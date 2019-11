Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 28 de noviembre

Cd. de México.- Estos son los temas más importantes que abordó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional de este jueves.



Perfila ley para eliminar a inspectores en comercios



A fin de terminar con las extorsiones y la corrupción, el Mandatario federal informó que alista una ley de "confianza ciudadana" para quitar a inspectores en comercios y que los propietarios declaren por su cuenta que cumplen con la normatividad.



"Estamos por aprobar una ley de confianza ciudadana, así se llama la ley para quitar inspectores en establecimientos comerciales y que bajo protesta de decir verdad el dueño de un establecimiento comercial de una empresa haga una manifestación y no van a haber inspectores.



"Vamos avanzar hacia allá con el propósito de que no haya extorsión, de que se esté padeciendo la visita de inspectores", afirmó.



"Que cumplen con toda la normatividad y esa manifestación se realiza y solo va a haber una fiscalización por sorteo, periódicamente en compañía de las cámaras de comercio, de las cámaras empresariales para ver si el ciudadano y el dueño del establecimiento comercial cumplió y si cumplió hacerle un reconocimiento y si no cumplió entonces si fiscalización permanente".



'Carrizales tiene experiencia y es honesto'



Cuestionado por la designación de Ángel Carrizales como titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y el rechazo de legisladores por su falta de experiencia, el Presidente lo consideró una persona profesional, de confianza y honesta.



"Ángel es una persona con capacidad, es un profesional, es una gente honesta que tiene toda nuestra confianza, y es mi facultad nombrarlo", respondió.



"Sí tiene experiencia. Pasó la prueba en Presidencia y resulta que a mí me toca nombrarlo, es una asignación directa porque así está en la ley, y lo conozco. ¿Y saben qué es lo que más me importa más que la experiencia? La honestidad. Ya para irnos entendiendo mejor, porque hay quienes tienen mucha experiencia y están graduados hasta en universidades del extranjero, tienen hasta doctorados, pero son deshonestos".El Jefe del Ejecutivo ofreció mediar en el diferendo entre Grupo Alemán y Televisa para evitar que acudan a tribunales, luego que está última empresa demandó a la familia Alemán por incumplir el contrato de compra del 50 por ciento de las acciones de Sistema Radiópolis."Hay diferendo por la compra de estaciones de radio entre Televisa y los dueños de Interjet, nosotros hemos ofrecido nuestra intermediación para que lleguen a un acuerdo y que no se tenga que ir a tribunales, porque nos los han pedido, y estamos en la mejor disposición de ayudar a conciliar, para que estas empresas sigan dando servicio y que se mantenga como fuente de empleo y trabajo, se cierra una empresa y se afecta a trabajadores, por eso no queremos mortandad de negocios, al contrario, que cada vez estén más fuerte las empresas", expuso.Cuestionado sobre la situación de la aerolínea Interjet, el Presidente consideró que es obligación de su Gobierno apoyar a las empresas nacionales para evitar que "quiebren", aunque, precisó que eso no implica utilizar dinero público para rescatarlas."Nosotros tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales, que vamos a estar pendientes para ayudar a que no fracasen, que no quiebren las empresas mexicanas. No significa esto rescatar a las empresas como se hacía en otros tiempos, no es recurrir al Fobaproa, es ayudar a las empresas nacionales."Nosotros tenemos información de que es una empresa que está cumpliendo con su servicio y en lo que podamos ayudar lo vamos a hacer, no significa que se va a utilizar dinero de los mexicanos, dinero público para rescatar a empresas privadas, no vamos a convertir deudas privadas en deuda pública", subrayó.El Mandatario federal pidió evitar a los "zalameros" que, en su nombre, pidan respaldar a una de las tres mujeres propuestas para ser Ministra de la Corte, pues ya no hay "línea" desde la Presidencia."Lo digo puerta para que lo escuches ventana. Mandé la terna al Senado para la Corte, son tres mujeres, se trata de senadores de gente con criterio, que ejerce su libertad, que actúa con independencia, pero no sobra decir, porque antes era otra la costumbre, no está demás decir, no hay línea, no simulamos", afirmó."En este asunto de la terna, he escuchado que dicen que estoy a favor de una de las integrantes de la terna, no, cuando las invité les dije que eran los senadores los que iban a decidir libremente, pero no está demás recordarlo y que todos los senadores sepan que no hay favoritismo."Que son ellos los que van a decidir, también para que no vaya a salir un zalamero que se ostente como mi representante o emisario, que no se diga que hay alguien preferido, tenemos que cambiar estas prácticas que llevan siglos".Luego de que ayer detalló los cinco momentos más difíciles durante su Administración, el tabasqueño resaltó los logros obtenidos en su primer año de Gobierno, entre los que destacó la creación de becas, pensiones para adultos mayores y empleos."Imagínense lo que significa el que en un año todos los adultos mayores de México tengan el derecho a una pensión, lo que representa para una familia humilde, donde hay dos ancianos respetables, y los dos reciben su apoyo, ya tienen para sus alimentos y lo básico", dijo."El que no se tenga corrupción, el que ya no haya lujos en el Gobierno. Imagínense lo satisfactorio que es poder decir que la Presidencia el año pasado ejerció 3 mil 600 millones de pesos y ahora solo 800 millones".López Obrador refirió que un equipo está trabajando y se están haciendo consultas con especialistas y ciudadanos para la conformación de una Constitución Moral.Al informar que se han logrado imprimir 8 millones de ejemplares de la Cartilla Moral, escrita por Alfonso Reyes, el Mandatario consideró que la nueva Constitución no es un ordenamiento legal y va más allá de lo religioso."Sigo hablando de Constitución Moral, podríamos hablar de código de ética e, incluso ya se está trabajando, hay un equipo que está trabajando, se están haciendo consultas a ciudadanos, especialistas, sobre este tema y sobre los preceptos que debe incluir la nueva Constitución Moral."No se trata de un ordenamiento legal de carácter obligatorio, es decir, no son leyes, es que nos pongamos de acuerdo cuales son los preceptos aceptados por todos y que van más allá de lo religioso", señaló.