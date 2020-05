Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 14 de mayo

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Condena amenaza a REFORMA



El Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la amenaza que recibió REFORMA.



"Hoy viene el periódico REFORMA, o lo expresa, de que recibieron una amenaza, que van a tener una agresión porque nos están cuestionando a nosotros, bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas, nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes, se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir, desde luego el derecho a la crítica y condenamos cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre", dijo.



"Ya sabemos que tenemos diferencias con el REFORMA, las vamos a seguir teniendo porque pensamos distinto, ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México y son los que se oponen a la transformación porque quieren mantener el régimen de corrupción y privilegios que imperó en México desde hace mucho tiempo".



El Mandatario federal afirmó que en su Gobierno jamás van a llevar a cabo un acto represivo y que no tienen nada que ver con la amenaza.



"No fue casual que ese periódico se haya creado, se haya constituido durante el sexenio de Salinas de Gortari, pero de ahí a que nosotros vayamos a llevar a cabo un acto represivo hay un mundo de diferencia, eso no, jamás haríamos algo así, por nuestros principios, por nuestros ideales nos estaríamos negando a nosotros mismos, sería una traición a nosotros mismos, un acto de deshonestidad y lo que estimo más importante en mi vida es la congruencia, la honestidad", aseguró.



"Entonces, no tenemos nada que ver y no hay nada que temer, nosotros no somos autoritarios, somos demócratas, están garantizadas todas las libertades".



REFORMA publica este jueves que un hombre que dijo ser integrante del Cártel de Sinaloa advirtió ayer que el periódico "ya sobrepasó la línea" en sus críticas al Presidente Andrés Manuel López Obrador y amenazó con "volar" el edificio del diario "si no corrige".



En una llamada recibida en las oficinas de REFORMA a las 8:42 horas, la persona, que se identificó como "Diputado federal de Lozoya", sentenció que el periódico ya no esté "difamando" al Presidente.



Defiende a Ejército; 'no quiero fracaso de GN'



Aseguró que defenderá la incorporación de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad pública, pues, dijo, no quiere que la Guardia Nacional (GN) fracase y termine como la extinta Policía Federal.



"Yo les quiero plantear que necesitamos de la disciplina, del profesionalismo, de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. No quiero, y lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, sería un rotundo fracaso", expuso.



El Mandatario fue cuestionado sobre el acuerdo que publicó formalizando que las Fuerzas Armadas se sumen a las labores de seguridad pública, lo que desató críticas, y si éstas estarán coordinadas o subordinadas a la GN.



López Obrador aseguró que Fuerzas Armadas y Guardia están coordinadas y pese a las críticas insistirá en la necesidad de esta colaboración, aunque atendiendo a que no derive en violaciones a los derechos humanos.



"Aunque me critiquen que quiero militarizar al País voy a seguir insistiendo en que nos deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, estoy convencido de que es necesario", aseveró.



El Jefe del Ejecutivo dijo no tener problemas de conciencia, y por eso hace este planteamiento, ya que todos los días está al pendiente de que no haya abusos, ni tortura, ni masacres, ni violación a los derechos humanos.



"Estoy viendo como se están adaptando estas dos instituciones a las nuevas circunstancias y nos están ayudando", manifestó.



"Eso de entrada, lo digo, lo voy a defender porque sé que nos conviene a los mexicanos y le conviene a la Nación, es un cambio que se requiere consolidar y no parcharlo, no quedarnos a medias, hay que tomar una definición. Estoy convencido de que la Guardia Nacional tiene que tener relación estrecha con las Fuerzas Armadas".



Como se concibió la GN, afirmó, las Policías Militar y Naval tienen que formar parte de ella y el mando tienen que estar adscrito a las Fuerzas Armadas y eso lo voy a defender.



El Presidente aclaró que si hay constancia de violación a los derechos humanos por parte de la GN entonces se rectifica, pero si no es así no habrá cambio, no porque sólo sea una cuestión ideológica.



"La parte de las ideas las tenemos muy claras, no vamos a traicionar nuestros ideales y principios, pero tenemos que aplicar criterios con juicio práctico para la transformación".



Dice que llevan 150 mil créditos entregados



Defendió el ritmo con el que su Administración entrega créditos de 25 mil pesos a las empresas formales e informales, como apoyo por la pandemia del Covid-19.



Destacó que hace apenas dos semanas inició la distribución de los recursos, que tienen como meta llegar a 3 millones de beneficiarios, a través de diferentes esquemas.



"¿Cuándo empezamos, cuándo comenzamos con los créditos de empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social? Pues hace como 15 días y ya llevamos entregados alrededor de 150 mil créditos", dijo, para luego consultar sobre el tema al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien lo acompañó en la conferencia.



"Son 16 mil millones de pesos en total de todos los créditos, porque no son solo estos 150 mil, sino que ya empezamos a entregar 1 millón de créditos más para pequeñas empresas familiares del sector formal y del sector informal".



Este día, REFORMA publicó que el Gobierno federal ha tenido dificultades para colocar 2 millones de créditos a la palabra, que son la única acción de apoyo con recursos del erario específicamente creada para enfrentar la pandemia por Covid-19.



De ese total, hasta ayer sólo se habían recibido 316 mil 88 solicitudes.



Confía en que no se expanda pobreza



Confió en que las acciones implementadas por su Gobierno en materia de bienestar impidan una expansión de la pobreza en México, como estimó el Coneval.



De acuerdo con el organismo, entre 13.3 y 15 millones de personas podrían caer en la pobreza en México si el Gobierno federal no atiende la pérdida de empleos y la reducción de los ingresos de las familias.



"Me enteré de este pronóstico, estoy trabajando sobre el texto es donde vamos a explicar la estrategia que se está llevando acabo y es de protección a todos y en particular a la gente humilde a la gente pobre", indicó.



"Por eso a lo mejor las proyecciones y el pronóstico de Coneval, lo hace a partir de los supuestos de antes o pensando en los planes que se aplicaban antes, ahora es distinto".



El Jefe del Ejecutivo explicó que ya trabaja en la dispersión de recursos que este mes podrían alcanzar los 120 mil millones de pesos.



"La mayor parte de ese dinero es en entrega directa, como se está haciendo con los créditos a pequeñas empresas", refirió.



"Estamos trabajando con ese propósito de que no se cumpla con el pronóstico del Coneval".



Darán seguro de vida a quienes atienden Covid-19



El Gobierno federal anunció que se otorgará un seguro de vida a todo el personal de salud que atiende pandemia de Covid-19 en el País.



El apoyo será gratuito y se brindará a través de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) con vigencia retroactiva del 1 de abril al 31 de agosto de 2020, indicó el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.



"De todos los sectores, el sector más entregado ha sido sin duda el de los trabajadores de salud, no solamente los médicos, las enfermeras y camilleros, los trabajadores de limpieza que están en los hospitales Covid-19 trabajando en jornadas muy extensas, muy largas y poniendo el bienestar del otro por encima del propio", expresó.



"Sabemos que se cuidan mucho pero estamos conscientes de que inevitablemente habrá contagios, es en este contexto que la asociación ofrecerá un apoyo solidario al personal médico que trabaja y a los trabajadores que están en los hospitales Covid, será un seguro de carácter gratuito () se llamará seguro del sector salud, será para todos los trabajadores y lo cubrirá no solamente a partir de hoy sino de manera retroactiva, algo muy inusual en el sector, a partir del 1 de abril que fue el día que se anunció el inicio de la última fase en esta contingencia".



Por su lado, Sofía Belmar Berumen, presidenta de la AMIS, precisó que se dará cobertura a 1.6 millones de trabajadores del sector salud, entre ellos médicos, residentes, enfermeras, pasantes, auxiliares, personal técnico, intendentes y afanadores.



La indemnización será de 50 mil pesos y los beneficiarios serán en primera instancia el cónyuge y de no haber cónyuge, los hijos y de no haber hijos, los padres, agregó Belmar.



"Hemos integrado una cobertura solidaria con el propósito de otorgar protección financiera al personal del sistema de salud público, esto como ya lo dijo el señor Secretario, brindando de manera gratuita una cobertura del seguro de vida", dijo la presidenta de la Asociación.



"Para hacerse acreedores a la cobertura, los beneficiarios deberán presentar la constancia de la entidad pública de salud que establece que el fallecimiento del trabajador haya sido porque trabajo en la atención a casos del Covid con el resultado positivo de la prueba y el acta de defunción correspondiente".



En tanto, el Presidente López Obrador agradeció las muestras de solidaridad y fraternidad de diversas asociaciones ante la pandemia.



"La verdad es que ha sido muy conmovedor como ha habido solidaridad, fraternidad en el pueblo de México en el sector salud, los médicos, las enfermeras y también en las asociaciones civiles, sociales, empresariales y cada vez hay más muestras de apoyo y lo celebramos y reconocemos", comentó.



Asimismo, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, lamentó los fallecimientos del personal médico que atiende casos de Covid-19 y destacó su labor y compromiso.



"El esfuerzo que realizan va más allá de la pura atención médica, también hemos recibido de ellos su compromiso personal, compromiso ético y humanitario y social y es por ello que nuestro apoyo estos trabajadores también debe ser tan amplio como sea posible", sostuvo.



"También hemos adoptado los mejores protocolos para proteger al personal médico ofreciendo el mayor apoyo posible. Sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que se encuentran en un mayor riesgo de infección y que muy lamentablemente, en algunas ocasiones también han sido víctimas de esta pandemia".



Hasta el momento 111 personas del sector salud que han muerto a causa del coronavirus, según cifras de Ssa.



Quiere giras por Tren Maya y refinerías



Solicitó autorización a la Secretaría de Salud (Ssa) para reanudar sus giras para dar el banderazo a las obras del Tren Maya, visitar las refinerías e inaugurar sucursales del Banco de Bienestar.



El Mandatario informó que envió un escrito al Secretario de Salud Jorge Alcocer, y al subsecretario, Hugo López-Gatell, para que le informen si existen condiciones para viajar a estados del sureste del País como Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco, donde se han registrado altos índices de contagio.



El Jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que los recorridos se llevarían a cabo hasta después del 1 de junio, cuando entra en vigor la declaratoria de actividad esencial para la industria de la construcción.



Esto, pese a que él mismo emitió un decreto en el que se establecía que no se suspenderían las obras relacionadas con los proyectos emblemáticos de la 4T, como la refinerías de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el propio Tren Maya.



"Yo ya quiero reiniciar recorridos, desde luego cumpliendo con todas las medidas sanitarias, lo que me permitan son los especialistas, el doctor Alcocer y Hugo Lopez Gatell me van a decir, yo ya les hice la solicitud porque ya tengo un plan de giras por el País, pero va a depender de que lo autoricen ellos", dijo.



"Quiero ir a dar el banderazo del inicio de las obras del tren Maya, quiero ir a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ya hay contratos que se están firmando y eso va a significar mucha creación de empleos, imagínense estar trabajando en 800 kilómetros, construyendo terraplenes para el tendido de las vías férreas, cuánto trabajo".



López Obrador adelantó que pretende respetar las medidas de sana distancia ordenadas por la Ssa, por lo que advirtió que no encabezará "mítines", sino sólo algunos encuentros con aforo menor a 50 personas.



"Si puedo y si ellos lo autorizan, quiero ir a dar los banderazos, desde luego no mítines, no concentraciones, de una vez lo adelanto, sino actos así, de menos de 50, con sana distancia, todavía no vamos a poder saludarnos de mano, solo así tocándonos el corazón", expuso."Entonces, quiero ir a eso, pero si puede ser con los técnicos, con los responsables directivos de las empresas y las autoridades y es: vámonos, una vez que ya se abre la industria d ela construcción que se convierte en una actividad básica, a partir de ahí, con las medidas de sana distancia, de seguridad".El Presidente insistió en la importancia de que las refinerías puedan incrementar su capacidad, para que México no mantenga la dependencia de las importaciones en materia de combustibles.En los recorridos que pretende reanudar por el País, dijo, tiene pensado inaugurar algunas sucursales del Banco de Bienestar que fueron construidas para ayudar a la distribución de recursos de programas de bienestar en comunidades alejadas.Desde el pasado 15 de abril, como consecuencia de la pandemia, el Mandatario suspendió las giras que llevaba a cabo todos los fines de semana por diversos estados del País.La medida se anunció luego de polémicas y escándalos por el contacto que mantenía el Presidente con los ciudadanos, a pesar del riesgo de contagio que representa el coronavirus.López Obrador informó este miércoles que, durante los últimos fines de semana, ha dedicado su tiempo a escribir reflexiones sobre diversos temas.Adelantó que serán reubicados los titulares de las 10 subsecretarías que se eliminarán como parte de un decreto sobre austeridad en el Gobierno federal ante la crisis económica originada por la pandemia de Covid-19.El Mandatario afirmó que los subsecretarios serán reubicados con el "mismo rango"."Aclaro dos cosas, se les van a dar opciones a los subsecretarios que salgan para tener otro espacio, como lo establece el decreto, con el mismo rango pero queremos eficientar, hacer más ligero el funcionamiento del Gobierno, no tanto aparato, si hay tres o cuatro subsecretarías, que se puede hacer el trabajo con tres, con dos, con uno inclusive si nos aplicamos", expuso al ser cuestionado sobre el tema.Además comentó que todavía no han definido cuáles son las subsecretarías que desaparecerán."Vamos a anunciar pronto cuáles son esas subsecretarías, todavía no se ha terminado de definir cuáles subsecretarías pero si se va a cumplir con el decreto de la eliminación de estas subsecretarías", manifestó.López Obrador dijo que pronto se informará de cómo quedará el nuevo Presupuesto que se desarrolló a partir de la crisis que desató el nuevo coronavirus.