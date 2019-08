Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 15 de agosto

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Va entrega de libros a 80%, a 11 días de clases



El Secretario de Educación Pública, Esteba Moctezuma, presente en la mañanera, informó que la distribución de libros de texto gratuitos lleva un avance del 80 por ciento, de los 176 millones que se entregarán para el próximo ciclo escolar, que inicia el 26 de agosto. Indicó que se reparten, en promedio, 2 millones de libros diarios, por lo que se logrará meta de distribución previo al arranque de clases.



"El avance de la distribución al día de hoy es del 80 y 87 por ciento, y a finales de agosto será del 100 por ciento para tener cobertura en los estados del País".



"La distribución de libros ha sido sorprendente, se ha trabajado intensamente los fines de semana, llevamos trabajando día y noche para poder cumplir".



Según Moctezuma, el costo total de los libros fue de 3 mil 500 millones de pesos y se logró un ahorro de 466 millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.



Libro con pasta dura



Algunos de los ejemplares fueron modificados en contenido, como el de Civismo e Historia, y el de Geografía fue diseñado con aplicaciones y pasta dura para ampliar su durabilidad, que se prevé sea de 3 años, ya que pasará de alumno en alumno cuando avancen de grado.



El titular de SEP afirmó que será parte de la calificación de los niños en Civismo la forma en que entreguen el libro para que sea usado por un nuevo estudiante.



Además, están elaborados en 40 por ciento con papel reciclado, lo que incluyó hasta boletas electorales.



Darán Cartilla Moral a maestros para enseñar civismo



Moctezuma anunció que se entregará a maestros la Cartilla Moral para que la usen de material de apoyo para las clases de Ética y Civismo.



"La Cartilla Moral se está enviando a todos los maestros de México de manera que puedan tenerlo como material de apoyo para las clases de Ética y Civismo".



Moctezuma expuso que la Cartilla es una obra muy importante de Alfonso Reyes que tiene una visión universal sobre la ética y la moral.



"Se han impreso 10 millones de cartillas, y lo que estamos buscando precisamente es que en todas las escuelas se pueda tener la Cartilla para que sea material de apoyo de los maestros de nuestro País".



"Que en las escuelas se generen diferentes generaciones de mexicanos incorruptibles, que tengamos alumnas, alumnos, que tengan en alto realmente los valores de honestidad y que vivan su vida, en todos los terrenos, con ese criterio".



Prevé AMLO que se alejen riesgos económicos



Ante la caída de Bolsas en México, EU y Europa, el Presidente López Obrador dijo que se van a alejar los riesgos económicos.



"Toco madera, nosotros estamos bien y de buenas, la política, decía Maquiavelo, es virtud y fortuna, tenemos fortuna y la fortuna cuenta, estoy seguro que nos va a ir bien y se van a alejar esos riesgos, hay que actuar con optimismo".



Reinstalan a 360 maestros



El Secretario de Educación Pública informó que alrededor de 360 maestros fueron reinstalados.



"En este momento se han reinstalado alrededor de 360 maestros, y el pago depende de si son maestros del sistema federalizado o estatal, pagaría en ese caso el FONE, que es federal".



"Nos pide (el Presidente) el informe de los reinstalados, son una cifra menor a los mil maestros en todo el País y cada caso es distinto. La Secretaría recibe los expedientes, los analiza y después sigue todo un proceso en el cual se termina con la reinstalación, pero sin duda es un compromiso que se está cumpliendo".



Pide a partidos bajarle a sus gastos



López Obrador desestimó las quejas de los partidos que se resisten al recorte del financiamiento público y los llamó a bajarle a sus gastos para que puedan regresar el dinero.



El Mandatario fue cuestionado sobre la decisión del Consejo General del INE, de repartir 5 mil 239 millones de pesos a las fuerzas políticas en el 2020, lo que representa un incremento de 247 millones con relación a este año.



"Si se puede, si se puede, que el dinero de los partidos se le regrese a la gente, hay que buscar nada más el mecanismo y que no digan que no les alcanza, sí podrían financiar sus actividades sin gastar tanto".



"En la campaña pasada, ahí está el ejemplo, hice campaña, éramos cuatro, dos camionetas, y nuestros adversarios gaste y gaste y gaste, no sólo de prerrogativas, está demostrado que hasta los que nos veían con malos ojos aportaban dinero para la guerra sucia".



Plantea Censo sobre desintegración familiar



Planteó que el Inegi incluya en un nuevo censo cuál fue el daño a la cohesión familiar durante el periodo neoliberal.



"Debería el Inegi, ahora que va a iniciar el censo nuevo de 2020, incluir, ya lo están haciendo pero de manera muy general, ¿Cómo se dañó la cohesión familiar durante el periodo neoliberal?. Sabemos que no creció la economía, sabemos que creció la violencia, que creció la corrupción. Pero, ¿Cuánto creció la desintegración en las familias y cuánto fue el daño que se causó por el fenómeno migratorio, por el abandono del padre ante la necesidad de irse a buscar la vida a otras partes?.



Llama a no apostar a agredir a autoridad



Cuestionado por un video que circula en redes en el que se acusa al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de hacer alianzas con cárteles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que no se apueste a intimidar o agredir a autoridades.



En redes sociales fue difundido un video en el que un hombre, acompañado una veintena de sujetos armados y con pasamontañas, se identifica como Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del CJNG, y acusa al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de haber roto el pacto que tenían para controlar la plaza.



"Sostenemos que debe haber respeto a las autoridades, no apostar a intimidar a las autoridades, mucho menos agredir a las autoridades, y actuar con legalidad, no llevar a cabo acciones ilícitas, no participar en actos delictivos, no se puede permitir que se violen las leyes, que se viole la Constitución, no se puede permitir. No sólo es ilegal, hablando de valores, es inhumano hacerle daño al prójimo, no es humano el lesionar, privar de la libertar, quitarle la vida a un semejante", expuso López Obrador.



"Es el mismo llamado a todos los que se dedican a estas actividades ilícitas, a que se porten bien, que no afecten a los demás".



"Ya, vamos todos a portarnos bien y no se logra nada con estar mandando mensajes, si en algún tiempo se exaltaba la baladronada por ser muy despiadado, ya no, ahora va a ser mal visto el que se dedique a eso, como el que se dedica a robar".