Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 12 de marzo

Cd. de México.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Apretará Ssa revisión a viajeros sin restringir viajes



El subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, indicó que se escalará el tamizaje de sanidad en aeropuertos para identificar a personas que pudieran tener síntomas de coronavirus, pero reiteró que no habrá restricción de viajes a México.



Afirmó que tampoco de cerrarán puertos marítimos pues no se ha demostrado que esas medidas ayuden a diminuir el riesgo de transmisión.



"Vamos a escalar como estaba planeado desde el inicio el tamizaje, identificación temprana de personas que pudieran tener síntomas a partir de monitoreo de temperatura y síntomas, lo hicimos para vuelos de China, hoy va a ser más notorio por vuelos".



"No se pretende ni se piensa hacer restricción de viajes internacionales hacia México ni cerrar fronteras ni cerrar puertos marítimos, no hay demostración de que estas medidas extremas puedan ayudar a disminuir el riesgo de trasmisión ni tampoco ayudan con consecuencias económicas y sociales, son contrarias al reglamento internacional y su esencia que de manera formal indica que hay que usar medias apropiadas a la situación sin alterar el comercio internacional ni movilidad".



El subsecretario indicó que ya se integraron equipos de respuesta rápida para detectar oportunamente un brote y determinar si se necesita movilizar a las personas.



"La calificación de pandemia es un llamado a seguir preparándonos, un llamado a los países que, a diferencia de México, no han tomado acciones y tiene que elaborar sus planes", dijo.



Agregó que trabajan en el análisis de los próximos eventos masivos para ver los posibles escenarios de posposición.



Prevén dispersión de Covid-19 a finales de marzo



La Secretaría de Salud informó que para finales del mes de marzo México podría entrar en la Fase 2 en de transmisión del coronavirus, lo que implicará la dispersión comunitaria, en la que podrían verse afectados cientos de personas.



Tras reiterar que, hasta el momento, los 12 casos confirmados de Covid-19 son importados de otras naciones, el subsecretario López-Gatell, explicó que, en un periodo de 15 días, el País presentará contagios entre ciudadanos a nivel local.



"Detectamos el primer caso el 27 de febrero, en nuestras modelaciones matemáticas habíamos calculado hasta 40 días antes de que llegáramos a la fase de transmisión comunitaria", dijo.



"Sin embargo, si tomamos la experiencia directa de los países de Europa y Estados Unidos, es probable que tengamos 30 días de lapso, esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria".



Informó que en la llamada "transmisión de tercera generación y superior", se presentarán "brotes comunitarios" y los casos estimados se contarán "por cientos".



En ese escenario, dijo, el 80% de los casos podrían ser leves, el 14% graves y el 6% muy graves.



Apuntan a posponer, no cancelar, eventos



Subsecretario de Salud López-Gatell afirmó que cuando se dé un escenario de transmisión comunitaria del Covid-19 en México se analizaría la posposición, no la cancelación, de algunos de los más de 8 mil eventos que están programados en el País.



El funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa) sostuvo que se tiene que analizar cada evento, por la afluencia que tendría y si los asistentes son en su mayoría mexicanos o internacionales.



"No todo es decir cancélese, existe la posibilidad de posponer los eventos, entonces esto también, espero para tranquilidad de todas las personas que estén involucradas en la preparación de eventos, ya sea como promotores o como organizadores e incluso como patrocinadores (...) nos queda muy claro que estas actividades masivas implican contratos, implican seguros, implica gente que participa, etcétera, y lo que queremos es minimizar, reducir los riesgos para la salud, pero también queremos que no haya, como consecuencia de la acción sanitaria, daños innecesarios a la economía", explicó.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López-Gatell expuso que ayer dialogó con el subsecretario de Turismo y le comentó que hay buena disposición por parte de organizadores de proponer la posible posposición de eventos.



Eso, agregó, es una solución "bastante alentadora", pues permitiría no tener un evento en una etapa crítica de transmisión y hacerlo después.Cuestionado sobre el Vive Latino, que es el próximo fin de semana, el subsecretario dijo que no hay en este momento la instrucción de cancelación.A lo largo del día, añadió, el titular de la Secretaría de Turismo informará sobre el Tianguis Turístico, pero por el momento no hay instrucción de cancelar ningún evento.Luego que Covid-19 fuera declarada como pandemia por la OMS, el Presidente López Obrador aseguró que las medidas que se tomen en el País no tendrán nada que ver con política. Insistió en que se hará lo que recomienden los especialistas."Aclarar que todas las decisiones que vamos a tomar van a tener como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos, aquí nada de política, es lo que los señores nos indiquen porque luego por cuestiones políticas o se minimiza o se exagera, entonces vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas"."Nada de que sale a declarar el Presidente o la de Gobernación o el Secretario de Hacienda a declarar del coronavirus, no () la política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias, de virus, yo de eso no sé, no soy todólogo o sabelotodo y es un asunto muy serio como para opinar sin conocimiento".El Mandatario llamó a la población a mantener la calma y descartó posibles afectaciones a la economía."Tengamos calma, estemos tranquilos, nuestra economía está fuerte, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudiese enfrentar"."Vamos a mantener una política económica que proteja a los más débiles. Esto, por ejemplo, pase lo que pase, se garantiza y esto significa llegar a cerca de 20 millones de hogares y es un apoyo".Insistió en que también se están tomando medidas ante la caída en los precios del petróleo, tales como destinar más crudo a la refinación."Ahora, ante una situación como esta, en vez de vender petróleo crudo barato, lo refinamos y el precio de los combustibles permite compensar la baja en el precio del petróleo crudo", explicó.El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que actualmente se estudia un nuevo caso sospechoso del virus en una persona de 71 años.Comentó que sería considerado un caso especial debido a su edad avanzada.El funcionario precisó que suman 118 mil casos de coronavirus en el mundo, que han dejado 4 mil 292 muertos.Asimismo, 105 países, la mitad del mundo, tienen al menos un caso registrado de la enfermedad.Los 12 casos de México son importados y no se ha registrado distribución de contagios, apuntó López-Gatell.Reiteró que hasta el momento no se pretende restringir los viajes al País ni cerrar puertos y fronteras.Pidió al Banco de México evitar intervenir y "no soltar dinero" para controlar las finanzas del País, aunque se dijo respetuoso de la autonomía del banco central."El mismo mercado se va a ajustar, somos respetuosos del Banco de México, de la autonomía del Banco de México, nada más opinar que desde nuestra perspectiva no debemos intervenir para que artificialmente se fortalezca nuestra moneda"."Que sea el Banco de México el que decida y que tengamos confianza en nuestra economía y no empezar a soltar dinero para control de las finanzas, nada de eso".El Mandatario federal consideró que en el País hay finanzas públicas sanas, por lo que la postura del Gobierno es de "nada de intervencionismos"."Así como la prensa se regula con la prensa, el mercado se regula con el mercado, nada de intervencionismos, pero esa es nuestra postura del Gobierno porque consideramos que estamos bien, que tenemos finanzas públicas sanas y que no vamos a gastar nuestras reservas".Ante el cuestionamiento de si suspenderá sus giras, el Presidente dijo que atenderá las recomendaciones de las autoridades de Salud y por el momento puede hacerlas. El Mandatario federal dijo que saldría hoy a Sonora, a una reunión con padres de la Guardería ABC y los LeBarón."En cuanto a mi actuación, reitero, me atengo a lo que recomienden los técnicos, los médicos, los científicos, los expertos, y segundo, derivado de eso voy a estar cumpliendo con el protocolo, estamos en una fase en la que puedo ir a Sonora".Sobre el tema, el subsecretario Hugo López Gatell dijo que la gente quiere al Presidente, por eso busca abrazarlo y besarlo."Todos somos seres humanos, el señor Presidente también, la gente lo quiere, hay una propensión del pueblo a besarlo y abrazarlo... es un hombre generoso y cariñoso y también abraza", indicó."El Presidente es una figura crítica porque es el Jefe de la nación, lo importante son los cuidados médicos".Pidió a los senadores del PAN votar a favor de las reformas con las que se garantizan fondos para los subsidios y que no fueron respaldadas por sus correligionarios en la Cámara de Diputados."Espero que así como se aprobó en la Cámara de Diputados, se apruebe en la Cámara de Senadores"."Hago un llamado a los senadores del PAN a que rectifiquen, que no hagan lo mismo que sus colegas diputados, que sus compañeros de partido, porque que votaron en contra los diputados del PAN".El Mandatario confió en que los senadores panistas cuenten ahora con información y tomen una postura diferente."Viene el Senado y pueden tomar una postura, a lo mejor no lo analizaron bien, no lo pensaron, no tuvieron la información y están en no aprobarnos nada, no apoyarnos en nada, lanzarse en contra de nosotros".De acuerdo con los transitorios en la Constitución avalados en la Cámara de Diputados, esos montos para financiar los subsidios deberán incrementarse todos los años.Del total, la mayor parte de recursos corresponden a la atención médica y medicamentos gratuitos por 237 mil millones de pesosLa pensión para adultos mayores tendrá más de 129 mil millones y las Becas para el Bienestar, más de 67 mil millones.Los montos incluyen los 40 mil millones de pesos aprobados este año para el Fondo de Salud para el Bienestar.Con la reforma constitucional aprobada en la Cámara baja, los principales programas sociales del Gobierno lopezobradorista serán ley y su presupuesto no se podrá reducir.