Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 23 de mayo

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



'No podemos dar a conocer nombres de empresas'



Aseguró que será el Instituto de la Transparencia el que resolverá si se dan a conocer los nombres de quienes recibieron condonaciones fiscales. Esa misma política, aseguró, aplicará para toda la información sobre beneficios que recibían empresas o particulares.



Es lo mismo que la cancelación de las condonaciones, no podemos dar a conocer los nombres de las empresas, eso lo tiene que resolver la oficina de la transparencia, el Instituto de la Transparencia".



Fundar demandó informar quiénes son los beneficiados de las cancelaciones de créditos fiscales, que entre 2007 y 2018 ascienden a 1.1 billones de pesos, una quinta parte del Presupuesto federal de 2019.

Reportan que IMSS ha gastado 93% en medicinas



Presente en la mañanera, el director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que el Instituto ha ejercido el 93 por ciento del presupuesto destinado a la compra de medicamentos en el primer trimestre del año. Detalló que el presupuesto para el primer trimestre era de 7 mil 479 millones de pesos y se han ejercido (gastado) 6 mil 979 millones de pesos, lo que representa el 93 por ciento.



"Que cada peso y centavo, de los que aporta el Gobierno federal y las cuotas, todos esos dineros sean cuidados con un ánimo y espíritu y saber que son sagrados, pero también que son los recursos del Gobierno, gastarlos de manera eficiente, ordenada, y que no puede haber ningún viso de corrupción".

'Hay desabasto de medicamentos, pero estaba peor antes'



Reconoció que hay desabasto de medicamentos pero aseguró que estaba peor que antes.



"Hay problema de desabasto de medicamentos pero (..) estaba peor antes. Lo que pasa es que ahora con este plan de combate a la compra de medicamentos se está ventilando el asunto, antes no se decía nada pero lo cierto es que el llamado seguro popular ni era seguro ni era popular, no hay médicos, no hay medicamentos y estamos trabajando para que haya médicos y que haya medicamentos".



'Ya no debe haber privatizaciones'



López Obrador dijo que ya no deben de haber privatizaciones en el País, porque han hecho "mucho daño", luego que se reveló que el Alcalde de Centro, Tabasco, puso en venta la sede del Ayuntamiento municipal. El Edil Evaristo Hernández Cruz planea vender la sede a un costo de alrededor de 500 millones de pesos, argumentando que el edificio es obsoleto, y por el que, asegura, cinco empresas han mostrado interés en adquirirlo para construir una plaza comercial u oficinas.



"Mi opinión es que ya no debe haber privatizaciones, que hicieron mucho daño, si hablamos de política neoliberal, y queremos sintetizarla, resumirlo, decirlo en una palabra, neoliberalismo es sinónimo de privatización".



"Yo creo que la misma gente, porque como hemos dicho muchas veces, conciencia ciudadana, y ahora sí cuenta la fuerza de la opinión pública, entonces estoy seguro que la gente no aprobará el que se vendan edificios públicos, eso no se debe permitir, no ha resultado benéfico seguir con esa política".



'Hampa del periodismo'



López Obrador achacó al "hampa del periodismo" la versión de que existen problemas en diversos rubros, como el de salud.



"No se está despidiendo a nadie, a nadie, es propaganda, es para afectarnos, ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos, desde luego, no todos, no, no, no, no, no, no, pero en hampa del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha tizna



"Ayer tuve una reunión con el sector salud y no hay despidos"



"Sin embargo, vean a los columnistas, vean a los periódicos y se opina lo contrario"



Dice que ha sido fácil gobernar



Cuestionado sobre cómo ha sido gobernar dijo que ha sido fácil.



"Sí, fácil, además no quiero presumir porque hasta podría yo decirlo de otra manera, no hay ningún problema, cuando hay honestidad se puede todo".