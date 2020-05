Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 21 de mayo

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Defenderá criterio eléctrico en tribunales



Tras ser cuestionado sobre los amparos para impugnar freno a energías limpias, el Presidente se dijo respetuoso del Poder Judicial pero aseguró que acudirán a los tribunales para defender su criterio que restringe proyectos renovables.



"Hay Estado de derecho, respeto al Poder Judicial; dos, estamos a favor de las energías limpias; tres, lo que no aceptamos es la corrupción, y cuatro, vamos a defender nuestro criterio en los tribunales porque tenemos el derecho de hacerlo", expuso.



"Tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Energía para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas. No es posible que estemos pasando por un mal momento económico todos y que ellos quieran seguir medrando como si nada pasara, la corrupción no se debe permitir en ningún momento y menos ahora, menos ahora, entonces por eso tomamos esa decisión".



El Mandatario se dijo abierto al diálogo para llegar a acuerdos en la industria eléctrica.



"Sí al diálogo, pero con legalidad. Afortunadamente se avanza en este proceso, yo les decía de algunas empresas que no pagaban impuestos, que se las ingeniaban y les permitían no pagar (...) ahora es distinto y se está hablando con los accionistas, con los directivos y se está llegando a acuerdos y están pagando, por eso no hemos tenido una caída en la recaudación por qué se está convenciendo, persuadiendo de que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, eso es lo que estamos nosotros proponiendo en el caso de la industria eléctrica", puntualizó.



López Obrador criticó que anteriormente se entregaron concesiones y contratos leoninos que afectaron el interés nacional y al pueblo de México debido a que a través del influyentismo, agregó, se pactó entre empresas particulares y funcionarios públicos la compra de energía eléctrica a precios elevados.



"En esos actos de corrupción se dio preferencia a estas empresas de generación de energías limpias en contra de la Comisión Federal de electricidad. Lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo porque de lo que se quejan, de que hay preponderancia de la CFE o del Estado es exactamente lo que ellos hacen, porque tomaron la CFE y la preponderancia y el control preferencial lo tenían las empresas particulares en contra de la empresa públicas", acusó.



"No se suspende y no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el Presidente Adolfo López Mateos, es que no haya corrupción porque pagar sobre precios por la energía eléctrica significa que los consumidores, el pueblo, tengan que pagar más por el consumo de luz entonces lo que estamos protegiendo es el consumo de la energía eléctrica y garantizando que se pueda ofrecer a precios justos".



Aseguró que cumplirá su compromiso de no aumentar el precio de la luz, para lo cual, insistió, es necesario acabar con la corrupción.



Lanzará su indicador de felicidad y bienestar



Anunció que lanzará su propio "indicador alternativo" para medir la felicidad y el bienestar en México.



Tras varios meses de críticas públicas a indicadores internacionales como el crecimiento económico y hasta la medición del Producto Interno Bruto (PIB), el Mandatario informó que ya prepara su propia medición para determinar el desarrollo de la población y determinar, también, la desigualdad.



"Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto, un nuevo parámetro, que va a medir si crecimiento, pero también bienestar, también grados de desigualdad social", señaló.



"Y otro ingrediente en este nuevo parámetro, en este nuevo paradigma, la felicidad del pueblo. No les va a gustar a los tecnócratas, pero ya ven que si no les gusta a ellos a lo mejor es bueno para nosotros. Se mide, hay países en donde se mide el nivel de felicidad y eso es parte del bienestar".



Aunque no adelantó detalles de carácter técnico, explicó que ya "la fórmula" ya está en proceso de elaboración, basada en un sistema de medición distinto que incluso podría convertirse en una aportación para el mundo.



"A lo mejor contribuimos también para tener otros parámetros en el mundo, para poder saber si realmente hay bienestar porque el progreso sin justicia es retroceso, no se trata nada más de acumular riqueza y menos si se trata de acumular riqueza en pocas manos", sostuvo.



"Es importante la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, es decir, el bienestar. Entonces, es un aporte que vamos a hacer".



El Jefe del Ejecutivo dijo que consultará a la CEPAL y que convocará a econometristas, matemáticos, economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos y especialistas, para el diseño del "indicador alternativo".



"Yo voy a hacer el planteamiento, como se dice en los modelos de investigación, el planteamiento-problema, voy a plantear la hipótesis y vamos a desarrollar, es algo nuevo, un aporte interesante, pensando en el regreso a la nueva normalidad, no podemos seguir viviendo de la misma manera", agregó.



'Hay resistencias para limpiar puertos'



Dijo que en el proceso de "limpiar" los puertos de corrupción han encontrado resistencias por parte de funcionarios con malas prácticas.



"Estamos limpiando, barriendo, lleva tiempo porque además siguen habiendo funcionarios que vienen de las administraciones anteriores con malas prácticas, para decirlo coloquialmente con toda claridad: con malas mañas", indicó.



"Va a llevar tiempo pero vamos a barrer, vamos a limpiar de corrupción al País, este es el caso de los puertos y le estoy dando toda la responsabilidad al Secretario de Marina".



Indicó que el mismo proceso se realiza en Migración y Aduanas.



"En el periodo neoliberal todos los relacionado con las comunicaciones se echó a perder, se controlaba a partir de la corrupción, todo, se tomó prácticamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se crearon grupos para dominar en todo lo relacionado con las comunicaciones terrestres, la aviación, los aeropuertos y los puertos y eso todavía falta limpiarlo", consideró.



El Mandatario dijo que designó al Secretario de Marina como encargado de la "limpieza", porque es una persona honrada e incorruptible.



"Tengo mucha confianza en el Secretario de Marina, en el Almirante Ojeda, porque es un hombre honrado, incorruptible y a él le estoy encargando este asunto y vamos a limpiar", aseguró.



Detectan dos barcos con diesel de contrabando



El Presidente informó que en el Puerto de Lázaro Cárdenas se detectaron dos embarcaciones con diesel de contrabando.



"Ahí hay dos embarcaciones buquetanques llenos de diesel de contrabando y uno de ellos entró en el Golfo, iba a atracar en Tuxpan pero como se le estaba esperando se fue y cruzó Panamá, el canal, para llegar a Lázaro Cárdenas", dijo.



El Mandatario aseguró que el SAT y la Oficina de Aduanas están investigando el asunto.



Exigen meseros apoyo frente a Palacio Nacional



Un grupo de 50 meseros bloquearon los ocho accesos a Palacio Nacional esta madrugada durante una hora aproximadamente.



Los inconformes protestaron por tercera vez desde que inició la contingencia fuera del recinto gubernamental porque señalan que muchos han sido despedidos.



Henry Jiménez, vocero de los meseros, expuso que necesitan un apoyo económico mientras no se pueden reabrir los restaurantes y los bares.



"Estamos exigiendo un apoyo para sobrevivir, no estamos poniendo una cantidad, pero sí queremos que sea moderada para poder sobrevivir el próximo mes o los próximos dos meses que no abrirán los restaurantes y bares", manifestó.



"La mayoría somos del Estado de México pero nuestras actividades laborales se desarrollan en la Ciudad de México y venimos con el Gobierno federal para que haga la vinculación con el Estado de México porque hasta el momento el Gobernador Alfredo del Mazo no nos ha respondido", añadió.



Indicó que están en una situación muy grave y que pasan hambre ante la emergencia sanitaria.



Los meseros protestaron durante una hora, desde las 05:00 horas hasta las 06:00 horas, cuando fueron atendidos por autoridades de Palacio Nacional.



Mientras duró el bloqueo complicaron la entrada de funcionarios, tanto de los miembros de Gabinete, como de la Secretaría de Hacienda, de Palacio Nacional y medios de comunicación.

Y anuncia que les darán créditos

El Gobierno federal dará a conocer mañana una nueva línea de crédito del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), a los cuales también podrán acceder los meseros y taxistas, informó el Presidente.

El Mandatario federal dijo que este viernes se darán a conocer los pormenores del nuevo programa para contrarrestar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

"Mañana se va a dar a conocer una nueva línea de crédito de Fonacot para los trabajadores. Se está contemplando incluir a taxistas y a meseros, sí vinieron", expuso.

"Lo que estamos haciendo es resolver lo de los registros y los padrones; comerciantes, tianguistas, todos, mañana vamos a informar de eso y sí estamos pendientes", añadió.

No tiene tiempo de leer libro de FCH



Cuestionado sobre si leerá el libro del ex Presidente Felipe Calderón, López Obrador afirmó que no tiene tiempo.



"Pues sí, pero ahora no tengo tiempo la verdad, estoy leyendo otras cosas".



"Estoy ocupado completamente y todo mundo tiene derecho a expresarse, a manifestarse, a dar a conocer sus ideas, eso es lo que puedo comentar".