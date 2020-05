Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 28 de mayo

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Reactiva puentes por turismo



Afirmó que los puentes vacacionales se mantendrán un año a petición del sector turismo.



"Ahora como se perdieron más empleos para el turismo, a petición de los empresarios del sector, a través del Secretario de Turismo, Miguel Torruco, yo acepté que cuando menos una año se continúe con los puentes, esta es una contribución de nuestros héroes, van a seguir ayudando", dijo.



"Se van a mantener los puentes con la idea de fortalecer y ayudar al sector turístico".



El Mandatario federal afirmó que el Secretario de Turismo le pidió reconsiderar su idea de que las fechas históricas se celebraran en su día y terminar con los puentes.



"Me pidió el Secretario de Turismo que yo reconsiderara el que celebráramos las fechas históricas en su día, que no fuesen puentes, que el 20 de noviembre fuese el día festivo de celebración porque es el aniversario de la revolución mexicana que significa mucho para todos, significó mucho para todos, significó justicia, democracia en su momento, significó soberanía", aseguró.



"No podemos hacer a un lado las gestas de nuestros héroes, en el periodo neoliberal querían que nos olvidáramos de la historia".



"En la época del esplendor conservador, entonces no querían que recordamos nada, vámonos a los puentes".



Planteó que la decisión de seguir con los puentes es para apoyar al turismo, una de las actividades económicas más afectadas por la pandemia de Covid-19.



"Entonces dijimos no, vamos a recordar nuestra historia por qué no podemos olvidar de dónde venimos y entonces ahora, por esta circunstancia especial y para apoyar al turismo, que fue de las actividades económicas más afectadas, donde más pérdidas de empleo ha habido, de 20 millones 500 mil empleos... mi cálculo optimista, porque no soy pesimista, es que se van a perder 1 millón, bueno los técnicos van a decir que no, como los pronósticos de la caída de la economía, los pronósticos de ayer del Banco de México están peor que los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para México, salieron más, bueno realistas, que los del Fondo".



'Se domó pandemia y se alejó riesgo de saturación'



Aseguró que la pandemia de Covid-19 en el País ya se domó y que ya no hay riesgo de saturación en hospitales.



Esto pese a que en los últimos días se ha registrado un incremento de muertes y contagios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.



"Ya falta poco, según los médicos, los especialistas y los científicos, y también quienes están haciendo las proyecciones, matemáticos, vamos bien, ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales que hubiese significado más pérdidas de vidas humanas y mucho dramatismo, eso afortunadamente ya se superó".



"Vamos a la nueva normalidad que implica comportamientos distintos en la convivencia, tanto en lo familiar como lo público".



Ayer en conferencia vespertina, la Ssa reportó 463 nuevas muertes por Covid-19 en México, con lo que suman 8 mil 597, además de 78 mil 23 casos confirmados, 3 mil 463 más que antier. Se trata de la cifra más alta de confirmados acumulados para un día.



También se indicó que existen 33 mil 566 casos sospechosos acumulados y que hay registro de 727 defunciones sospechosas.



El Mandatario recordó que mañana se dará el informe sobre la reapertura para la nueva normalidad y sobre insumos que se han adquirido para personal de salud.



"Mañana va a haber un informe sobre el inicio de una nueva etapa para seguir enfrentando la pandemia y voy a pedirle al Doctor Hugo López-Gatell que informe sobre este tema de cuánto equipo para proteger a médicos, a enfermeras, se ha adquirido, cómo se ha distribuido en todos los hospitales, yo tengo el reporte que no hay carencias", dijo.



Indagan venta de examen para médicos especialistas



Ante denuncias, el Presidente informó que se hará una investigación sobre la venta del examen para médicos especialistas.



El Mandatario retomó el tema del plan de su Gobierno para disminuir el déficit de médicos especialistas y que ningún aspirante que quiera ingresar a alguna especialidad sea rechazado.



"Hoy en la mañana estábamos viendo lo de los médicos especialistas, dijimos que ya no va a haber rechazados porque estamos pensando no solo ampliar aquí para que puedan estudiar su especialidad, son alrededor de 50 mil los que presentan examen, entran 10 mil, entonces aquí vamos a procurar que se amplíe a 10 mil y los 30 mil restantes les vamos a apoyar con becas para que estudien en el extranjero", recordó.



Sin embargo, advirtió que ante las denuncias de que el examen se vendía se cuidará su aplicación.



"Ahora salió que hay que cuidar lo de la aplicación del examen porque hay denuncias de que se vendía el examen, hoy se habló de ese tema y se va a hacer una investigación y tener mucho cuidado en la aplicación del examen", sostuvo.



"Todas estas prácticas las tenemos que cerrar y ayudar todos, lo que hacen ustedes aquí con denunciar, porque ayuda a que las autoridades estatales, federales actúen, como es este caso".



Pide a IP compartir pérdidas en electricidad



Consideró que la Iniciativa Privada debe compartir las pérdidas en el sector energético que puede significar que la CFE recupere su influencia en el mercado de la industria eléctrica.



López Obrador insistió en que su Administración no está en contra de la participación de los privados en el sector eléctrico, pero su interés es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



La idea dominante, sostuvo, era que a finales de 2024, la CFE solo influyera en el 20 por ciento del mercado de la industria eléctrica y el 80 iba a estar en manos de particulares, y la Administración dejó una participación de 50 y 50.



"¿Cómo queremos entregar? Ya lo hemos planteado, 54-46, o sea no estamos impidiendo que los particulares también participen, pero necesitamos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad porque si se lo dejamos a los particulares no vamos a poder cumplir con el compromiso de que no aumente el precio de la luz, porque los particulares, ya se demostró, van por la ganancia, van por la utilidad ¿o en este tiempo que privatizaron no aumentó el precio de la luz? Claro que aumentó.



"No quiero", advirtió, "que digan: ofreció que no iba a aumentar el precio de la luz y sí aumentó.



"No va a aumentar, ni va aumentar en términos reales el precio de las gasolinas ni del diesel ni del gas, pero para eso necesitamos poner orden y que nos ayuden las empresas a entender que son otras circunstancias".



López Obrador reconoció a las empresas que están pagando impuestos y dijo que esa actitud responsable debe aplicar en lo personal y como País, desde el Gobierno, con austeridad y sobriedad, y en las empresas en general.



El Jefe del Ejecutivo expuso el caso de Argentina, país al que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó endeudarse cuando no tenía capacidad de pago.



"Aquí existe una corresponsabilidad. Quiebran la economía de Argentina, ahora están en negociación de su deuda, yo espero que haya un arreglo, pero el mismo Fondo ahora, y además lo celebro, está sosteniendo que Argentina no tiene capacidad para pagar todas esas deudas, que tienen que condonarle cuando menos la mitad y esa es la negociación que hay".



"Qué significa esto, ojalá que se llegue a este acuerdo, porque bancos y fondos de inversión van a tener que asumir su responsabilidad y las pérdidas que les corresponden, como todos".



El Presidente dijo que como en Argentina, ahora que en México se revisen los contratos "leoninos" otorgados en la industria eléctrica, cuando los particulares mandaban en el sector.



"Ya les he dicho cómo tenían comiendo en la mano a los funcionarios del más alto nivel, se firman esos contratos leoninos, pues yo creo que es justo que en una circunstancia distinta pues revisemos o ¿toda la pérdida va a ser por el pueblo? ¿Qué no podemos compartir? ¡Algo!", expuso.



"Entonces esa es la nueva actitud, todos poner algo, y eso es parte de la nueva normalidad, son los cambios, desde luego, con apego al Estado de Derecho, sin violar la Constitución, las leyes, pero buscando entendernos".



Se lanza ahora contra los científicos



Se lanzó ahora en contra de los científicos, luego de que integrantes de instituciones como el Conacyt, el CIDE y el Cinvestav pidieron frenar el recorte del 75 por ciento al gasto de operación, ordenado por la Secretaría Hacienda.



El Mandatario fue cuestionado sobre el impacto que tendrá la reducción en los capítulos 2000, de Materiales y Suministros, y 3000, de Servicios Generales, ya que podría derivar en despidos y problemas de operación.



En respuesta, el Presidente consideró que las críticas por los ajustes al gasto sólo buscan mantener las prácticas las abusivas que se registraban en el pasado.



¿Este recorte del 75 por ciento no afecta?, se le preguntó.



"No, no no, porque se ve cada caso. Siempre que se toma una medida dicen: los niños, los investigadores, se va a dejar sin comida a los presos, siempre es así, para mantener los abusos el influyentismo, el nepotismo, todas las lacras de la política.



"¡Ah! porque son investigadores están exentos de cometer actos de corrupción... bueno, en el Conacyt está demostradísimo... se robaban las medicinas", respondió.



López Obrador fue más allá al sostener que, en los tiempos de Porfirio Díaz, fueron los científicos quienes apoyaron la dictadura.

"Cada vez que pueden, ahí vienen ¿quiénes apoyaron al porfiriato? Pues los científicos, así se les conocía. No todos los que se dedican a la ciencia, a la cultura, a la investigación y a la academia son gentes conscientes", acusó.



"Los científicos apoyaron siempre a Porfirio Díaz y al conservadurismo".



El Jefe del Ejecutivo defendió su decisión de reducir tres cuartas partes del gasto de operación de la Administración pública, para generar ahorros que permitan enfrentar la pandemia por Covid-19.



Tras advertir que no dará marcha atrás, puso como ejemplo que mientras él gasta 250 mil pesos mensuales para financiar sus giras por el País, el ex Presidente Enrique Peña Nieto gastó 7 millones de pesos sólo en servicios de internet en un viaje que realizó a Argentina.



"Se los vuelvo a repetir porque parece que estos insensatos no entienden", sentenció.



El Presidente negó que su intención sea generar despidos de trabajadores en el Gobierno.



"Esos no van a ser despedidos, es que es muy mañoso el argumento, lo digo de manera respetuosa, es como lo de las Estancias Infantiles ¿cómo se va a deja a los niños sin sus becas?Pues no sé dejo a los niños si sus becas, sencillamente ya no se entrega a quienes manejaban las estancias infantiles, que se demostró que apuntaban más niños de los que tenían, entonces es poner orden, no es afectar", aseveró.



"No se va a quitar a ningún trabajador, es poder reunir esos recursos, todos, ver si se están destinando a propósitos justos, a causas justas, pero no se van a eliminar".



Dice que tienen cómo enfrentar sargazo



Aseguró que tienen cómo enfrentar al sargazo que llegue a Quintana Roo y que no hay ningún problema. Indicó que Marina tiene 6 embarcaciones para enfrentar el problema.



"Entonces no hay ningún problema, las playas están limpias, ese era el informe que tenía, es un asunto que se da por temporada, hay que ver el arribo del sargazo pero tenemos cómo enfrentarlo".



Rechaza pronóstico de Banxico; ve inversiones



Dijo que su Gobierno no coincide con las proyecciones del Banco de México sobre una caída del PIB para este año y la pérdida de empleos formales, y estimó que las inversiones están regresando al País.



"Acerca de los pronósticos del Banco de México somos muy respetuosos de la autonomía del Banco de México, desde luego no coincidimos con sus proyecciones, nosotros pensamos que nos vamos a recuperar pronto", afirmó.



"Los pronósticos de ayer del Banco de México están peor que los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para México, salieron más, bueno, realistas que los del Fondo".



Este miércoles el Banxico estimó que la economía nacional podría caer entre 4.6 y 8.8 por ciento este año y se perderán hasta un millón 400 mil empleos formales ante la crisis por el Covid-19.



El Mandatario federal admitió que, debido a la crisis económica mundial, los fondos de inversión sacan sus capitales para protegerse en otras naciones, sin embargo, están regresando al País.



"Se debe a que con la crisis mundial, o sea esa es mi explicación, los que invierten, sobre todo los fondos de inversión, buscan mayor protección para su dinero y por eso cambian el destino de sus inversiones o sacan inversiones de países emergentes a países como Estados Unidos, como Japón, van a refugiarse en dólares, en yenes.



"Lo que ha venido sucediendo (...) sobre el comportamiento del peso con relación a otras monedas, sin embargo, en los últimos tiempos están regresando inversiones por eso se está apreciando el peso", consideró.



Urge fin de fideicomisos; 'habrá apoyo directo'



Urgió al Congreso a terminar con los fideicomisos públicos para dar inicio a la entrega de apoyos directos para los investigadores y creadores.



"Aprovechamos para pedirle a los legisladores que nos ayuden con las dos iniciativas que enviamos, una para extinguir los fideicomisos porque era un abuso, lo podemos probar", aseguró el Mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.



"Esto no significa que se van a quedar sin apoyo los creadores, los cineastas, los investigadores, no. Van a seguir recibiendo su apoyo, nada más que lo vamos a hacer de otra forma, les vamos a entregar de manera directa lo que les corresponde sin estos instrumentos de intermediación administrados por gente sin escrúpulos", afirmó.



López Obrador dijo que había corrupción en el manejo de fideicomisos públicos y estos utilizaban el dinero de manera discrecional.



"Eso es lo que estamos planteando, poner orden, porque calculamos que son 250 mil millones de pesos que están regados en fondos y fideicomisos", sostuvo el Mandatario.



A principios de abril, el Presidente ordenó a todas las dependencias del Gobierno federal liquidar los fideicomisos sin estructura orgánica y concentrar en la Tesorería de la Federación todo el dinero recuperado.



Tras críticas a la propuesta, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que habrá mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda, la Función Pública y la Consejería Jurídica para revisar cada uno de los fideicomisos.



Disgusta fallo de Corte por salarios de Cofece



Expresó su disgusto por el fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de la Cofece para restaurar los salarios que sus mandos percibieron en 2019, sin sujetarse al tope de 1.7 millones de pesos netos anuales.



Señaló que no es posible que haya funcionarios que ganen 200 o 300 mil pesos mensuales.



"Ayer no me gustó, lo digo de manera franca, abierta, lo digo con todo respeto, la decisión que tomaron en la Suprema Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República. Yo no sé cuál fue la interpretación que se utilizó, cuál fue la justificación", expuso.



"Eso no lo veo bien, desde luego respeto las decisiones del Poder Judicial, es un órgano independiente, pero también puedo ejercer mis facultades y tenemos que seguir insistiendo en que no pueden haber estos sueldos tan excesivos y es mentira que paguen más en el sector privado, no es cierto, es un mito para justificar el pago de sueldos elevadísimos en el sector público".



El Mandatario tabasqueño aseguró que de ser necesario enviará una nueva iniciativa al Congreso para dejar claro que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.



"Esta resolución que fue para el Instituto de Competencia, de todos estos organismos que crearon, yo pregunto ¿qué ya no hay monopolios? Todos estos organismos, no pues ahora, con esta resolución, van a querer otros", comentó.



"No me puedo quedar callado, ofrezco disculpas sobre este tema. Si lo consideramos necesario vamos a ver cuáles fueron los elementos, a lo mejor es porque no estaba muy claro en la Constitución que nadie puede ganar más que el Presidente, entonces, si no está muy claro, vamos a buscar la forma de hacerlo más claro y volver a enviar la iniciativa para que sean los legisladores los que resuelvan".



Ayer, la Primera Sala de la Corte revocó la negativa de suspensión dictada en enero pasado a Cofece para mantener salarios por encima del tope del Ejecutivo.



En esa ocasión la Ministra Yasmín Esquivel rechazó peticiones similares del Banco de México y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.