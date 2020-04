Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 23 de abril

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Analizan coordinar reapertura económica con EU



Dijo que su Administración evalúa coordinar la reapertura de la actividad económica con la de Estados Unidos, tras crisis por pandemia de Covid-19.



Esto luego que organismos empresariales estadounidenses y de México urgieron ayer al Presidente AMLO homologar actividades esenciales entre los dos países para reabrir centros de trabajo, evitar más daño a la economía y no seguir afectando a las cadenas de suministro.



"Para poder iniciar sus actividades económicas (en EU) tienen que considerar lo que se produce en México y que forma parte de su cadena de fabricación, hay muchas partes de la industria automotriz y de otras industrias que están completamente interrelacionadas. En ese momento se va a llegar a un acuerdo, cuando ellos abran nos hemos comprometido sobre todo con los empresarios nacionales a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera, pero esto todavía no se decide por qué la epidemia de coronavirus en Estados Unidos desgraciadamente si está afectado mucho y nosotros también tenemos nuestra política sanitaria, pero va a llegar el momento en el que vamos a llegar un acuerdo", indicó.



En una carta dirigida al Presidente y firmada por 327 presidentes de empresas, miembros de la Asociación Nacional de Manufactureros en Estados Unidos (NAM, por sus siglas en inglés) y todos con operaciones en México, urgen a AMLO a designar como esenciales industrias que quedaron fuera del decreto emitido por su Gobierno para la pandemia.



Desde Palacio Nacional, el Mandatario destacó que la frontera no está cerrada en su totalidad por lo que la actividad económica no está paralizada.



"Hay que tomar en cuenta que no se paraliza la actividad económica comercial y que no va a haber limitaciones para los trabajadores agrícolas migrantes, nos necesitamos mutuamente, ya no se podría cerrar la frontera por completo porque existe un nivel de integración que hace indispensable que se mantenga abierta la frontera", dijo.



"Hay cuestiones excepcionales, el mismo Presidente Trump ha reconocido que hay productores agrícolas de Estados Unidos que requieren de trabajadores mexicanos y así en muchos casos, solo la industria automotriz de México, dedicada a la exportación de acuerdo con informes de la Secretaría de Economía, ocupa un millón de trabajadores mexicanos".



Arma equipo jurídico; amaga a jueces



Afirmó que está formando un equipo de abogados "incorruptibles" para dar seguimiento a las denuncias que se presenten contra empresas deudoras.



Además, amagó con demandar ante la Suprema Corte de Justicia a los jueces que "metan en el cajón" las denuncias por más tiempo del debido.



"Hace dos días se atrevió un abogado de una de las grandes, grandes, grandes, empresas, imagínense de las más grandes empresas, le dijo a los funcionarios del SAT, este debían, deben, no sé cuanto, creo que 8, 10 mil millones, estaban queriendo dar 500, no, si son 10 mil, 'o agarras esto o vamos a litigar hasta el año 3 mil', porque se conocían, conocen todas las triquiñuelas, las tácticas dilatorias.



"Ahora hay un equipo, se lo digo con respeto todas las empresas, que depende de mí, estoy formando un equipo con abogados, eso sí, muy preparados y sobre todo incorruptibles, y a partir de que se presenta una querella, una denuncia, seguimiento y si un juez mete en el cajón la denuncia y ahí la deja por más tiempo del debido ese juez va a ser denunciado en la Suprema Corte de Justicia", señaló en conferencia.



El titular del Ejecutivo reconoció a los empresarios que están cumpliendo con su responsabilidad y agradeció la solidaridad de algunas instituciones privadas.



"Vamos a llevar a cabo esta práctica y nos conviene a todos, también no dejo de decir que la mayoría de los empresarios están cumpliendo con su responsabilidad", agregó.



Pide IMSS no hacer escarnio de error de camilleros



Luego que se denunciara el caso de un paciente que cayó de una camilla durante su traslado, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pidió no hacer escarnio de los camilleros responsables.



Presente en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el funcionario aprovechó una de sus intervenciones para comentar sobre el caso que, dijo, ha estado "muy activo" en redes sociales.



"El día de antier hubo un incidente con un paciente que en un traslado de ambulancia se cayó y alguien estaba grabando, no se cayó, desde luego, al momento de hacer la maniobra hubo un error y esta persona se cayó de la camilla cuando lo ingresaban a la ambulancia", relató.



Tras afirmar que el afectado es atendido y está bien respecto a esa caída, Robledo argumentó que en esta época de contingencia la carga de trabajo de los camilleros del Instituto se ha incrementado.



"Es un Hospital del IMSS-Bienestar (...) llega esta persona, un hombre de 30 años, pidiendo atención médica, entonces se le traslada al Hospital Civil de Morelia, del Hospital en Tuxpan, Michoacán. Llega el paciente, en el triaje le indican que tiene que hacerse una tomografía, como se ve en el video, viene con una cápsula y también el equipo de protección personal que acompaña a todo el personal que está haciendo la maniobra y al hacer la maniobra en el hospital se cae, esta persona está en ese hospital, tiene 30 años y está sano, está bien, me refiero a la caída, está en observación y lo estamos atendiendo", aseguró.



"Pero ahí quiero manifestar algo, porque no debería haber escarnio sobre los camilleros y sobre el personal que hace este tipo de maniobras, son maniobras complicadas de por sí, ahora imagínenselas con una cápsula, un aditamento adicional, y luego con todo el equipo de protección personal que hace todavía más difícil".



En el IMSS, precisó, tenemos mil 400 ambulancias y todas ellas realizan más de un traslado al día.



"Si consideramos los días que llevamos de epidemia, multiplíquenlos y vemos el tamaño de traslados que se hacen todos los días. Nadie habla de los traslados exitosos, que son la mayoría, y no es una excusa, simplemente es un error humano de nuestro personal, que hoy está viviendo bajo presión, está viviendo aceleradamente toda esta tensión, los camilleros que son tan fuertes, levantan un peso extraordinario, hacen ese trabajo todos los días", lamentó.



"Hay que reconocerlos y no hacer escarnio de un error lamentable que atendimos, pero que es uno dentro de los miles traslados que se hacen todos los días".



Firma AMLO cartas para entrega de créditos



El nombre del Presidente Andrés Manuel López Obrador aparecerá en cada una de las cartas con las que el Gobierno otorgará créditos de 25 mil pesos a las pequeñas empresas que requieran ayuda por la contingencia de Covid-19.



En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó el boceto de las misivas de confirmación de crédito que serán enviadas.



Ayer, Comunicación Social de Presidencia negó que las misivas llevarían el nombre del Mandatario, el cual aparece en la parte inferior del documento.



"Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", se lee.



Robledo recordó, que por instrucción del Jefe del Ejecutivo, se realizó un seguimiento de las empresas solidarias con sus trabajadores ante la emergencia sanitaria y a partir de un primer análisis se hizo una selección.



"A partir de ese primer esfuerzo es que identificamos a estos 645 mil pequeños empresarios que no habían dado de baja y que los pudimos identificar también por el tamaño de su empresa, es decir, el tamaño de la empresa vinculado al número de trabajadores que tenían", explicó.



"De esos 645 mil, más de 500 mil cerca de 505 mil son empresas de uno a cinco trabajadores, esos son los más solidarios, los más cumplidos, los que incluso en los momentos más difíciles fueron solidarios con los trabajadores que trabajan con ellos".



El segundo paso fue el diseño de un portal para que los interesados en los créditos verificaran si cumplían con los requisitos y se registraran.



"Un portal que desde el martes se habilitó y que cualquier persona registrada en el Seguro Social, cualquier persona con un registro patronal, cualquier empresario de los cerca de un millón del registro que tiene el IMSS pudiera tener acceso a este beneficio", añadió.



Hoy, en coordinación con la Secretaría de Economía, se habilitó el siguiente paso, esto es un segundo registro con más datos: nombre, CURP, dirección, teléfono y la institución financiera en la que el interesado quiere recibir los recursos.



"Ya que es calificada su solicitud entonces se proporcionará la información y se emite una carta de autorización, este apoyo será depositado, sin necesidad de ninguna garantía (...) y a partir del cuarto mes, una vez que es depositado, es cuando se empiezan a pagar los intereses", comentó.



El titular detalló el funcionamiento del portal para solicitar el apoyo solidario y pidió que las personas precalificadas y que ya tienen su carta, vuelvan a ingresar a la página y completen sus datos.



El director del IMSS agregó que, hasta el corte de ayer, se han validado 64 mil 605 créditos, de los cuales 59 mil serán destinados a empresas con 1 a 10 trabajadores.



Indicó que al finalizar los trámites de registro en la página del Instituto, a partir de la Secretaría de Economía y de Hacienda, se realizará el depósito de 25 mil pesos el lunes de la próxima semana.



Robledo señaló que la tasa de interés para los créditos era del 6.5 por ciento, sin embargo, a partir del ajuste del Banco de México, ahora será del 6 por ciento, por lo que se deberán pagar 803 pesos mensuales en tres años.



Dice que Fox le pidió ayuda para subir IVA



Aseguró que cuando fue Jefe de Gobierno de la CDMX, el entonces Mandatario electo Vicente Fox le pidió ayuda para aumentar el IVA.



"El Presidente me dijo una vez, cuando yo era Jefe de Gobierno y él era Presidente electo, antes de que entrara: ayúdame para cobrar el IVA en medicamentos y alimentos, le digo no, no puedo, 'es que hay que hacerlo, hay que hacer más grande el pastel porque ya no alcanza', así con sus palabras coloquiales, 'hay que hacer más grande el pastel, porque no alcanza, solo se tiene el 10 por ciento', ya lo tenían convencido quien iba ser Secretario de Hacienda, Gil Díaz, que había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas", comentó en conferencia mañanera.



El Jefe del Ejecutivo señaló que estaba en contra de la medida porque afectaría a los pobres.



"Por eso hablo de cambio ahora y de ahí salió la frase aquella de que: Vamos a aumentar el IVA en alimentos y medicamentos, yo le argumentaba que se iba afectar a los pobres y él me repicaba que no porque se les iba a devolver, hasta copeteado. Mi respuesta fue: ya cuando se les devuelva copeteado ya van a estar muertos", dijo.



López Obrador señaló que en la "época neoliberal" se aseguraba que ya no había presupuesto y se evitaba reducir gasto.



"Yo recuerdo que decían los tecnócratas: ya no hay para dónde hacerse y les lavaban el cerebro a los presidentes los tecnócratas", expuso.



Enviará reforma urgente sobre austeridad



Aunque decidió publicar primero un decreto sobre nuevas medidas de austeridad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que apenas hoy enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que le permita realizar las modificaciones presupuestales necesarias.



En conferencia, el Mandatario reconoció que es necesario que los legisladores avalen de manera urgente los cambios legales que permitirán concretar ajustes en el ejercicio del gasto programado para este 2020.



"Voy a enviar una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados en el mismo sentido (del decreto de austeridad) porque la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el presupuesto y si se van a presentar modificaciones al presupuesto tengo que pedir la autorización de la Cámara de Diputados", dijo,



"Entonces, es un decreto y al mismo tiempo una iniciativa que espero enviar hoy mismo para que con carácter de urgente se atienda".



El Jefe del Ejecutivo tiene derecho al envío de una "iniciativa preferente", pero sólo al inicio de los periodos ordinario de sesiones, en febrero y septiembre de cada año.



En este caso, la respuesta al llamado de urgencia del Presidente dependerá de los acuerdos políticos y parlamentarios que se alcancen en las dos cámaras del Congreso.



Entre las medidas de austeridad anunciadas por el Mandatario está el recorte del 25 por ciento a los salarios de los altos funcionarios, la cancelación de aguinaldos, la desaparición 10 subsecretarías y el cierre de oficinas para evitar gastos de operación durante la emergencia declarada por el Covid-19.