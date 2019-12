Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 12 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Confirma investigación a Beltrones



Luego que REFORMA revelara que Manlio Fabio Beltrones tramitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión, el Presidente López Obrador confirmó la indagatoria y dijo que tiene derecho a ampararse. Indicó que la investigación está relacionada con la indagatoria a ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.



"Es la solicitud de un amparo que tiene él, desde luego, derecho a solicitar y a que se le otorgue en su caso si así lo decide la autoridad competente".



"Es por el asunto de Chihuahua, lo que viene de investigación contra Duarte, lo que viene de ese tema, eso es lo que hoy me informaron de la Consejería Jurídica () creo que ya lo había hecho anteriormente y ahora volvió a recurrir a este mecanismo que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, las personas".



REFORMA publicó hoy que el Gobierno federal investiga al político priista Manlio Fabio Beltrones. El ex senador y ex dirigente nacional del PRI ya pidió un amparo y protección de la justicia contra cualquier posible orden de aprehensión que haya sido librada en su contra a solicitud de las fiscalías General de la República (FGR) y la Estatal de Chihuahua. El también ex Gobernador de Sonora ha sido señalado por testigos protegidos en las investigaciones por los desvíos de 250 millones de pesos que el Gobierno federal, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, transfirió a Chihuahua en la gestión del ex Gobernador César Duarte, y que luego fueron abonados al PRI para financiar campañas electorales en 2016. Las transferencias se realizaron con el aval del entonces titular de Hacienda, Luis Videgaray.



Elogia informe 'inédito' de Zaldívar



Celebró el informe que rindió ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, el cual calificó como inédito.



"Ayer me dio mucho gusto asistir al informe del presidente de la Corte, me gustaría que se difundiera ese informe, claro que les corresponde a ellos, porque es un informe inédito, donde la mitad de su texto es reconocer que en el Poder Judicial hay nepotismo y corrupción y dar a conocer un plan para acabar con esa lacras de la política, ¿eso cuándo se había visto?".El titular de la Corte afirmó ayer que el nepotismo y la corrupción se arraigaron y recrudecieron en los últimos años en el Poder Judicial Federal, por lo que en breve presentará su propuesta para una reforma integral de la Judicatura.La Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, dijo que la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, no aportó 800 millones de pesos de un fideicomiso para remediar los daños del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi en en agosto de 2014."Cuando se celebró el convenio correspondiente entre la Secretaría y la empresa Buenavista del Cobre ésta se comprometió a afectar en fideicomiso 2 mil millones de pesos, se inició con 500 millones de pesos, al final cuando el fideicomiso se extinguió, esto en el año 2018, se habían ejercido a través del propio fideicomiso alrededor de mil 200 millones de pesos, es decir, faltó que se aportaran 800 millones de pesos de los comprometidos"."Se advierte que se hicieron erogaciones por parte de la empresa por fuera del fideicomiso, sin embargo, el compromiso y la obligación asumida por ella fue aportar los 2 mil millones de pesos".En 2014, la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, lo que causó afectaciones a 22 mil personas.El Director de Protección Civil, David León, dijo que este año planean cerrar con un gasto de mil 500 millones de pesos por declaratorias de emergencia y desastre, comparada con en 2017, cuando se ejercieron 42 mil millones."Al año en que más gasto se ha ejercido en emergencias y desastres fue 2017, con más de 42 mil millones de pesos"."Calculan cerrar este año con un gasto de mil 500 millones de pesos, tomando en cuenta tanto las declaraciones de emergencia como de desastre".David León señaló que el Gobierno ha realizado un esfuerzo "muy importante" por observar que la ayuda que llega a los territorios en situaciones de emergencia y desastre realmente sea recibida por los ciudadanos damnificados."Somos rigurosos y seguimos muy de cerca los censos de daños que existen en el territorio", señaló León, afirmando que se realizan los recorridos con personal de los Gobiernos estatales y municipales.Este 12 de diciembre, 488 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, 9.8 millones de personas han asistido al atrio y calles aledañas a la Basílica de Guadalupe, informó David León, Coordinador Nacional de Protección Civil.Informó que el Gobierno de la Ciudad de México reporta más de 7 mil 400 atenciones médicas a peregrinos, 16 traslados al hospital, una persona de 76 años fallecida por muerte natural y 111 personas extraviadas y localizadas con éxito. También la recolección de 550 toneladas de basura dejada por los feligreses y la entrega de 96 mil litros de agua.En los alrededores se reportan 5 mil casas de campañas instaladas y 280 mil personas en albergues.