Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 21 de noviembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Pide a LeBarón reunión 'íntima', sin dirigentes



Confirmó el encuentro con miembros de los LeBarón para darles información sobre la masacre de sus familiares pero les pidió no acudir con dirigentes de organizaciones.



"Tenemos muchas cosas que decirles sobre hechos lamentables, el asesinato de mujeres y niños, estamos buscando que se tengan bueno resultados en la investigación. Sí los voy a recibir, lo único que les vamos a pedir es que vengan los familiares, ellos desde hace tiempo están luchando en contra de la inseguridad y de la violencia y pues que vengan con sus familiares, aquí son bien recibidos, les vamos a dar toda la información, los vamos a escuchar, a atender como se merecen, la única cosa pedirles es que puedan venir ellos. Como vamos a presentarles toda la información que tenemos, que sea en la intimidad y si pueden evitar que vengan dirigentes que luego utilizan estos casos con propósitos políticos, pues no sería lo más conveniente".



"De todas maneras, si quieren traer a personas de la llamada sociedad civil o representantes políticos también son recibidos, pero les pediría que sería mejor, mucho mejor, el que no se mezclara con el oportunismo que siempre desatan estos hechos lamentables".



Propondrá en terna para Corte a mujeres



Sin mencionar los nombres, el Presidente anunció que mañana viernes enviará una terna compuesta por mujeres al Senado para elegir a la nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de quien deberá ocupar la vacante que dejó Eduardo Medina Mora, actualmente investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).



"Hoy les informo, aprovecho para decirlo a todos los ciudadanos, nos corresponde enviar una terna al Senado porque se va a elegir a un nuevo Ministro en la Suprema Corte, ya les comento que mañana, precisamente como corolario de este acto, mañana voy a enviar la terna y van a ser tres mujeres".



Agradece Presidente a Sedena expresión de lealtad



Al hablar de seguridad, el Mandatario federal agradeció que ayer en la conmemoración de la Revolución, el titular de Sedena le haya expresado su lealtad.



"Se puede gobernar el País sin mandar a matar a nadie, sin asesinar a nadie, eso es la diferencia, y ningún cargo, ni este, justifica el que se pierdan vidas humanas, la vida es lo más sagrado que hay, entonces vámonos entendiendo"



Ayer en la intervención del Secretario de la Defensa me gustó muchísimo su referencia a dos términos, dos conceptos que yo creo fueron los más mencionados, uno sin duda, pero dos, respeto a los derechos humanos, dicho por el Secretario de la Defensa, y están haciendo un esfuerzo para que en toda esa institución importante para el País se pueda garantizar la seguridad sin violar los derechos humanos y el otro concepto fue el de lealtad, vean el discurso, cuántas veces se habló, se mencionó la palabra lealtad, esto que sucedió ayer fue muy importante, yo agradezco a las Fuerzas Armadas por su apoyo, su respaldo".



'No pedimos llamar a cuentas a piloto'



Luego que Aeroméxico pidiera al piloto que en un vuelo pidió al Presidente optar por el aeropuerto en Texcoco un informe, López Obrador afirmó que él no pidió llamarlo a cuentas.



"Está dándose a conocer que se llamó a un piloto de Aeroméxico en un vuelo que me trasladé sobre lo del aeropuerto de Texcoco y que expresó de manera muy respetuosa su opinión, por el sonido se dirigió a mi, no fue ofensivo, ejerció su derecho de manifestación, cuando llegamos él estaba esperándome, me volvió a decir lo mismo y le respondí lo que pienso sobre este tema".



"Ahora salió que la empresa lo citó a informar y nuestros malquerientes están diciendo, algunos, que nosotros le pedimos a la empresa que lo llamara a cuentas, no es cierto, nosotros no hacemos eso, no somos iguales a los de los gobiernos anteriores, no somos autoritarios".



"Aprovechar para informar y subrayar que el capitán, el piloto fue muy respetuoso y ejerció su derecho a disentir, esa es la democracia".



Cuestionado sobre los supuestos audios de Evo Morales incitando a la violencia, el Presidente arremetió contra la intolerancia de los conservadores."Hay una actitud de mucha intolerancia, hay polémica y están saliendo a flote, están emergiendo, brotan el clasismo, el racismo, las posturas intransigentes, a los conservadores no les gusta, ellos sí fueron a buscar a Maximiliano y lo vieron bien, nadie habla de eso""Imagínense, cuestionar que por qué a los indígenas se les entrega la pensión a partir de sus 65 años y a los que no son indígenas a los 68... eso es racismo"."Antes se procuraba ocultar el racismo y ahora emerge porque muchos que tenían como doctrina la hipocresía están tan desesperados por los cambios que se están quitando ellos mismos las máscaras, ellos mismos se están desnudando y eso está sucediendo, están mostrando el cobre".En medio del incremento de los feminicidios y la violencia de género, López Obrador firmó el Acuerdo por la Igualdad y aseguró que, en su Gobierno, no habrá machismo."Por lo que corresponde a nosotros decirles, no va a haber en este Gobierno discriminación, no vamos a apostar por la igualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la Constitución y no habrá machismo"."Me da mucho gusto que se firme este acuerdo, no para lo que se va a hacer, sino fortalecer lo que estamos haciendo, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres"."Esto es evidente y se puede constatar nada más viendo la tabla de los programas de bienestar".En la mañanera, López Obrador fue recibido con aplausos en el salón Tesorería, donde las primeras cinco filas de sillas fueron ocupadas por funcionarias del Inmujeres."Qué agradable que temprano reciba este aplauso, muchas gracias, muchas gracias".El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, informó que el Buen Fin registró ventas por 120 mil millones de pesos, con lo que superó en 7 por ciento la meta prevista de 118 mil millones de pesos. Indicó que las ventas se incrementaron por la inclusión de nuevos giros y que la afluencia de compradores fue 20 por ciento mayor respecto a 2018."Las cámaras afiliadas a la Concanaco reportaron que el comportamiento de las ventas fue al alza y se incrementó considerablemente por la inclusión de nuevos giros con los que contamos en esta ocasión"."Esta información indica que, para la meta prevista de que tuviéramos un aumento del 5 por ciento y llegáramos a 118 mil millones de pesos, fue rebasada la expectativa y, con datos preliminares, podemos afirmar que se rebasó el 7 por ciento, de manera que las ventas fueron por encima de los 120 mil millones de pesos".Agregó que el 63 por ciento de los consumidores realizaron pagos en efectivo y el 36 por ciento con tarjetas.Asimismo, destacó que el comercio electrónico, la inclusión de Pequeñas y medianas empresas (Pymes) y las redes sociales contribuyeron a que las expectativas se superaran."El Buen Fin continuará fortaleciendo el consumo interno", señaló.Profeco informó que Walmart fue la empresa que más reclamaciones tuvo en el Buen Fin con el 28% de las 661 que se registraron.