Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 20 de junio

CIUDAD DE MÉXICO.-Revisa los temas más importantes que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.



Celebra AMLO ratificación de T-MEC

El Presidente celebró ratificación de T-MEC en el Senado y consideró que transmite confianza a los inversionistas extranjeros y es bueno para la economía nacional.



"Agradecer mucho a los legisladores mexicanos, a los senadores, lo que hicieron es un aporte y transmite confianza a los inversionistas extranjeros, es bueno para nuestra economía. Es una buena noticia porque pasamos esta etapa y queda de manifiesto que queremos mantener una buena relación con Estados Unidos y Canadá", dijo.



Rechaza baja en creación de empleos

Ante las cifras de una caída en la generación de empleos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se está tomando en cuenta la creación de empleos con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que él tiene otros datos IMSS.



"Yo tengo otra información, es parte de mi trabajo, mis datos del Seguro Social aquí los traigo", dijo al mostrar un comunicado del IMSS en su conferencia de prensa matutina tras ser cuestionado sobre el tema.



"En el caso de los empleos, aquí está el boletín el Seguro Social, ¿qué es lo que no toma en cuenta la prensa? Las estadísticas se pueden manejar de muchas formas, hay hasta un dicho sobre el manejo de las estadísticas que voy a buscar, a conseguir, que sirven para todo, de acuerdo a como se acomoden".



"No hay que apostar al castigo"

El Mandatario deslizó la posibilidad de que ya no se lleve a cabo una consulta sobre el enjuiciamiento a los ex Presidentes, a menos que los ciudadanos así lo exijan y dejó clara su postura de no apostar a castigo y dejar atrás el pasado para ver hacia adelante.



"No creo que sea lo mejor la persecución o apostar al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal", dijo en su conferencia de prensa mañanera.



"En esencia, (lo que he planteado) es no anclarnos en el pasado y ver hacia adelante, eso fue lo que planteé, justicia también significa prevenir delitos y que el compromiso era actuar hacia adelante, en lo que a nosotros nos corresponde con honestidad, y no permitir la corrupción", expuso.



Defiende consultas 'a mano alzada'

El Presidente defendió las consultas que realiza durante sus giras por la República en donde ha preguntado su opinión a la gente sobre diversos temas.



"Ahora que se me criticó de que se cancelara el Metrobús y que haya agua, se me cuestionó con esa decisión, pero fue una consulta y de manera despectiva se dice 'a mano alzada', yo no se cómo era la democracia en Atenas, en Grecia, pues había una forma, de que la gente se expresara, si hay muchas maneras de hacer una consulta, aquí mismo podemos recoger los sentimientos de la mayoría, ya sea poniendo una urna o pidiendo que se manifiesten", expresó.



"Pero se ve esto como una situación despectiva porque había un desprecio por la democracia participativa".



'Entiendo situación de Narro'

Luego que Narro Robles renunciara al PRI y se bajara de la contienda por la dirigencia tricolor, el Ejecutivo expresó que entendía la situación del ex Rector de la UNAM, pero sin hacer cuestionamientos.



"Respeto a Narro, no comparto su punto de vista, entiendo su situación y no voy hacer ningún cuestionamiento", comentó.



"Comprendo la situación del doctor Narro, pero ahora si que ¿y yo por qué?".



Responde por críticas de IP

AMLO respondió a las críticas del Consejo Coordinador Empresarial tras la cancelación de rondas y aseguró que nunca prometió más licitaciones petroleras al sector privado.



"Nunca me he comprometido a que van a continuar las rondas, nunca, no sé de dónde lo sacaron", afirmó.



"Dije muy claramente, en público, a los que tienen los contratos: no vamos a convocar a nuevas rondas en tanto no haya resultados porque no están produciendo, ¿cómo vamos a justificar y a entregar áreas para la explotación petrolera si lo que hay fracasó o no han dado resultados?".



Se reunirá con Presidente de El Salvador

López Obrador dijo que hoy se reunirá con su homólogo de El Salvador en Tapachula, Chiapas para abordar plan migratorio.



"Vamos a viajar a Tapachula, vamos a tener un encuentro con el Presidente de El Salvador para iniciar la cooperación en materia de impulso a actividades productivas, creación de empleos en el sureste y países de Centroamérica, vamos a iniciar un proceso nuevo de apoyo a actividades productivas con el propósito de enfrentar así el fenómeno migratorio", indicó.



Ofrece reporte sobre fertilizantes

El Mandatario se comprometió a entregar un reporte sobre la entrega de fertilizante a productores de Guerrero.



"Me entregaron un informe, ahora lo voy a conseguir y se los entrego, sin polemizar en este caso, lo más importante es que se cumpla con el compromiso de entregar los fertilizantes a los productores de Guerrero y que se cumpla en tiempo para que puedan sembrar, sin hay obstáculos, porque es un cambio que se está dando, se tienen los recursos, hay resistencias, ya se están atendiendo", aseguró.