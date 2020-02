Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 27 de febrero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Pide 'no exagerar' por coronavirus



Hizo un llamado a no exagerar en torno al nuevo coronavirus para no generar pánico, y aseguró que su Gobierno está preparado para enfrentar la situación en caso de que llegue a México.



Cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre la preocupación en el sector privado ante la posible llegada del coronavirus y los efectos que podría tener en la economía, López Obrador sostuvo que ante esta nueva situación lo importante es prevenir.



"Hay que prepararse, nosotros estamos preparados, hoy va a haber una conferencia de la Secretaría de Salud, hay que informar para que no haya pánico, no suceda lo que pasó con la influenza, que se exageró, afectó, pero fue mal manejado, y nos afectó incluso económicamente", dijo.



"Aquí, por la influenza tenemos, desgraciadamente, como 15 mil muertes al año, no estoy diciendo que lo del coronavirus no represente un riesgo y que además tenemos que prevenir, pero a nivel mundial se habla de 2 mil 500 pérdidas de vidas humanas. Tenemos que atender el asunto, pero no exagerar y prevenir, estamos preparados para eso".



¿No cree que haya efectos negativos para México?, se le insistió.



"Sí, puede haber, estamos preparados, no exagerar, porque la verdad, la verdad, hay quienes quisieran que nos fuese mal, por cuestiones ideológicas. Que nos afectaran estas epidemias y que nos fuese mal, están molestos porque ya no pueden robar", respondió.



El político tabasqueño dijo llamarle la atención que algunos periódicos publiquen diario contra el Gobierno, cuando antes se dedicaban a publicar boletines y a aplaudir.



"Leí un comentario en un portal de estos financieros donde dice: ahí viene ya el coronavirus y el dólar va a llegar a 100 pesos, pero deseándolo pues", expuso.



"Que hagan a un lado todo eso, hay diferencias, tenemos diferencia, pero que no estén invocando males para el País".



López Obrador sostuvo que se está haciendo todo.



"¿Qué le digo a la gente? Estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte", apuntó.



"Tenemos muy buenos médicos, no tenemos, hasta ahora, ningún caso registrado. Esto del crucero, cuando nos dijeron, el planteamiento fue: que se atienda, son seres humanos. ¿Cómo vamos a cerrarles la posibilidad de que sean atendidos? Vamos a suponer que vengan afectados, entonces, Váyanse, aquí no los podemos atender' ¿Cómo no? Por qué esa paranoia, eso nunca se puede permitir".



A los medios les aconsejó no apostar porque le vaya mal al País.



"Además, un consejo, de muy buena fe, ya la gente piensa distinto, ya cambió la mentalidad del pueblo, entre más están con eso, menos los van a leer, pero esta es una recomendación respetuosa, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto".



Avala desembarco: 'es inhumano negarse'



Dijo que permitirá el desembarco del crucero MSC Meraviglia en Cozumel y enfatizó que sería inhumano negarse, aún si hay gente "infectada" con coronavirus.



"Dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar. Nosotros no podemos actuar con discriminación", aseguró el Mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.



"Si se detecta algún caso (de coronavirus), se atiende. Tenemos información de que no existe esa posibilidad, pero no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos, se cumplen, pero no es 'aquí no les permitimos atracar' (...) estamos hablando de miles de personas, de turistas de cualquier nacionalidad", dijo.



El Mandatario aseguró que, aunque no hay ninguna persona infectada, es indignante que existan actitudes de rechazo al desembarco del crucero.



"Cerca de 5 mil personas que no pueden desembarcar, la desesperación, todo lo que implica ¿dónde está nuestro humanismo? Además estando tan avanzada la ciencia, ¿por qué esas actitudes retrógradas?", cuestionó.



El Presidente recordó las maniobras realizadas por su Administración para sacar al ex Presidente de Bolivia Evo Morales de ese país y como algunos países no permitieron el aterrizaje del avión mexicano que participó en la operación.



"Esto tiene que ver con nuestra tradición de solidaridad, hasta en el supuesto de que hubiese alguna persona infectada ¿por qué no vamos a atenderlos?, es humanismo", reconoció.



Por último, López Obrador reveló que un miembro de la tripulación tendría "otro tipo de enfermedad", aunque no dio mayores detalles.



Rechaza injerencia en elección de INE



A pesar de la cercanía política de los personajes involucrados, el Presidente negó tener injerencia en el proceso de selección de los nuevos consejeros del INE, a través del nombramiento del académico de Morena, John Ackerman, propuesto para formar parte del Comité Técnico que participará en la selección.



"Es un proceso que se está llevando a cabo en el Congreso, en la Cámara de Diputados y deben ellos de actuar con autonomía, con libertad y nosotros no tenemos por qué meternos a esos temas".



El Mandatario fue cuestionado sobre la decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de proponer al especialista de la UNAM, quien es integrante del Instituto de Formación Política de Morena; esposo de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y abierto defensor de la Cuarta Transformación.



Al responder, el Presidente hizo referencia al "reparto" de consejeros electorales que se registraba en el pasado entre las principales fuerzas políticas y negó que el nuevo régimen esté repitiendo esas prácticas.



"Antes ¿qué hacían, cómo le hacían para nombrar a los consejeros? Se repartían tres para un partido, cuatro para otro y al más chiquito, uno, para que le tocara"."Y así tenían el control del órgano electoral, los dos grandes controlaban. Es más, me tocó saber cuándo iban a nombrar a los que están ahora y por anticipado, hasta me adelanté: cuatro para uno, tres para el otro y uno para el más pequeño".-¿No es lo mismo?, se le preguntó."No porque no somos iguales, nosotros no nos metemos en eso".Luego que el TEPJF revocó el acuerdo por el que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas del INE ordenó la reducción del 75% de financiamiento a Morena, el Mandatario afirmó que se deben reducir las prerrogativas."Tienen que reducir las prerrogativas en beneficio de la gente. Creo que si un partido decide entregar parte de sus prerrogativas, por qué se le impide, si es devolver el dinero a la hacienda pública para que se utilice en educación, en salud, en lo que hace falta. No creo que deba autorizarse tanto dinero a los partidos políticos".De visita en México, Audrey Azoulay, directora general de Unesco, llamó a los países miembros de la ONU a reinventar los sistemas educativos para que sean incluyentes."Necesitamos reinventar nuestros sistemas educativos que dejan a demasiados al margen", afirmó.Durante la inauguración del evento Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas, la funcionaria de las Naciones Unidas destacó que los idiomas son sinónimos de identidad, por lo que las lenguas indígenas deben preservarse."Su reconocimiento es una cuestión de dignidad, pero también capacidad para integrarse al mundo de hoy", manifestó."Los pueblos indígenas no son pueblos del pasado, sino del futuro", añadió.Destacó que México fue el primer país en establecer una delegación permanente en la Unesco y en ser anfitrión de la conferencia general de la organización después de la conferencia de su fundación en París.Señaló que hay 35 sitios de México en la lista Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, lo que lo convierte en el primer país en América Latina en esa lista.En el evento, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó un video que se utilizará para comunicar a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y que hablan alguna de las 25 lenguas indígenas más habladas en ese país por los connacionales mexicanos."Nuestros consulados se están convirtiendo en verdaderos espacios de defensa de los migrantes y esta transformación no estaría completa sino tomáramos en cuenta a nuestros pueblos indígenas", dijo Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.La funcionaria mexicana explicó que el evento inaugurado este jueves de la mano de la Unesco se centra en el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, usar, desarrollar y transmitir las lenguas indígenas.Destacó que las lenguas indígenas han tenido resistencia a lo largo de los años, por lo cual llamó a que se fortalezcan para evitar que desaparezcan."Entonces estamos hablando de la resistencia de las lenguas, no sólo a partir de la conquista, sino de mucho tiempo atrás, posiblemente desde la existencia de la gran cultura olmeca", dijo en conferencia matutina."La resistencia de las lenguas en México es algo excepcional, único, por eso tenemos nosotros que fortalecer las lenguas, evitar que desaparezcan las lenguas, que se han mantenido a través del tiempo, por siglos y ahora que hay un Gobierno democrático del pueblo es fundamental el que podamos fortalecer las culturas, las tradiciones, las costumbres, las lenguas, la organización social comunitaria, esa institución extraordinaria que entraña mucha fraternidad, el tequio, la ayuda mutua, todo esto que es extraordinario y ejemplar".Acompañado de representantes de las culturas de los pueblos indígenas de México, el Mandatario insistió en que gracias a su riqueza cultural, el País ha enfrentado adversidades."Lo que ha salvado a México han sido sus culturas, hemos podido enfrentar todas las adversidades: epidemias, terremotos, inundaciones, hambrunas, corrupción, malos gobiernos, todo se ha resistido por las culturas originarias", aseguró."Y no confundir educación con cultura, educación es lo que se aprende, es una técnica () la fortaleza de nuestro pueblo está en sus culturas. Pongo un ejemplo y así podría hablar de otros pueblos: Lo que sucede en Oaxaca, es de los pueblos con más culturas en el mundo".Agregó que su Gobierno mantiene el compromiso con las comunidades indígenas a través de programas sociales."Al día de hoy la mitad de los hogares de México, de las viviendas, está recibiendo al menos un programa de bienestar, en todo México, pero en el caso de las comunidades indígenas ya están recibiendo apoyo, cuando menos un programa de bienestar, el 97% de la población, y el día 1 de diciembre espero informar que el 100% de los hogares indígenas están recibiendo cuando menos, repito, un programa de bienestar", puntualizó.