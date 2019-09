Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 26 de septiembre

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Pide a SFP revisar contrato a compadre



Luego que la empresa Bio Pappel Scribe, propiedad de Miguel Rincón, su compadre, ganó otro contrato en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, López Obrador dijo desconocer el convenio, pero ofreció que la SFP revise y emita un dictamen al respecto.



"Que emita dictamen la Secretaría de la Función Pública, que no haya ni siquiera la sospecha, ser y parecer, entonces que se aclare todo, todo, todo, y trátese de quien se trate y que la Función Pública emita un dictamen".



El Mandatario federal aseguró que no ha hablado con su compadre, pero reiteró que no habrá corrupción.



"No, esa vez si tuve comunicación con él, pero no volví a hablar con él de esos temas y ahora me entere de esta situación. Que la Secretaría de la Función Pública informe, repito, cero corrupción, cero impunidad, todos a portarnos bien".



No hay 'hallazgos positivos' sobre los 34



El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que en ocho operativos realizados en 48 días de búsqueda por el caso Ayotzinapa no ha habido "hallazgos positivos" sobre los 43 normalistas desaparecidos en 2014.



Estos operativos han sido realizados en los municipios guerrerenses de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y Mezcala.



"Debo advertir que no ha habido ningún positivo, ningún hallazgo positivo ni en el segundo vado de Cocula, ni en las casas de seguridad que investigamos en Iguala, ni en el pello de la Parota o en pozos de Iguala, com información que nos proporcionaron desde la ciudad de Amarillo, en el Estado de Texas".



En total, dijo, se han revisado 180 puntos específicos en distintas regiones, incluido el cateo en una casa en la colonia Juan N. Álvarez de Iguala, en Mezcala y el ejido de Carrizalillo y los que están en curso en Huitzuco y Tepecoacuilco.



Lanzan recompensas



Encinas anunció recompensas de 1.5 millones de pesos para quien dé información fidedigna y verificable sobre el caso. El Gobierno federal también ofrece recompensa de 10 millones de pesos para la localización de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales involucrados en los hechos que hoy cumplen cinco años de ocurridos.



Respecto a las investigaciones para localizar a los estudiantes desaparecidos, resaltó la creación de un comité científico asesor en la comisión presidencial creada para el caso, que se ha dedicado a hacer un trabajo que fue abandonado.



Analizan llamadas



El subsecretario comentó que del análisis realizado a 80 millones de llamadas que salieron y entraron a los celulares de los jóvenes durante cuatro años, de las cuales 206 mil fueron de interés, se confirma que ninguno de ellos tuvo contacto con grupos delictivos.



Reuniones sobre Ayotzinapa



Hizo un recuento de todas las reuniones que han sostenido con funcionarios, ex funcionarios y hasta el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar.



En la más reciente reunión con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se acordó avanzar en un replanteamiento integral de la investigación para subsanar las fallas que tuvo la indagatoria realizada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.



Tras destacar la cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional, refirió que, hasta ahora, todos los requerimientos de información que se han presentado a esa dependencia han sido respondidos y forman parte de la investigación de la Fiscalía especializada.



Citarían a EPN 'si es necesario'



El Fiscal Especial del caso Iguala, Omar Gómez Trejo, dijo que si es necesario, se citaría a declarar al ex Presidente Enrique Peña Nieto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



"Ya señalamos, todas las autoridades que tenían un cargo en ese momento".



"Si es necesario que por indicios e investigaciones sea cualquier persona, será llamada ante la justicia".



Además, reiteró que también podría ser llamado a declarar sobre el caso el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.



"La siguiente semana estaremos enviando los citatorios a las que fueron autoridades federales".



Se pone AMLO playera



Al cumplirse un año más de la desaparición de los 43 normalistas, el Presidente López Obrador se presentó a la conferencia mañanera portando una playera gris con la leyenda: "Ayotzinapa. 5 años. Yo con la verdad".

Defiende penas contra defraudación

El Presidente defendió las reformas que permitirán castigar con cárcel el delito de defraudación fiscal, ahora catalogado como grave. Reveló que algunos empresarios se acercaron a plantear su preocupación por el endurecimiento de las sanciones, por lo que decidió realizar una revisión a detalle sobre la ruta legal para castigar ese tipo de faltas.

"Me hicieron una observación algunos empresarios de buena fe. Hice una revisión, es un procedimiento que tiene que ver con el SAT porque se habla de una detención preventiva, que se lleva acabo después de pasar por varias instancias, no es fast track, no es como me lo plantearon, lo digo con todo respeto, de que el SAT declaraba que alguien estaba utilizando facturas falsas y de inmediato al juez y al tambo".

"Si el juez decide que si hay delito entonces si va una persona a la cárcel y se inicia el proceso, tiene derecho a amparos es toda una vía legal completamente".

"¿Qué les digo a los que están preocupados o inconformes con esta situación? Pues les digo que ese artículo 19 de la Constitución ya se reformó y que aplica para corruptos, aplica para huachicoleros, aplica para lavado de dinero y aplica para todos".

"Entonces, no hay que preocuparse, nada más es cosa de portarnos bien, si nos portamos bien, si no somos corruptos, si no defraudamos, si no nos dedicamos al lavado de dinero, ahora sí que no hay nada que temer. Y es parejo porque no es posible que ese procedimiento, de convertir estos delitos en grave, se apliquen a unos y a otros no".

Acusa negocio con declaratorias de emergencia



Al realizar un comparativo de los gastos realizados en pasados gobiernos, el Mandatario federal aseguró que se robaban la mayor parte y se beneficiaba a proveedores "favoritos".



"Ha sido un año, vamos a decir con pocas desgracias por fenómenos naturales, sin embargo, había la mala costumbre de que ante las lluvias que desde luego afectan siempre había una declaratoria de emergencia".



"Estos son billullos, claro en 2017 estamos hablando del sismo, 42 mil millones, nosotros estamos aquí (2019) 554 (millones), claro que era negocio, no llegaba a la gente o llegaba una parte y se robaban la mayor parte, compras con proveedores favoritos que se dedicaban a eso, entonces todo esto lo estamos arreglando, es como el caso de los medicamentos, todo".



Defiende revocación de mandato



Defendió su propuesta de revocación de mandato y dijo que están actuando con poca reflexión los que se oponen.



"Lo importante es que haya revocación de mandato porque no tiene por qué el pueblo soportar tanto tiempo a una mala autoridad, se elige por 6 años. ¿Qué no a los 3 ya se sabe si sirve o no sirve? ¿Por qué darle más tiempo? Ya no funcionó, se dedicó a robar, no trabaja, es un autoritario, represor, existe un procedimiento legal democrático, la consulta, la revocación del mandato y ahí el ciudadano dice ya quiero que siga, ya que se vaya, eso es lo mejor que puede haber porque si no, ya me eligieron, ahora se aguantan. ¿Por qué están actuando con poca reflexión los legisladores que se oponen? Esto no debe de ser motivo para rechazar la iniciativa".



Recuerda pendientes al Congreso



Lanzó un recordatorio al Congreso de que tienen pendientes aprobar la consulta ciudadana, la prohibición a las condonaciones de impuestos y convertir en delito grave la facturación falsa.



"Lo otro es pedirles que también ya resuelvan lo de la consulta ciudadana, el que si hay una solicitud, ahora por ejemplo no quieren que se haga el aeropuerto, en vez de estar con sabotajes legales si hay consulta si lo permite el artículo 35 de la Constitución, para eso es la reforma, se juntan firmas, se acreditan y a preguntarle al pueblo".



Leen carta de López Mateos



Pidió al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, leer una carta que hizo el ex Presidente Adolfo López Mateos en los años 60 para nacionalizar la industria eléctrica.



En la misiva, López Mateos pedía a los mexicanos no confiarse porque en el futuro habría quienes, identificados "con las peores causas" intentarían apropiarse de nuevo de dicha industria.