido a pandemia, pero aseguró que se cuenta con una estrategia para reactivar la economía.



"Hay otro dato que también considero bueno, les había hablado de la recaudación en los cuatro meses de este año, hasta abril, un cuatrimestre, estamos arriba en recaudación en términos reales. Entonces no es cantar victoria porque viene lo más difícil, el trimestre mayo- junio- julio también si se prolonga agosto- septiembre- octubre, pero tenemos una estrategia, ya decidimos no recurrir a deuda, decidimos no aumentar impuestos, decidimos no aumentar el precio de las gasolinas y decidimos fortalecer la política de austeridad republicana", recordó.



"Y así vamos a inyectar recursos, para que logremos un efecto en 'V', que la caída sea de poca duración y que haya un rebote fortaleciendo el consumo, la capacidad de compra. Que haya dinero para poder comprar y reactivar pronto la economía, esto acompañado de un impulso especial a la industria de la construcción, que es como hemos dicho la actividad económica que nos permite reactivar pronto la economía".



Agregó que más de 20 mil pequeños empresarios ya comenzaron a recibir créditos y se prevé que los apoyos lleguen a 80 mil empresarios al finalizar la semana.



De acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi, dadas a conocer este jueves, durante el primer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un descenso real de 1.6 por ciento respecto al último trimestre del año previo, con lo que acumula cinco caídas a tasa trimestral.



El Presidente también mostró una gráfica sobre la caída del PIB en sexenios anteriores.



"Miren en la crisis de Zedillo, el primer trimestre como se cayó (muestra lámina) Está bien el tema de análisis y de discusión", expuso.



"Acá es Calderón y esto es lo de hoy, de nosotros, del Inegi, no se enoje mucho, no es para ustedes, es para los analistas, ahí queda eso. Pero vamos a darles otro dato y esto es por lo que me preguntaban de porque estoy optimista, fíjense en la importancia que tiene el no permitir la corrupción, el que todos estemos conscientes de que debemos contribuir y pagar los llamados impuestos".



Insistió en que hay optimismo ante los efectos de la crisis.



"Claro, todavía no estamos recibiendo todos los efectos de la crisis, pero no nos agarra con déficit, por eso estoy optimista y siento que vamos a lograr salir adelante", afirmó.



"Esa diferencia que hay se va logrando, entre otras cosas, porque la gente nos está ayudando, está contribuyendo, sabe que sus impuestos se están aplicando bien, hay confianza, eso es lo que nos permite estar optimistas. Desde luego no hay que cantar victoria antes de tiempo, se habla de que la crisis mundial de ahora es la peor crisis después de la crisis de 1929".



Lanzan IP y universidades apoyo a personal médico



Ante pandemia de Covid-19 en el País, diversas universidades en conjunto con la IP lanzaron "Juntos por la Salud", una iniciativa que busca sumar esfuerzos y cerra filas para apoyar a personal médico y a las instituciones públicas encargadas de la salud.



En la iniciativa participan más de 750 empresarios de todo el País distribuidos en 27 comités estatales.



El Canciller Marcelo Ebrard refirió que se han reunido 900 millones de pesos que serán destinados en 24 estados a través de insumos.



"Se han reunido 900 millones de pesos, se van a distribuir que en 24 estados como están incluidos 51 hospitales, los Kits están diseñados en primer lugar para proteger a los trabajadores de la salud, a todos los que tiene que ver en estos hospitales con atención directa de los pacientes Covid 19", indicó.



"Se va a dar un informe cada semana de los avances y sobre todo una invitación para todas y todos los que nos están viendo que quieran participar, si quieren donar un kit para un médico, para una enfermera para un hospital la información a través de fundación para la salud".



Por su lado, Héctor Valle, de FunSalud, dijo que se apoyará con transporte, hospedaje y equipos de protección personal al sector salud.



"Hemos iniciado ya con algunas cosas, ya trabajamos diferentes donativos que tiene que ver con espacios como habitaciones para algunos médicos, diferentes grupos hoteleros sean unidos y ejemplo de eso es lo hecho por ejemplo por el grupo Posadas (City Express) por citar alguno de ellos, también se hicieron donativos en términos de alimentos Nestlé", comentó.



"En la iniciativa estamos hablando de transporte, hospedaje, agua potable y equipos de protección personal mismos que ya hemos comenzado a trabajar y que a partir del día de hoy o mañana se empezarán a donar otros adicionales a diferentes instituciones".



Aseguró que hay cerca de 3 mil 200 camas disponibles.



En tanto, Germán Fajardo, de la Facultad de Medicina de la UNAM, expuso que estamos frente a la crisis contemporánea de mayores retos en las últimas décadas.



"Lo que sabemos que es efectivo es el distanciamiento social, el distanciamiento físico y las medidas de higiene como lavarse las manos como se insistió tanto en este mismo foro. Pero de igual importancia hay otras medidas, proteger, reconocer y cuidar a quien los cuida, proteger a médicos, enfermeras, psicólogos, todos los que pertenecemos a este gran sector salud", dijo.



"Lo que nos preocupa todos, lo que nos ocupa con esta cantidad de dinero que se pueda contar para proteger, que me comentaba el Canciller hace un rato que son 900 millones de pesos, ojalá podamos aumentar esta posibilidad para seguir protegiendo toda las médicas y médicos, lo que nos ocupa y lo que nos preocupa hoy es la salud".



Guillermo Torre, del Tec Salud, indicó que se están buscando nuevas formas de cómo ayudar en los programas de prevención para evitar contagios, para evitar que individuos expuestos se contagien, así como desarrollar nuevos protocolos de tratamiento.



Eduardo Osuna, vicepresidente BBVA, comentó que cualquier ciudadano se puede unir a la iniciativa a través de donativos en la Fundación BBVA Bancomer.



Dice que ha sido exitoso tratamiento a pandemia



El Mandatario federal consideró que el tratamiento a la pandemia de Covid-19 en México ha sido exitoso, gracias a la participación de la gente, el trabajo de médicos y enfermeras, y la conducción de servidores públicos.



"Estamos en la etapa más difícil de la pandemia y necesitamos unirnos para tener todos los elementos, unir voluntades, unir esfuerzos, recursos para seguir tratando esta pandemia como se ha venido haciendo.



"Yo puedo decir, aunque todavía falta tiempo, sí puedo asegurar que hasta ahora ha sido exitoso el tratamiento que se ha dado en México a esta pandemia y ha sido exitoso, repito, por la participación de los ciudadanos, por la contribución de la gente, por el apoyo de la gente, en primer lugar", señaló.



Mostró su apoyo al trabajo del personal de salud del País, y aprovechó para seguir convocando a médicos y enfermeras para unirse al combate contra el coronavirus.



"Lo segundo es el trabajo que están haciendo los enfermeros, médicos, camilleros, personal de salud de hospitales públicos y privados; héroes los médicos, heroínas las doctoras, las enfermeras, todo nuestro apoyo para eso, aquí también aprovecho para seguir convocando a médicos, enfermeras, porque hemos ido avanzando", refirió.



López Obrador reconoció la conducción de los servidores públicos en la estrategia de salud, a quienes, dijo, el Gobierno "les tiene confianza" y seguirán guiando.



"Ya decía que el primer lugar, el pueblo, segundo lugar los trabajadores de salud, tercer lugar yo quiero hacer un reconocimiento a los servidores públicos que están conduciendo toda la estrategia de la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el Seguro, el Insabi y de hospitales privados, los directivos, los que coordinan.



"A los que les hemos dejado la decisión porque les tenemos confianza, los que nos van guiando, lo dijimos desde el principio, los políticos no somos todólogos, sabelotodos, nos ayuda tener especialistas", agregó el Presidente.



México sigue su calendario.- Ebrard



El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México sigue su calendario y no atiende a presiones externas para reactivar actividades económicas que tiene catalogadas como no esenciales.



Se preguntó al Canciller sobre si ha habido un acercamiento con el vecino país a raíz de la carta que senadores estadounidenses enviaron al Secretario de Estado, Mike Pompeo, en la que le urgen presionar a México en ese sentido.



Ebrard respondió que se trata de una carta de representantes a su Gobierno y hasta el día de hoy, y así espera que siga, no es un tema bilateral.



"México tiene una presencia notable de la industria automotriz alemana y está muy claro que el proceso que México está siguiendo en tiempos, tiene su propia dinámica y está determinado por el Consejo de Salubridad General, por las decisiones del señor Presidente y las propuestas que ha hecho el Sector salud, eso es lo que va a guiar la acción de México y están muy conscientes de eso", expuso.



"En pocas palabras, no es un tema bilateral hasta el día de hoy, no habido ninguna comunicación de parte del Secretario de Estado y no supongo que la haya porque es un asunto interno de Estados Unidos. La prioridad es la salud, las etapas están fijadas están claras, el señor Presidente lo ha expresado así y México va a seguir ese calendario, es su calendario".



En una misiva, 11 senadores, demócratas y republicanos, pidieron a Pompeo coordinarse con las autoridades mexicanas para definir y esclarecer la definición de México de los negocios esenciales, a fin de evitar disrupciones en la cadena de suministros.



Para los legisladores, México funge un rol integral en la cadena de suministros de Estados Unidos y es crucial para el funcionamiento de negocios esenciales en ese país.



Piden ayuda para repatriar a 200 fallecidos en EU



Ebrard informó que hay 200 casos de connacionales fallecidos en Estados Unidos, debido a pandemia de Covid-19, pendientes de repatriación.



"De los que nos han pedido ayuda, van a llegar casi a 200, fundamentalmente en Nueva York", aseguró Ebrard en conferencia matutina en Palacio Nacional.



Por otra parte, el Canciller indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha recibido en las ventanillas de 330 mil llamadas consulta.



Además, 154 pacientes que no tuvieron apoyo están siendo atendidos por la SRE a través de los Consulados.



El martes, Ebrard informó que en Estados Unidos han muerto 556 mexicanos debido al Covid-19, de los cuales 448 fallecieron en Nueva York.



Asimismo, precisó que hasta ese momento se habían repatriado a 10 mil 557 connacionales de los cinco continentes, a través de 80 Embajadas y 67 Consulados.