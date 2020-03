Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 19 de marzo

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Alistan plan DN-III por coronavirus



Aseguró que su Gobierno ya alista un plan DN-III para atender la epidemia del coronavirus en el País. Indicó que se contará con el apoyo de la Sedena y la Marina.



"Lo más importante es que estamos preparados médicamente, tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios y, si se requiere, ya se está preparando un Plan DN-III con este propósito".



"Se está actuando de manera responsable y no debe de caerse en el miedo, en la psicosis, que no perdamos la campaña, hay un Gobierno que protege al pueblo, ya no es el Gobierno de antes, de gobernantes irresponsables que aprovechaban circunstancias como estas para robar, para hacerse compras".



El Mandatario reiteró que se adelantarán apoyos a adultos mayores, por lo que se distribuirán 40 mil millones de pesos.



"Donde está más fácil es con la dispersión de los bancos, donde nos cuesta más es dónde no hay instalaciones bancarias y hay que llevar el dinero y también en esto nos va a apoyar la Guardia Nacional, en la distribución de fondos a todo el País".



Plantea corregir reforma sobre reelección



Se pronunció por que el Legislativo corrija la reforma que ayer aprobó la Cámara de Diputados que permite a los legisladores buscar la reelección y hacer campaña sin tener que dejar su cargo.



Cuestionado sobre el tema, el Mandatario en un principio dijo que no opinaba en asuntos de partidos, sin embargo, se le aclaró que se trataba de una reforma avalada por el Congreso.



"¿Cómo van a usar recursos públicos, no entiendo?", preguntó.



No tienen que dejar el cargo o pedir licencia para buscar su reelección y mientras hacen campaña cobran como servidor público, se le explicó.



"¡Ah no! Eso sí está mal, pero yo digo, yo creo, que eso ellos mismos lo van a corregir", respondió, "¿Dónde lo aprobaron?.



"¡Ah! Falta la de Senadores. Nada más, todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales se debe evitar, no permitir, pero esa es una opinión, nada más", señaló.



López Obrador advirtió que no comentará más porque el ambiente político está "caldeado", dado que se aproximan las elecciones federales intermedias de 2021.



"Lo otro, no meterme, porque está muy caliente el ambiente político electoral y se va ir calentando más porque vienen las elecciones del 21, por eso ya son expertos en coronavirus", afirmó.Lo mismo con los medios de comunicación, añadió, hay doctores y especialistas."Están diciendo que el doctor Alcocer no tiene experiencia, el doctor Alcocer es una eminencia, Premio Nacional de Ciencia. Está mal que se hable de estas cosas, pero cómo un diputado, senador, un columnista, de esos llamados expertos, va a recomendar cosas que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la medicina", cuestionó.El Gobierno federal anunció la creación de una empresa estatal que operará, administrará y dará seguimiento a la obra del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles."Informo sobre la creación de una empresa estatal denominada AIFA SA de CV, que dará seguimiento a la obra del Aeropuerto de Santa Lucía (...) El presidente del Consejo de Administración será el subsecretario de la Sedena", anunció el General Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, encargado del proyecto."En la estructura orgánica participarán un total de 26 militares que estarán a cargo de las direcciones".El General agregó que el Consejo de Administración estará conformado por representantes de las secretarías de Hacienda y Turismo; de Banjército; de la Fuerza Aérea Mexicana; de la Dirección de Administración; de Asuntos Jurídicos; de la Región Aérea del Centro y dos consejeros independientes.Este primer semestre de 2020 está programada la creación de esta empresa y ya fue entregada a la Secretaría de Hacienda la nota de creación y los estatutos sociales correspondientes.Asimismo, el mando castrense anunció que una vez creada la empresa se dará un cuidadoso acompañamiento en los trabajos de construcción del Aeropuerto y el 1 de julio iniciarán las gestiones para realizar la concesión.El Gobierno federal y los de CDMX y Edomex presentaron las obras que prevén realizar para conectar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de Santa Lucía con el AICM y la Terminal de Toluca.En la presentación destacan la ampliación del Tren Suburbano de Lechería hacia la terminal de Santa Lucía, un Mexibús de Indios Verdes a Tecámac y obras para conectar el segundo piso de Periférico con el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Cuautitlán, y otra en Viaducto y Circuito Interior para mejorar la vialidad alrededor del AICM.El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que con las vialidades y obras se prevé que del AICM a la terminal Felipe Ángeles se hagan 50 minutos y del Aeropuerto de Toluca, 1 hora con 20 minutos.Indicó que la ampliación del Suburbano se realizará a partir de la estación Lechería hacia la nueva terminal aeroportuaria, mientras que el Mexibús estará terminado en la segunda mitad de este año.Además, se analiza ampliar el Mexibús que ya existe -que va de Ciudad Azteca a Ojo de Agua- para que pueda llegar a Santa Lucía y mejorar la Carretera Pachuca, así como realizar una conexión adicional con la terminal.En tanto, durante su intervención, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó sobre la interconexión que se realizará con el sistema carretero del Estado de México en la zona oriente de la Ciudad, desde el AICM, Pantitlán y Periférico Oriente.Puntualizó la ampliación de los carriles en Viaducto y Circuito por 300 millones de pesos y la rehabilitación del Cetram Indios Verdes, el cual iniciará el próximo año, para facilitar el transporte hacia Pachuca.La Mandataria destacó la ampliación de la Línea 4 del Metrobús, que correrá de San Lázaro al AICM, y la mejora del espacio público, en conjunto con el Gobierno del Estado de México, de la zona de Río de Los Remedios.Agradeció a Estados Unidos no cerrar frontera con México y reveló que ambos países acordaron medidas conjuntas para combatir pandemia de coronavirus."Se está hablando con el Gobierno de Estados Unidos, ellos han tenido un trato respetuoso, como siempre, con nosotros. No han tomado una medida unilateral de cierre de frontera, ayer mismo, y lo celebro"."El Presidente Trump habló de no cerrar la frontera con México, esto se agradece porque además no ayuda, al contrario, podría perjudicar".Cuestionado sobre las medidas que realizarán ambos Gobiernos debido a la epidemia, López Obrador reveló que se acordaron medidas conjuntas, por lo que este jueves tiene una reunión con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard con funcionarios de Estados Unidos."Hay una reunión permanente y va a informar el Secretario de Relaciones Exteriores, pero vamos muy bien en este sentido, cuidando no tomar medidas apresuradas y separar la parte política de este asunto que debe tratarse con mucha responsabilidad"."Nosotros decidimos desde el principios que fuesen los médicos, los especialistas, los científicos, los que condujeran el proceso porque son dos planos, el de la pandemia y el de las decisiones que se toman y hay veces que si las decisiones no son correctas se afecta a la sociedad en su conjunto".Ayer, El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que no cerraría completamente la frontera con México, aunque sí invocará provisión para no dejar entrar a migrantes indocumentados.Asimismo, señaló que activaría una provisión para evitar la propagación del Covid-19 en los centros de detención del país.Luego que el sector privado exigió que se apliquen medidas fiscales urgentes para enfrentar crisis por coronavirus, el Presidente López Obrador descartó que se vayan a reducir impuestos; no obstante, garantizó que no habrá aumentos."Reducción de impuestos no, pero sí garantizar que no va a haber aumentos de nada en impuestos, ni impuestos nuevos, eso sí, mantener la misma política fiscal, no como antes, que había una crisis y a aumentar los impuestos, la llamada reforma fiscal que no fue más que aumentos de impuestos, eso no".Desde Palacio Nacional, López Obrador insistió en que se está dando prioridad a la población más vulnerable."Primero se esta dando preferencia a la población más vulnerable por eso la primera decisión es enviar recursos a los adultos mayores, esa es la primera decisión () lo otro es que tomamos la decisión de que bajara el precio de la gasolina, esto va a ayudar, es una forma de apoyar la actividad productiva".Ayer, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) hizo una serie de peticiones al Gobierno que van desde condonar impuestos del año 2018 y anteriores, eliminar el impuesto sobre nómina para preservar el empleo, deducir al 100 por ciento las prestaciones laborales y retrasar la entrada en vigor del nuevo etiquetado de alimentos. Además, considerar la reactivación de las rondas petroleras.