Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 19 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



'Actúa justo la CRE con Pemex'



Cuestionado sobre las decisiones de órganos reguladores que amenazan la libre competencia en el mercado de combustibles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Comisión Reguladora de Energía ha actuado con justicia y que no se puede seguir apostando sólo al mercado y buscar diluir al Estado.



"No es ese el propósito, es que se pueda competir en condiciones de igualdad, se había limitado mucho a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para competir en el mercado, el objetivo era desparecer Pemex y la CFE, ahora la instancia reguladora lo que está haciendo es actuando, pues, con justicia, no es ilegal lo que está haciendo, para eso se creó la CRE".



REFORMA publicó el martes 17 de diciembre que la CRE metió reversa a la competencia en la venta de combustibles al dejar sin efecto un acuerdo que impedía a Pemex imponer libremente los precios de venta en gasolina y diesel a empresas que son su competencia.



Sobre el fallo de un tribunal federal que eliminó la obligación que impuso la CRE a Pemex para ceder capacidad en sus ductos y terminales de almacenamiento a empresas privadas que quieren vender su propia gasolina o diesel, el Mandatario federal dijo que eso no era equidad.



"Querían, por ejemplo, que los ductos de Pemex los usara la iniciativa privada, por ejemplo, o sea, y eso no es equidad, se cometieron muchos excesos porque el propósito era acabar con las dos empresas públicas para dejarle el mercado a los particulares y tenemos que buscar que haya equilibrio sobre todo para garantizar precios".



Agregó que con los fallos se debe defender a los consumidores y no una libertad como la del "zorro en el gallinero".



"No se puede seguir apostando sólo al mercado y buscar diluir al Estado, no, no, esa libertad no, porque es como la libertad del zorro en el gallinero, tiene que haber orden y defender a los consumidores y esa es la función del Estado".



'García Luna va a hablar'



Aseguró que el ex Secretario de Seguridad Genaro García Luna, detenido en EU, va a hablar 'en cuestión de tiempo' sobre los delitos que se le imputan.



"Todo eso es cuestión de tiempo, es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar porque sino dice nada, oculta cosas, pues va a ser mayor la pena, si es presunto responsable, este es un mecanismo, lo usaron para lo de Odebrecht".



"Yo no recomiendo nada, que cada quien actúe con responsabilidad, que cada quien asuma su responsabilidad, no nos adelantemos, vamos a esperar, es lo mejor, es un juicio, no nos adelantemos".



Desde Palacio Nacional, el Presidente reiteró que será el titular de UIF, Santiago Nieto, quien se encargue de informar sobre los involucrados en la operación de alrededor de 2 mil millones de pesos que se transfirieron de la Secretaría de Gobernación a un familiar de García Luna. El ex titular de Seguridad, en gestión de Calderón, está detenido en una prisión de Dallas,Texas, en espera de ser trasladado a Nueva York para ser juzgado, acusado de vínculos con el narcotráfico.Designó a Raquel Buenrostro como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT)."He decidido nombrar a Raquel Buenrostro para el SAT, Raquel estaba en la Oficialía Mayor de Hacienda, hizo muy buena labor este año"."Es una mujer preparada, trabajadora y sobre todo honesta".Buenrostro asumirá en sustitución de Margarita Ríos-Farjat, quien dejó el cargo tras ser elegida como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.El Mandatario destacó que Buenrostro ha sido pieza clave para generar ahorros de hasta 200 mil millones de pesos con las compras consolidadas.Asimismo, al frente de la Oficialía Mayor quedará Thalía Lagunas Aragón, quien se desempeñaba en la Coordinación Técnica de la Presidencia."Tiene mucha experiencia en lo administrativo"."Esto lo traté con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera y estuvo de acuerdo porque conoce a las dos profesionales".'No se usarán testigos protegidos'Descartó el uso de testigos protegidos en su Gobierno. Informó que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó hoy un plan para hacer justicia, a través de la Ley de Amnistía, en casos que se violaban derechos humanos, algunas veces a través de la figura de testigos protegidos que presentaban un falso testimonio."Nosotros no vamos a permitir la tortura, no se van a realizar esas prácticas que realmente son injustas, vergonzosas, que se aplicaban hasta por venganzas para afectar a quienes hablaban con la verdad o quienes tenían puntos de vista distintos al Gobierno".López Obrador dijo que analiza cerrar el programa de testigos protegidos ya que no cree necesaria la utilización de ese método.Hizo un llamado a los empleadores para que no haya despidos en diciembre, pues, afirmó, en algunos casos son para no pagar aguinaldos."Hago un llamado para que no se cancelen los contratos en diciembre, porque para no pagar aguinaldos, para no pagar en algunos casos se despide a trabajadores en diciembre"."Hasta noviembre llevamos más de 700 mil empleos, de acuerdo con el Seguro Social, suele pasar que en diciembre en vez de aumentar baja, porque no se inscriben trabajadores, por eso, entonces, decirles a todos que mantengan a trabajadores inscritos en el Seguro, a empleadores que se mantengan".Dijo estar muy contento con las conferencias matutinas, ya que permiten aclarar al pueblo cuando existe desinformación sobre su Gobierno."Creo que es un buen sistema de comunicación porque nos permite informar a los ciudadanos de lo que estamos haciendo, de los problemas que hay en el País, de temas que son importantes"."Esto permite aclarar todas estas cosas y también las desinformaciones o falsedades aquí se aclaran, yo estoy muy contento con las conferencias de las mañanas".