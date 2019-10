Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 10 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO.-Revisa los temas más importantes que abordó el Presidente en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Justifica reserva en Santa Lucía



El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que toda la información relacionada con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía será abierta a la ciudadanía cuando concluyan los litigios que han impedido, hasta ahora, que inicie la obra.



"Vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con Santa Lucía, lo que tiene que ver con el procedimiento legal, porque fue un bombardeo de amparos, increíble, 140 amparos, 18 despachos, no sé cuántos partidos, medios de información, nos quisieron mayoritear, entonces por eso se tomó esta decisión, pero terminando el proceso legal de amparos se abre", afirmó.



Pide a Pemex y Sener informe sobre importación de crudo



López Obrador pidió a Pemex y a la Secretaría de Energía (Sener) aclarar, de nuevo, si son ciertas las afirmaciones de Estados Unidos sobre la supuesta importación de crudo a México.



"Hay que pedirle el informe a la Secretaría de Energía y Pemex. Yo no tengo información de que se esté importando petróleo crudo, pero vamos a pedirle información", dijo.



Pide 'dar la cara' por amparos



Tras afirmar que tiene consigna política contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) "dar la cara" y presentar sus pruebas y aclarar los motivos de sus amparos contra ese proyecto.



"No dicen la verdad, nosotros hemos cumplido con todo el procedimiento, tan esa así que se acudió a que se considerara la construcción del aeropuerto de Santa Lucía como un asunto de seguridad nacional, hemos hecho todo lo que legalmente nos permite la ley, pero ellos tienen consigna política, ellos deberían informar a la gente cuáles son sus razones, así como estamos nosotros exponiendo", respondió.



"Quién está pagando todo esto, de dónde sale el dinero, quién está financiando a estas sociedades, de donde vienen sus recursos, supuestamente es para combatir la corrupción, si no hay transparencia no se puede estar combatiendo la corrupción, que den la cara".



'No propondré incondicionales'



El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la terna que enviará al Senado para cubrir la vacante que dejó Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia no incluirá a "incondicionales".



"Lo que sí es que los tres tienen que ser gente honesta, íntegra, de confianza para los ciudadanos, no incondicionales de los servidores públicos. Mujeres y hombres con criterio, cercanos al pueblo, a la ley, no al poder", afirmó.



Difiere de SHCP en edad de retiro



Por tercera ocasión en lo que va de este Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador discrepó públicamente al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al advertir que no propondrán aumentar la edad para el retiro.



"No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro, de una vez lo expreso, mientras yo sea Presidente no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde", expresó.



Dialogó con Salinas Pliego sobre factureros



El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recibió a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, para hablar sobre las reformas que pretenden castigar como delincuencia organizada la defraudación fiscal.



"Estoy convenciendo de la importancia que tiene evitar los fraudes con facturas falsas, con la creación de empresas fantasmas, porque esto generó alguna preocupación legítima entre empresarios, porque se convierte en delito grave la defraudación fiscal, la doble facturación, la creación de empresas fantasmas.



"Hay inquietud y se pensaba que iba a actuarse de manera arbitraria y que con la simple denuncia del SAT a un juez se iba a encarcelar a quien hubiese emitido una factura falsa".



Revela que le solicitaron informe médico y psiquiátrico



El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que llegó a su oficina una solicitud de información sobre estudios médicos y psiquiátricos de su persona.



La lista de peticiones incluye un análisis general de orina, dictamen cardiovascular y química sanguínea, entre otros.



"Solicita constancia médica y psiquiátrico del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles tales como papel membretado, timbrado, del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía", leyó.



Reitera que no habrá contratos para IP



El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a descartar la posibilidad de reabrir las rondas petroleras para ampliar la participación de la Iniciativa Privada en el sector.



"Nosotros vamos a mantener la misma política de no otorgar nuevos contratos hasta que haya resultados para las empresas que tienen contratos para explotar los campos petroleros, tanto en aguas profundas, someras y en tierra, lo que queremos son resultados", comentó.



Alistan informe sobre comisiones a remesas

López Obrador informó que alista un informe sobre el cobro de comisiones de bancos y agencias a quienes envían remesas desde Estados Unidos.



Explicó que se comprometió con las instituciones financieras a presentar ese documento en la próxima Convención Bancaria con la intención de exhibir quienes cobran más y quienes tienen las tarifas más bajas.