Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 24 de octubre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



'No acepto que mi familia haga gestiones'



Cuestionado sobre si su hermano Pío López Obrador interviene para que Alcaldes se sumen a Morena, el Presidente leyó el memorándum que envió el 13 de junio pasado, en el que afirma que no acepta que integrantes de su familia hagan gestiones.



"En consecuencia, les reitero: no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados", leyó el Mandatario del documento proyectado en la pantalla de la mañanera.



El Mandatario federal respondió a lo publicado este jueves por REFORMA de que el activismo de Pío López Obrador permitió la adhesión de 21 Alcaldes chiapanecos al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



"No debe de haber influyentismo, amiguismo, ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Lo que se me hace una exageración, y ojalá se verifique, es asegurar que no habrá auditorías a quienes participen en Morena, como que pinta para calumnia".



Usa a Trump para responder a EU



En respuesta a las declaraciones de un funcionario del Departamento de Estado de EU que le exigió a México un plan de seguridad, López Obrador difundió en la mañanera un video con el discurso de su homólogo de EU, Donald Trump, en la ONU, donde habló de migración y de cooperación bilateral. Al pedir a su equipo de comunicación que proyectaran el video de la mañanera en varias ocasiones, el Mandatario federal dijo que le importaba donde el estadounidense hablaba del respeto a la soberanía.



"Lo que más me importa es donde dice que nosotros somos respetuosos de su soberanía y que ellos son también respetuosos".



En el video se mostró el discurso de Trump en la Asamblea de la ONU, donde agradece a López Obrador por la cooperación en la frontera y expresa su respeto a México.



Tras la difusión de las imágenes, López Obrador dijo que buscarán mantener buenas relaciones con el Presidente estadounidense.



"Ahí está completo, esto es lo que quería comentarles, esto acaba de suceder hace unos días, esto es la postura del Presidente, coincide con lo que nosotros estamos coincidiendo, y vamos a mantener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos



De mal gusto, opinión de EU sobre plan



Tras las declaraciones del Secretario adjunto de Estado de EU, Richard Glenn, sobre las preocupaciones de la Administración Trump para combatir al narcotráfico, López Obrador señaló que es "de mal gusto" que otros países opinen sobre su estrategia de seguridad.



"Sí hace falta la cooperación, pero con respeto a la soberanía de cada país. No deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a nuestro Gobierno, es hasta de mal gusto hacerlo".



"Imagínense que yo declare que está mal la estrategia que siguen en Estados Unidos, porque permiten sin control la venta de armas que se introducen a México para causar la muerte de civiles, no es eso. Cada país tiene su independencia".



Informarán costos de calificadoras



El Gobierno informará cuánto cuesta el servicio que tiene contratado con tres calificadoras financieras.



"Hoy damos a conocer cuánto cuesta el servicio de las calificadoras, qué hacen, por qué se deben de contratar, todo esto que por lo general no se conoce, que es importante que se transparente, que se dé a conocer. ¿Qué es una calificadora, de dónde son, por qué deben los gobiernos tener este servicio, cuánto cuesta este servicio, qué es lo que ellos recomiendan, qué es lo que califican?".



"Nosotros tenemos contratos con tres. Podríamos ahorrarnos lo que cuesta pagarle a una, pero no lo hacemos ni lo vamos a hacer porque no queremos que se piense que estamos castigando o tomando represalias en contra de calificadoras. Sería muy mal mensaje para los mercados financieros".



"Les reclamamos amablemente que no habían actuado con profesionalismo porque se quedaron callados en el tiempo en el que prevalecía la corrupción en Pemex y se cayó la producción petrolera, sólo el año pasado, en 200 mil barriles diarios, y no lo vieron".



Quiere otro informe en el Zócalo



Informó que analiza la posibilidad de realizar otro informe el próximo 1 de diciembre en el Zócalo de esta Capital.



"Sería un acto, un informe, pero no van a faltar los músicos. Un informe, pero con bandas, música del País, no cuesta porque ayudan mucho los músicos (...)".



"No va a faltar un jaranero que quiera venir, un flautista, hay un flautista, Franco, que es extraordinario, de lo mejor del mundo, que lo invitemos".



El Mandatario se dijo motivado para realizar este acto luego de escuchar las reacciones de la ciudadanía.



Incluso, reveló que ayer, al salir del Senado, un hombre se le acercó para ofrecerle protección.



"Usted siga enfrentando a los corruptos y nosotros nos encargamos de cuidarle", relató que le comentó el ciudadano.



Lamenta avances... para espionaje



Lamentó que la tecnología haya avanzado para permitir prácticas de espionaje y no para comunicar a comunidades pobres y aisladas como en la Sierra Tarahumara.



El Presidente se refirió al tema tras ser cuestionado sobre si el uso de un teléfono satelital le garantiza secrecía en sus comunicaciones.



"En la Tarahumara no puede uno hablar, pero para asuntos de espionaje hay asuntos de punta, sonorizan espacios, no solo es el teléfono, han avanzado mucho en eso, ojalá y así se avanzara en proporcionar comunicación a la gente, a los ciudadanos".



"No sabemos, pero como lo que hacemos es totalmente transparente podemos decir las cosas con claridad".



"Por lo general siempre estoy al tanto, siempre estoy comunicado, digo que tengo un iPhone 21, no es así, tengo un teléfono normal, afortunadamente funciona bien donde hay conectividad porque siempre en los pueblos no hay posibilidad de hablar por telefonía móvil, no hay internet en el 75% del territorio nacional".



"Pero ya tengo un teléfono satelital y tengo comunicación permanente, no hay problema con eso, además, hay política definidas, estrategias, por ejemplo, en el caso del plan de seguridad todos los días llevamos a cabo acciones a partir del plan de seguridad que está escrito en el Plan de Desarrollo, no inventamos nada, no es un Gobierno de ocurrencia, tenemos un plan definido".



Apuesta a Plan para crecimiento de industria



Planteó que con la puesta en marcha del Plan Nacional de Infraestructura el sector de la construcción podrá registrar crecimiento.



"Se está trabajando en el plan de infraestructura, pero se están impulsando obras que generan muchos empleos".



"Les pongo tres casos. Caminos y obras de reconstrucción por los daños causados por sismos, ya se destrabó esta acción, ya se están entregando los fondos, ayer ya me entregaron el primer comprobante de recursos que fueron otorgados a sociedades de padres de familia para la reconstrucción de escuelas, ya empezaron a cobrar y estamos hablando de que sólo en el programa de reconstrucción de escuelas con 103 mil escuelas, 103 mil frentes de trabajo, en total van a ser más de 170 mil centros de trabajo".



"Ya también se autorizó la ampliación en construcción de caminos, de mano de obra, de concreto, empezamos con 50 y se amplía a 50 más, eso reactiva la construcción desde abajo. Ya empezamos con la construcción de la refinería, si van a Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, van a ver el movimiento de muchos camiones de volteo".



"Lo tercero, ya resolvimos los amparos de Santa Lucía y eso es obra pública también. Estamos esperando la licitación del Tren Maya, que va a significar miles de empleo y también está en proceso el plan para llevar a cabo planes de infraestructura, vivienda, con la iniciativa privada, está apoyando el Consejo Coordinador Empresarial y grupos como Carso y otras empresas, todo eso lleva tiempo".



"Creo que el ejemplo más claro de cómo no es fácil que camine el elefante es el del aeropuerto, cuánto tiempo tuvimos que esperar por los amparos, porque tuvimos que actuar con legalidad, pero ya está echándose a andar la industria de la construcción que es muy importante porque tiene un efecto multiplicador, porque genera muchos empleos".