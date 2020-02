Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 20 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



No conoce denuncia a EPN, ni pondrá una



Dijo desconocer si existe una investigación de la FGR contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto, como lo informó el diario The Wall Street Journal, y puntualizó que solo presentaría una denuncia en su contra si así lo decide la ciudadanía.



"No tengo información sobre que exista esta investigación, como sostuvo el Wall Street Journal, no tengo yo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación, el proceso contra el ex director de Pemex, (Emilio) Lozoya, no hay una investigación, que yo sepa, en contra del ex Presidente (Enrique) Peña".



"Desde luego la Fiscalía, aclaro, es autónoma, esto significa que no me informan, no tienen por qué, es una institución independiente. Antes estaba subordinada al Ejecutivo, no se hacía nada si el Presidente no lo ordenaba o no lo autorizaba o no daba su visto bueno. Ahora el Presidente, en este aspecto, se entera a partir de lo que informa a todos los mexicanos la Fiscalía, son cambios importantes".



Un alto funcionario declaró al diario estadounidense que FGR está investigando al ex Presidente Peña Nieto, como parte de un caso en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien fue arrestado la semana pasada en España.



Al Mandatario se le planteó en su conferencia mañanera si no hay elementos para que presente una denuncia en contra de su antecesor.



"Nosotros no, nosotros hemos dicho que sólo presentaríamos denuncia contra los ex Presidentes si los ciudadanos nos lo piden, porque pensamos que debemos ver hacia adelante, este es un planteamiento, hablando de un punto final de acabar con la corrupción hacia adelante".



"Sólo en el caso de que los ciudadanos reúnan las firmas para que se lleve a cabo una consulta y la gente decida si se presenta denuncia, no sólo contra el ex Presidente Peña, sino contra todos los ex Presidentes del periodo neoliberal, los que causaron la tragedia nacional".



Dice que no defiende al priista



Al hablar sobre que no pondrá una denuncia en contra del ex Mandatario Peña Nieto, aclaró que no lo está defendiendo.



"No estoy defendiendo a Peña Nieto, no quiero que se vaya a malinterpretar, porque la gente, que es lo que más me importa, tiene que tener todos estos elementos, no porque lo dice el Wall Street Journal, ya, espérense".



"Si es importante este periódico, hay que respetar a todos los medios de información, pero sus editoriales no son sentencia".



Plantea que Presidente avaló compra de 'chatarras'



Afirmó que el "negocio" de la compra de las plantas "chatarra" debió llevar el visto bueno del ex Presidente Enrique Peña Nieto.



"El Poder Ejecutivo era la fuente principal de corrupción, empezaba desde arriba, todos los negocios jugosos que se hacían, todos estos últimos escándalos de corrupción es muy difícil que no llevaran el visto bueno del Presidente".



"Todos los negocios jugosos que se hacían, todos estos últimos escándalos de corrupción es muy difícil que no llevaran el visto bueno del Presidente. Imagínense, un negocio como el de la compra de las plantas de fertilizantes, estamos hablando de que se pagaron como 800 millones de dólares, en general, costaba cuando mucho lo que se compró 50. ¿Cuánto fue la utilidad entre comillas del robo, les aseguro que no se llevó a cabo en los últimos tiempos un negocio así, tan jugoso, en ningún país del mundo, estamos hablando de 5 mil mdp".



Cuestionado sobre si el visto bueno fue dado por Peña Nieto, dijo que debió tener una autorización arriba.



"Yo creo que tuvo que haber una autorización arriba y también el que las vendió seguramente tuvo un buen padrino, tanto el que las compró como el que las vendió"."Arriba, Arriba", insistió.A pregunta expresa, negó que se trate de encubrimiento y "bateó" el tema, al asegurar que es un asunto de la FGR."Eso que lo resuelva la Fiscalía".Se le preguntó si tiene elementos y respondió que no, aunque insistió en que eso lleva el visto bueno del Mandatario."No, no tenemos elementos, suponemos que todas esas operaciones llevan el visto bueno del Presidente, tuvieron que llevar el visto bueno del Presidente", planteó.Sin embargo, sostuvo que su Gobierno no abrirá una investigación ni podrá una denuncia contra el ex Presidente priista."No porque corresponde en este caso a la Fiscalía.'No porque protesten renunciaré a convicciones'Tras manifestaciones por parte de grupos feministas esta semana, el Mandatario federal aseguró que las protestas no harán que renuncie a sus convicciones para moralizar al País."El otro día vinieron de un colectivo feminista, que nosotros respetamos mucho, pero su texto, su planteamiento en contra nuestra era que se oponían a la moralización que promovemos. Bueno, yo respeto su punto de vista pero no lo comparto"."Creo que hay que moralizar al País y que hay que purificar la vida pública, fortalecer los valores culturales, morales y espirituales (...), pero no porque vinieron a hacer una manifestación yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre".Asimismo, el Presidente señaló que su Gobierno ha trabajado mucho para lograr un cambio "en lo material y espiritual"."Si tienen otra visión, respetamos esa visión, pero nosotros vamos a seguir insistiendo lo que creemos y no le hacemos daño a nadie, o sea, no vamos a reprimir".Esta semana, colectivos feministas protestaron y realizaron pintas afuera de Palacio Nacional en manifestación contra la muerte de Fátima, la niña de siete años cuyo cuerpo fue localizado el fin de semana en Tláhuac, en la CDMX, así como la ola de feminicidios en el País.Anunció un convenio con Microsoft para invertir mil 100 millones de dólares en México en 5 años para desarrollo tecnológico en diversos campos.A través de un video, el director ejecutivo de la empresa, Satya Nadella, destacó la transformación digital que se realizará."Invertiremos en laboratorios para que trabajadores del futuro tengan habilidades para el mañana".El Mandatario agradeció la confianza de la empresa en el País y aseguró que hay potencial para más inversiones."Es una empresa de gran importancia tecnológica en el mundo y hemos tenido una relación en los últimos tiempos, nos visitó el director general y se convino hacer un acuerdo, una alianza para trabajar de manera conjunta y avanzar en lo tecnológico"."Es muy grato informar al pueblo de México que esta empresa va a invertir más, porque ya lo está haciendo, en desarrollo de tecnología, todo esto en beneficio del desarrollo de México, han mostrado confianza en nuestro País, como otras empresas importantes de dimensión mundial".Asimismo, reiteró que hay finanzas públicas sanas, sin problemas de inflación, sin deuda pública y el peso se ha fortalecido.Por su lado, César Cernuda, presidente de Microsoft en Latinoamerica, detalló que las inversiones serán en el sector educativo, empresarial y ambiental.El 18 de noviembre del año pasado, el Presidente acordó con la empresa Microsoft la creación de un programa de control para combatir la corrupción.El acuerdo fue anunciado luego de una reunión privada del Mandatario con Brad Smith, presidente de la compañía. En esa ocasión, también dialogaron sobre la creación de tres universidades para el manejo de tecnología y que sus egresados puedan trabajar en la multinacional.El Gobierno federal invertirá 3 mil millones de pesos anuales entre 2020 y 2022, un total de 9 mil millones de pesos, para llevar internet a comunidades alejadas, reveló Carlos Calderón, titular de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional.El funcionario dijo para este año 60 mil comunidades pequeñas tendrán internet con 4G, principalmente."En general se va a cubrir con 4G, que después de un análisis llegamos a la conclusión de que es la tecnología con la que podemos cubrir mucho más rápido lugares bastante remotos".La meta es llegar en total a 165 mil comunidades, muchas de las cuales son de menos de 250 habitantes, muy pequeñas y alejadas, señaló durante la conferencia matutina con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.El próximo año alcanzarán las 100 mil comunidades y así avanzarán paulatinamente en dicho periodo.Además, dijo que la Red Compartida, que desarrolla Altán Redes, será la encargada de llevar la red a esas zonas, gracias a que cambiaron uno de los hitos que tenía Red Compartida para adelantar la cobertura en las zonas alejadas.Dijo que por medio de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos entregarán los servicios al usuario final, aunque no detalló bajo qué esquema lo harán y tampoco mencionó si otorgarán subsidios o regalarán dispositivos a las personas que no tienen capacidad económica para adquirirlos.