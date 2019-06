Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 27 de junio

Cd. de México, México.- Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Busca conciliación con Canadá por ducto



El Gobierno federal busca llegar a un acuerdo con las contratistas de la CFE que construyen ductos a fin ajustar los elevados costos que se le cobran a la empresa productiva del Estado, afirmó el Mandatario federal.



Luego que el Embajador de Canadá, Pierre Alarie, criticó la intención del Gobierno mexicano de llevar a arbitraje internacional el contrato de CFE con la empresa TransCanada, López Obrador dijo que ése y otros convenios resultaron perjudiciales para la empresa estatal.



"Se va a buscar que mediante la conciliación se resuelva el problema".



"Buscamos un acuerdo para que no se perjudique la hacienda pública".



"Lo que se está haciendo es un procedimiento legal y buscando que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que fue un abuso el que se hayan hecho esos contratos que afectan a la hacienda pública".



Desplegarán Guardia en CDMX por alza de delitos



La Guardia Nacional será desplegada en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México ante el incremento de delitos, sobre todo de homicidios, en los últimos 10 años, indicó el Ejecutivo federal.



"Sí va a haber Guardia Nacional en la Ciudad de México, en todo el territorio, esto está acordado con la Jefa de Gobierno".



"Es notorio que están creciendo los delitos, sobre todo los homicidios, al pasar de 2 a 6 diarios".



"Se dejó que echaran raíz bandas en la Ciudad que no había, entraron grupos de la delincuencia llamada organizada. Esto, calculo, se presentó más a partir del año pasado en algunas demarcaciones de la Ciudad y eso es lo que ha estado causando un problema", acusó.



Prometen entregar fertilizante el 15 de julio



El Presidente aseguró que el próximo 15 de julio concluirá el reparto de fertilizante a productores de Guerrero, cuyo retraso ha generado protestas en esa entidad.



"Se está trabajando allá en Guerrero y se están distribuyendo los fertilizantes y tengo la información de que el día 15 de julio se termina de entregar todo el fertilizante".



"Se va a terminar de entregar, ayer hablé de que era un programa que llevaba mucho tiempo que se manejaba de una forma y ahora se va a manejar de otra manera, siempre que hay los cambios, imagínense ahora cuántas resistencias hay al cambio, la palabra reaccionario viene de eso, de que en los movimientos de transformación cuando hay un cambio hay una reacción, hay quienes se oponen al cambio, esto genera una polémica, es normal".



"Termino de decirte que la información que tengo es que el día 15 de julio se termina de entregar todo el fertilizante, ese es el informe que me dio ayer el Secretario de Agricultura y me informó que están trabajando, entregando el fertilizante con resistencias porque han detenido a quienes van a la entrega del fertilizante, han habido bloqueos porque hay resistencias por esta nueva forma de proceder".



'Se están cuidando espacios en Palacio'



Cuestionado sobre su traslado a vivir en Palacio Nacional, el Mandatario habló sobre los espacios que han sido restringidos en el recinto histórico.



"En un lugar muy reducido, en un departamento que existía en la época del Presidente Felipe Calderón y no se va a limitar a nadie la estancia, lo mismo las visitas al Palacio. Me río porque están hasta hablando de que vamos a desaparecer a los gatos, jajajajajaja, del Palacio, no, no, no, nada de eso".



"El jardín se está cuidando y se está conservando porque estaba abandonado el jardín botánico que es de historia, entonces se están cuidando los espacios pero no para volverlos exclusivos".



Fonden, 'barril sin fondo'



López Obrador criticó al Fondo de Desastres Naturales al decir que es un barril sin fondo que declara emergencias sin licitar nada.