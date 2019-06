Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 13 de junio

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



'Tenemos que garantizar derecho de asilo'



En medio de acciones para frenar flujos migratorios, el Presidente López Obrador afirmó que su Gobierno va garantizar el derecho de asilo a migrantes, pues es 'sagrado'.



"Cualquier acto de justicia, de aplicación del derecho de asilo, nos lleva a pensar en esta decisión del General Cárdenas, ya quedó establecido este hecho histórico como parte de nuestra política exterior, hasta en gobiernos que han habido de corte conservador y retrógrada se tiene que respetar este derecho, algo que ya quedó sembrado en la política exterior de México, el derecho de asilo que tenemos que garantizar, es un derecho sagrado para todos los mexicanos y siempre, siempre, en estos tiempos estamos atendiendo el asunto de la migración, siempre vamos nosotros a tratar con respeto y vamos a dar protección a los migrantes porque los migrantes buscan mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, en muchos casos son exiliados por necesidad, por hambre, para salvar sus vidas, por eso merecen todo nuestro respeto, vamos en esta situación que estamos ahora atravesando a ser muy respetuosos, lo he dicho y lo repito con el Gobierno de Estados Unidos, con el Presidente Donald Trump, más que nada el pueblo estadounidense, pero al mismo tiempo vamos a respetar los derechos humanos de los migrantes, como se le va a hacer para mantener este equilibrio pues eso tiene que ver con el noble oficio de la política, a veces se le desprecia. Es posible, es posible evitar la confrontación, para eso se inventó la política, para evitar confrontación, evitar la guerra".



Destacan México y España lazos sobre diferencias



Al conmemorar el 80 aniversario del exilio español a México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, destacaron la unión entre ambas naciones por encima de las diferencias transitorias y las "sombras".



En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que es mucho más lo que une a México con España.



"Me da muchísimo gusto estar con ustedes como lo dijo al representante del Gobierno español, tenemos lazos que nos unen desde hace mucho tiempo, podemos tener diferencias transitorias pero es más lo que nos entrelaza, es mucho más lo que une a México con España, vamos a seguir manteniendo una muy buena relación con el Gobierno y por encima de todo, porque hay que separar y distinguir con todo respeto, nos importa más mantener una buena relación con el pueblo de España. ¡Que viva España, que viva el exilio, que vivan los refugiados españoles, que viva México".



En su oportunidad, la funcionaria española afirmó que trajo a México un mensaje de amistad, gratitud y de reconocimiento.



Indicó que México y España comparten una historia rica, en donde imperan las luces sobre las sombras.



"España no se entiende sin México y México no se entiende sin España".



Suscribirá acuerdo con CCE



López Obrador adelantó que suscribirá un documento con el Consejo Coordinador Empresarial para trabajar con conjuntamente con el sector privado.



"Hoy tengo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y se va a suscribir un documento para trabajar de manera conjunta sector privado y sector público al medio día".