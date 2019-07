Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 18 de julio

Cd. de México .-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Reclama a EU recursos del Chapo



Dijo que su Administración reclamará al Gobierno de Estados Unidos la entrega de los recursos decomisados a Joaquín El Chapo Guzmán.



-¿México pelearía quedarse con los recursos del Chapo?, se le preguntó en su conferencia matutina.



"Vamos a revisar el asunto, porque lo que están planteando de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera no lo aceptamos si no hay un fundamento legal, nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal", respondió.



"Pasaba que un político mexicano acusado de corrupción era detenido, le quitaban los bienes que eran de México y el Gobierno mexicano no lo reclamaba".



-¿Ahora si lo van a reclamar?, se le insistió.



"Claro", afirmó.



"Se decía que esta persona estaba entre los más ricos del mundo y de México y no obedecía, considero, a la realidad".



"Se daban cifras superiores cuando habían traficantes de influencias con mucho más dinero, pero se hacía esta valoración por razones políticas o publicitarias".



"Hay que ver eso con seriedad, con honestidad".



Y le conmueve que Chapo vaya a cárcel 'inhumana'



Se dijo conmovido por la sentencia de cadena perpetua a Joaquín "El Chapo" Guzmán y las condiciones de la prisión en la que posiblemente permanecerá.



"Lamento mucho que se den estos casos, no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra (...) Espero que esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices, sin incurrir en actos ilícitos, sin exponernos, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley".



"Es una vida también ingrata el tener una familia y no poderla ver, el andar a salto de mata, a lo mejor eso no es vida. Y, cuando todas esas cosas que suceden terminan en condenas, como esta, una condena que va a estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve".



"Tengo también en mi cabeza presente a muchas víctimas, entonces es algo muy doloroso, nosotros vamos a seguir buscando construir entre todos una sociedad mejor, más humana, más fraterna, más solidaria, desde luego pacífica, no violenta, sostenida en valores, apoyada en valores, no en la acumulación de bienes materiales".



Ordena indagar destino de decomiso a Zhenli



Ordenó una investigación para determinar el paradero de la fortuna que le fue decomisada, en 2007, al empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, acusado de comercializar con acetato de pseudoefedrina ilícitamente.



"Ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda, imagínese que el Presidente de México no sepa dónde quedó el dinero".



"Ahora que mandé investigar sobre la condonación de los impuestos, sólo se pudo de Calderón para acá, lo demás desapareció la información, me imagino que debe estar en los archivos del Congreso, pero es un trabajo de investigación mayor".



El 15 de marzo de 2007, fueron hallados 207 millones de dólares en una casa de Zhenli en Lomas de Chapultepec, lo que constituye hasta hoy el mayor aseguramiento de dinero en efectivo en la historia del crimen organizado.



Buscan 35 mdp con subasta de joyas



Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, dijo que buscan obtener 35 millones de pesos en la subasta de joyas que se realizará el 28 de julio en Los Pinos, de 11:00 a 15:00 horas.



Aunque el monto de base meta es de 21.8 millones de pesos -precio de referencia- se prevé obtener 35 millones, porque muchos bienes están por debajo del precio de mercado.



"Muchos son muy buena oferta porque están por abajo del precio de mercado, es difícil evaluarlos por lo extravagante, pero el 21.8 es valor inicial y llegaremos a los 30 o 35 millones de pesos, porque esperamos que se vendan como pan caliente".



Entre las joyas a subastar se encuentra un Reloj Piaget, con precio de salida de 2.9 millones de pesos, que cuenta con 209 diamantes, marca que, mencionó Rodríguez, "ha seducido" a personajes como Jackie Kennedy. También será ofertado un Reloj Cartier Tank, con precio de 890 mil pesos, en oro blanco de 18 quilates con incrustación de diamantes. Este tipo de reloj, debido a sus características, agregó, es "emblemático" y ha sido portado por celebridades como Madonna y Rodolfo Valentino.



Entre otros bienes que serán subastados se encuentran un Reloj Jacob & CO, en oro blanco de 18 quilates, de 1.1 millones de pesos; un Reloj Patek Philippe Geneve, en oro blanco, edición limitada, de 843 mil pesos, y un juego de gargantilla, con diamantes, oro y platino, de 938 mil pesos.



Dan recursos de subasta a pueblos de Guerrero



El Gobierno federal entregó a dos municipios de la Montaña de Guerrero 42.5 millones de pesos, recursos obtenidos en la subasta de inmuebles asegurados a la delincuencia.



"Hoy entregamos los recursos de la venta de propiedades que fueron confiscadas", dijo el Presidente.



"Que se conozca cuánto se confisca, cuánto se obtiene por la aplicación de la justicia a delincuentes comunes, de cuello blanco, a corruptos y que se conozca a quién se entregan estos recursos porque antes se confiscaban y no se sabía a donde iban a parar".



La entrega de los recursos de la subasta del pasado 23 de junio se hizo al Presidente Municipal de Metlatónoc, Zeferino Villarreal, y a la Alcaldesa de Cochoapa, Edith López Rivera.



De acuerdo con el Instituto encabezado por Ricardo Rodríguez, de las subastas realizadas se han obtenido 141 millones de pesos, de los cuales 53 millones se obtuvieron de la venta de inmuebles.



Anteriormente se entregaron 28 millones de pesos fueron a comunidades del Estado de Oaxaca, y de lo que se obtenga de la próxima subasta de joyas se destinarán a poblados de Michoacán.



Fustiga protesta campesina; traían un Rólex, dice



Descalificó las manifestaciones de protesta realizadas por organizaciones campesinas en varios estados del País. Consideró que los inconformes no tiene motivo para realizar movilizaciones, ya que su Gobierno ha dejado en claro que los apoyos públicos serán entregados primero a los productores más pobres, que tienen hasta 20 hectáreas. Sostuvo que ayer, mientras observaba los bloqueos carreteros de los productores, pudo ver la imagen de uno de los dirigentes que portaba un reloj de lujo, marca Rólex.



"Ayer observé las manifestaciones y uno de los dirigentes tenía un reloj Rólex. ¿Cuál es la inconformidad? pues que se decidió apoyar a productores de 20 hectáreas para abajo. Ahora, el plan de rescate al campo comienza con los de abajo y va a ir subiendo. No quiere decir que al dirigente que representa a estos productores medianos o grandes no les va a llegar beneficio, claro que sí, pero primero los pobres".



Pide informe sobre cannabis



Cuestionado sobre si la Cofepris no ha otorgado la reglamentación para la cannabis medicinal dijo que pedirá un informe.



"No tenía información, pero voy a pedirle al director de Cofepris que atienda esta demanda, ahora mismo, hoy que se vea por qué está detenida esta solicitud si ya está autorizada la ley por qué no se otorgan licencias".



'Sacan notas de sargazo pero no de derrame'



Cuestionó a los medios de comunicación respecto al volumen de notas que publican por el problema de sargazo y el derrame de ácido de minera en Guaymas.



"Ahora hasta me llama la atención cuando veo las redes que dicen dónde están los medios, que un día sí y el otro también, sacan notas supuestamente preocupados por el sargazo, y en el caso del derrame de ácido no hay el mismo número de notas".



"Sí es interesante cómo la gente está avispada, muy despierta, se da cuenta de todo, ese es un buen trabajo para las escuelas de comunicación social".



Darán terreno a Naucalpan para escuela



Aseguró que su Gobierno destinará un terreno para la construcción de una escuela en el Municipio de Naucalpan, Estado de México.