Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 11 de julio

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Prevén más beneficios fiscales a Pemex en PEF 2020

Aseguró que habrá más beneficios fiscales para Pemex en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año. Señaló que en el pasado Hacienda exprimía a Pemex porque el 40 por ciento del PEF se integraba por el petróleo.



"Ahora tenemos que bajarle la carga fiscal a Pemex, ahora que se presente el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del año próximo se va a establecer la medida. Tenemos que presentar el presupuesto en septiembre y ahí se va a establecer el porcentaje de disminución de pago de impuestos de Pemex a la Secretaría de Hacienda".



"¿Cómo va Hacienda a compensar esa disminución? Con la recaudación, que afortunadamente va bien, y con el plan de austeridad que nos va a dar más beneficios, se van a liberar más fondos (...) hay plazas que ya no van a existir, ya no van a estar los aviones, el presupuesto de viáticos va a ser mucho menor que lo que fue este año porque se traía la inercia de los años anteriores".



El Mandatario indicó que a más tardar hoy o mañana se presentará el plan de mediano y largo plazo para apoyar a Pemex.

"¿Qué es lo que va a significar la política petrolera?, vamos a apoyar a Pemex tres años, este, el que viene y el 21 vamos a invertir, le vamos a bajar la carga fiscal para que mejore, aumente la producción, y que en los últimos tres años Pemex le devuelva a la Nación lo que se va a invertir en estos tres años para sembrar el petróleo".Luego que el diario Financial Times señaló que Andrés Manuel López Obrador debe aceptar noticias desagradables y no confiar en sus datos, el Presidente consideró que el periódico debe ofrecer disculpas por callar ante la corrupción.



"Ese periódico con todo respeto debe ofrecer disculpas al pueblo de México porque ese periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México, nunca dijo nada, al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales y estoy esperando que ofrezcan disculpas, podrán ser muy famosos pero no fueron objetivos, no son profesionales".



Pactó AMLO con IP de NL trabajo en sector energético

Dijo que en el encuentro de ayer con empresarios de Nuevo León acordaron trabajar juntos en el sector energético.



"Ayer hablaba yo con empresarios de Nuevo León y se acordó ponernos de acuerdo, valiéndome de la redundancia, se acordó trabajar juntos en sector energético, nosotros sí pensamos que vamos a recuperar la producción petrolera y ahí lo va a hacer el Estado, o sea, vamos a mejorar la producción".



Rechaza AMLO que BC siente precedente

Rechazó que la reforma aprobada en Baja California para ampliar el mandato del Gobernador -de 2 a 5 años-, represente un precedente para ampliar su periodo al frente del Ejecutivo federal, más allá del 2024.



"No tengo comentario, ayer hablé del tema, siento que esto lo tienen que resolver las instancias competentes, en este caso el Tribunal electoral y ya hay denuncias y que se resuelva".

-¿La preocupación es que siente precedente a nivel nacional?, se le preguntó.

"No creo que suceda, ya son otros tiempos. Antes esas cosas se ordenaban desde la Presidencia, ahora no y hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos, independientes".



Interviene Semarnat en derrame en Guaymas

Aseguró que la Secretaría del Medio Ambiente ya está atendiendo el derrame de ácido sulfúrico de una Terminal Marítima de Grupo México en aguas del Mar Cortés.

"Sí tengo información de este derrame en Guaymas ya va a intervenir la Secretaría de Medio Ambiente, es un hecho que sí hubo el derrame, es la información que tengo y se va a actuar".



Presupuesto 'llega a los de abajo'

Al dar a conocer avance de los programas de apoyo al campo, el Presidente dijo que puede ser que el presupuesto no llegue a los de arriba, pero sí llega a los de abajo.



"Los apoyos serán por 8 mil 550 millones de pesos y se ha ejercido 7 mil 713 mil millones de pesos, lo quiero subrayar, porque se habla mucho de que no se ha ejercido o que hay subejercicio".



"Ya no es lo mismo de antes, a lo mejor no les está llegando a los de arriba, pero a los de abajo sí".

"Ya no se entrega a las organizaciones, existe un padrón y se entrega el apoyo de manera directa al productor, desde la Tesorería de la Federación al beneficiario, ese es otro cambio importante", manifestó.



"Los apoyos del Procampo llegaban tarde, ahora llegan a tiempo (...). Antes el apoyo se daba arriba, no se tomaba en cuenta a los más pobres, a indígenas, a campesinos y los grandes recibían más apoyos, ahora son los pequeños".



"Si apoyar a los campesinos, a los productores y a los pescadores es ser populista, que me apunten en la lista, no tengo problema de conciencia sobre esto".



"Va a depender del crecimiento económico, de las finanzas, lo que estamos haciendo este año, es sentando las bases para que, si se disponen de más recursos, podamos por este medio incrementar la corrupción y lograr la autosuficiencia".



"Lo podemos lograr en maíz, en frijol, en leche, estamos trabajando proyectos para cuencas lecheras en el sureste, ya no podemos seguir concentrando la producción lechera en donde no hay agua".