Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 16 de enero

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Van 13 estados adheridos a Insabi



El titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, informó que al momento suman solo 13 entidades adheridas al nuevo modelo de salud.



Se trata de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz, CDMX, Colima, Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí y Puebla.



Asimismo, las 19 entidades restantes aún están en proceso de adhesión.



Ferrer aseguró que desde el pasado 14 de enero los estados conocen los lineamientos de los acuerdos de coordinación.



El Insabi atenderá de manera gratuita a 69 millones de mexicanos sin seguridad social, y en una primera etapa serán basificados 6 mil trabajadores. Al concluir el sexenio estarán basificados los 87 mil, apuntó el titular del Insabi.



El nuevo sistema de salud tiene como ejes principales garantizar gratuidad total en sistemas de salud, abasto de medicamentos e insumos, mayor infraestructura, cerro corrupción y que no falten médicos y enfermeras.

'Aprieta' a gobernadores por salud

El Presidente indicó que los gobernadores que no se sumen al nuevo esquema del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), tendrán acceso sólo a los recursos que les corresponden por ley, pero no a las partidas adicionales que usará la federación para garantizar la atención y los medicamentos gratuitos.

- ¿Los que no se adhieran, sólo les van a dar lo que les corresponde?, se le preguntó.

"Lo que por ley les corresponde", aseguró.

- ¿Y de los 40 mil millones de pesos (adicionales del Insabi)?, se le insistió.

"Lo tendríamos que ver porque entonces sí, si hay un recurso adicional que tiene un propósito, tendríamos que constatar que ese recurso adicional se va a aplicar para el propósito de que haya atención y medicamentos para todos y de manera especial para la gente humilde, para la gente pobre".

-¿Si no se adhieren y si no van a tener más recursos, cómo van a dar el servicio?

"Pues eso es lo que ellos tienen que pensar. Ellos tendrían que pensar eso".

Tienen plazo para decidir hasta fin de mes



El Mandatario federal aseguró que los Gobernadores tienen hasta el fin de enero para integrarse al Insabi.

"Es fin de mes el límite para la decisión, no ultimátum, sino que es periodo para reflexión, análisis, conocer más sobre el plan, tienen todo el derecho para contar con la información suficiente, no hay prisa, desde luego nosotros ya con los que se han adherido ya estamos trabajando".Dice que tiene buena relación con GobernadoresManifestó que tiene buena relación con Gobernadores del PAN, quienes han expresado rechazo al Insabi."Las diferencias pueden enfrentarse, todo mundo está en su derecho, somos libres, esa también una característica es un distintivo de los nuevos tiempos políticos, repito, nada por la fuerza y llevamos muy buena relación con gobernadores".Presentó a los responsables que estarán encargados de que funcione el Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar (Insabi).En su conferencia de prensa, el Mandatario presentó a cada uno de los funcionarios."Son encargos, no son cargos, son encargos", dijo antes de que cada uno de los designados se presentara y diera una breve introducción de sus tareas".En la página de atención del Insabi, encabezado por Juan Antonio Ferrer, se darán a conocer los nombres de los encargados y sus correos electrónicos.Alejandro Ernesto Svarch Pérez es el encargado de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, en tanto que Alejandro Antonio Calderón Alipi es el coordinador de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos del Instituto. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra quedó al frente de la Coordinación Nacional del Programa de Basificación, y Carlos Sánchez Meneses es el coordinador nacional de Infraestructura Hospitalaria.

Ofrece cubrir gasto de Institutos

Ofreció a los institutos nacionales de alta especialidad cubrir, con cargo al presupuesto, los 4 mil millones de pesos que reciben cuotas de recuperación cobradas a los pacientes. El Mandatario hizo un llamado a los directores de los institutos a sumarse de manera voluntaria para otorgar los servicios y medicamentos de manera gratuita.

"Lo que se argumenta es que ellos obtienen 4 mil millones de pesos en conjunto por las cuotas. Se va a garantizar eso, nada más que nos tenemos que poner de acuerdo con el manejo de la Administración para poner orden".

"Les pido a los directores de los institutos que nos ayuden y que levanten la mano quienes nos quieran empezar a ayudar el proceso".

En días pasados la Secretaría de Salud dejó en claro que en los servicios de tercer nivel y especialidades la ley permite a los institutos cobrar una cuota de recuperación, por lo que es necesario aprobar una reforma para eliminar esa condición.

Descartan desabasto de fármacos oncológicos



En México no hay desabasto de metotrexato ni de ningún otro fármaco oncológico, aseguró Alejandro Calderón, encargado de los fármacos en el Insabi.



Indicó que la semana pasada llegaron al País 17 claves de 24 fármacos oncológicos. Aseguró que cuando los hospitales reportan desabasto se les surten en entre 24 y 48 horas.



Calderón refirió que están en pláticas con el director del Hospital Infantil de México, quien ha reportado desabasto.



En tanto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que la mitad de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad tienen convenio con Pisa, empresa que ha "chantajeado" al Gobierno.



Señaló que la empresa aseguró el año pasado no tener metotrexato y tenía 36 mil frascos.



Precisó que la empresa había sido sancionada por Cofepris por prácticas inadecuadas de fabricación y ante esa situación quiso ejercer presión.



Recluta Insabi 32 mil médicos para comunidades



El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) ya cuenta con 32 mil profesionales de la salud inscritos para laborar en las comunidades más apartadas del País, aseguró Alejandro Svarch, encargado del personal médico del organismo.



En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el coordinador precisó que el hospital que fue inaugurado ayer en Tekax, Yucatán, tiene una plantilla de más de 300 trabajadores de la salud que se inscribieron a la convocatoria de médicos del Bienestar.



En tanto, Juan Antonio Ferrer, director general del Insabi, aseguró que serán rescatados 307 inmuebles abandonados en las administraciones pasadas.



Respecto a la condición contractual de los trabajadores del Insabi, Ferrer comentó que en una primera etapa serán basificados 6 mil de los 87 mil que lo requieren.



Al concluir el sexenio, afirmó, estarán basificados los 87 mil.



Protestan ex trabajadores de Seguro Popular en Palacio



Ex trabajadores del desaparecido Seguro Popular, procedentes de Tabasco, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México y Michoacán, protestan afuera de Palacio Nacional para exigir plazas en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).



Los empleados que fueron cesados exigen audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con Juan Ferrer, titular del Insabi.



"Dennos la cara, dennos una respuesta, dígannos qué va a pasar con todos los trabajadores del Seguro Popular", lanzó Carmen Viviana Pérez López, médica que también fue despedida después de laborar nueve años en el SP.



Los inconformes son médicos y personal administrativo de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) que fueron despedidos tras la desaparición del Seguro Popular.



La doctora acusó que aunque se dijo que el Insabi incorporaría a los gestores médicos del SP como ella y a otros trabajadores, en la realidad no han sido contratados.



"No estamos en contra del sistema de salud, lo que queremos es trabajar porque de la nada nos despidieron", agregó.



En un mitin realizado en la entrada de Palacio ubicada en la Calle Moneda, los ex trabajadores corean "¡No somos ninis que quieren cobrar, somos profesionales queriendo trabajar!" y "¡Cabecita de algodón, nos engañaste bien cabrón!".



También acudieron con una guillotina con la figura de López Obrador que corta la cabeza del "Pueblo de México".



Samantha Ayala Camacho, ex trabajadora del Seguro Popular en Michoacán, explicó que sólo los han citado para recibir su liquidación, que no corresponde con su antigüedad, sostuvo, pero no les aseguran continuidad laboral.



"En su mayoría tenemos 10 años trabajando para la Secretaría y, pues, por eso nosotros no queremos liquidación, queremos una continuidad laboral", afirmó.