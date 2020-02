Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 13 de febrero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Sablea a 75 empresarios con mil 500 mdp



Dijo que durante la cena de ayer en Palacio Nacional lograron compromisos con 75 empresarios por mil 500 millones de pesos, de alrededor de tres millones de boletos de la rifa relacionada con el avión presidencial.



"Ayer ya obtuvimos compromisos de dispersión, compra de boletos por la mitad de los tres mil millones que estamos pensando obtener, es decir ayer hubieron compromisos por mil 500 millones de pesos, como 75 empresarios, alrededor de mil 500 millones, estamos hablando como de 2 millones, un poco más, de 3 millones de boletos, casi la mitad".



Agradeció el apoyo y aseguró que hay más empresarios interesados en participar en la rifa, los cuales no pudieron acudir a Palacio Nacional debido a sus compromisos.



"Estoy muy contento y les agradezco mucho a los empresarios. Vamos a obtener más porque algunos no pudieron estar, están fuera del País o en otras actividades y mandaron a decir que participan o sea que está abierta la participación".



Ayer, unos 200 empresarios acudieron a una cena con el Presidente en la que recibieron una "carta compromiso" con cuatro cifras para la "cooperación voluntaria" para la rifa del avión presidencial: 20 millones, 50 millones, 100 millones o 200 millones de pesos. En secreto marcaron la cifra y colocaron el papel en una tómbola que llevaron los niños de la Lotería.



No vamos a ceder en nada, dice sobre Lozoya



Luego de la detención del ex director de Pemex Emilio Lozoya, el Presidente dijo que no se dará tregua y no cederá en nada.



"Yo creo que no se debe de dar tregua a la corrupción, siempre he sostenido que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes".



"No vamos a ceder en nada, cero corrupción, cero impunidad".



Aseguró que la acusación contra Lozoya está sustentada en pruebas y se castigará de acuerdo con la ley.



"Es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso está detención en España y ya los pormenores se conocen, los delitos por los que se le acusa, lo que tiene que ver con el caso Odebrecht y también lo de la compra de unas plantas de fertilizantes, eso es lo que llevó a la aprehensión del ex director de Pemex".



"No hay protección para nadie, se castiga por parejo a todo el que comete un delito y lo hacen las autoridades correspondientes y en el marco de la legalidad".



Agregó que confía en que sea extraditado desde España, donde ayer fue detenido.



Niega pacto con EPN, pero se opone a juicio



Tras ser cuestionado por un supuesto pacto de impunidad con el ex Presidente Enrique Peña Nieto, López Obrador, negó cualquier trato secreto, pero se opuso a un juicio contra ex Mandatarios.



"Lo que yo plantee, que no es ningún pacto secreto, lo dije en mi toma de posesión y lo repito, es que nosotros no íbamos a presentar denuncias en contra de ex Presidentes, que considerábamos que teníamos que ver hacia adelante".



"No quedarnos anclados en el pasado, que lo más importante era la condena al régimen neoliberal, al régimen de corrupción".



"Si se consulta y la gente dice juicio, yo estaría en contra de eso porque no creo que le convenga al País, pero respetaría la decisión de la gente. Si se lleva a cabo la consulta y si la opinión de la gente es que se enjuicie a un ex Presidente lo tenemos que hacer".Informó que ha pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar sobre las cuentas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que se ha revelado están abandonadas en bancos.Cuestionado sobre la existencia de un nuevo sindicato petrolero, encabezado por Eliel Flores Ángeles, el Mandatario reconoció la necesidad de aclarar la situación de los petroleros, incluido el de esas supuestas cuentas."Hay ciudadanos que sostienen que existen cuentas, algunas de millones de pesos, de sindicatos, de empresas, de personas, cuentas que quedaron abandonadas y que están en los bancos, es el caso de las posibles cuentas que tengan bancos del sindicato petrolero, desde la época anterior, desde la época de los antiguos dirigentes petroleros, desde tiempos de Joaquín Hernández Galicia"."Ya Santiago Nieto tiene instrucciones de hacer una revisión sobre si existen o no estas cuentas, si existen en qué condición legal están, de quién es ese dinero, en qué bancos".Reconoció que no hay información suficiente para los ciudadanos sobre el nuevo coronavirus, surgido en China y por el contrario, predomina la desinformación."Vamos a difundir más toda la información, porque en efecto no hay información suficiente , yo no tengo manera de saberlo o predomina la desinformación, tengo mis sistemas de información, no de espionaje".Aseguró que en el País existen los protocolos para atender la enfermedad y descartó que sea una asunto grave.Asimismo, descartó que se esté evitando generar pánico entre la población."Lo cierto es que sí existen los protocolos, pero se considera que afortunadamente no es un asunto grave, para decirlo así, se considera, no quiere decir que se omita, que no interese, pero es muchísima la información mundial, muchísima mala difusión".Actualmente, la Secretaria de Salud analiza dos casos sospechosos de coronavirus en el País, mientras que once ya fueron descartados.Un grupo de mujeres encapuchadas protestó afuera de Palacio Nacional en reclamo al Presidente López Obrador por no atender los feminicidios y poner por encima la rifa relacionada con el avión presidencial."Los responsables de aplicar la ley se muestran a favor de los agresores, es una falta de respeto el poner una rifa por encima de nosotras, somos el 51 por ciento de la población y fuerza laboral del País", expresaron a las afueras del recinto.Las ciudadanas, que portaron un 'boleto' gigante de la rifa del avión presidencial, se dijeron indignadas ante el incremento de la violencia de género en el País."Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", corearon."Venimos a exigir justicia y respeto por nuestras vidas, saldremos a las calles cada vez que falte a su responsabilidad, hacemos un llamado a mujeres de México, a unirnos como señal de luto, apoyo y respeto a cada una de las víctimas de feminicidio y dar un claro mensaje al señor Presidente", reclamaron....Y el dice que el feminicidio es inaceptable y aborrecibleA pregunta sobre el caso de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada por su pareja, el Mandatario federal dijo que el feminicidio es inaceptable y aborrecible, y que se tiene que enfrentar con todos los medios."Yo pues por convicciones, principios, estoy en contra del feminicidio, es inaceptable, aborrecible, es algo que no se puede permitir y que tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y las formas que tiene el Gobierno para evitarlo y que se castigue de manera severa"."Mi planteamiento es que incluso no se hagan modificaciones para reducir penas y cambiar tipos, causales, nada, fue mi planteamiento cuando se procuró hacer una reforma que no estaba pensado, aquí lo aclaró el Fiscal, para tolerar el feminicidio, al contrario, para enfrentarlo con más decisión y rigor, pero como se malinterpretó mi opinión fue no nos metamos en eso, que se castigue, hay que pronunciarse para evitar el feminicidio y vamos a informar lo que se está haciendo"."Quisieran nuestros adversarios que cometiéramos un error, que aquí en lo que te estoy contestando yo me equivocara y que dijera algo indebido o que se entendiera como algo ofensivo, se vuelve, cómo le llaman a eso, trending topic, no".