Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 09 de abril

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



'Si pagan deudas habría 40 mil ventiladores'



Afirmó que si los 15 grandes empresarios que deben a la Hacienda Pública pagaran 50 mil millones de pesos se podrían adquirir 40 mil ventiladores para atender a pacientes enfermos de coronavirus en el País.



"Imagínense si esto lo traducimos a los que les preocupan los precios de los ventiladores, que están muy caros, imagínense 50 mil millones, ya vamos a hacer la cuenta para cuántos ventiladores alcanzaría.



"Aproximado, estaríamos hablando como de 20 mil, si hago bien la cuenta, 20 mil ventiladores, en el caso de que se pague la mitad, si pagarán los 50 mil serían 40 mil ventiladores y nos alcanzaría para cubrebocas, caretas, todo", señaló.



El Mandatario refirió también que con esa cantidad se podrían otorgar tres millones de créditos, y no un millón como lo contempla su plan económico, a pequeñas y medianas empresas y el pago sería considerado "un ejemplo mundial".



"Fíjense son 50 mil millones, como tienen con qué, si nos pagaran eso, en vez de un millón de créditos a pequeños negocios serían tres millones, hago el compromiso de que ese dinero sería para las Pymes, pequeños negocios, tanto de la economía formal como de la economía informal, sería una contribución extraordinaria.



"Sería un ejemplo mundial de apoyo, solidaridad, pero si es un abono y se llega a un acuerdo y no son los 50 mil, todo esto en el marco de la legalidad, y se obtienen 25 mil, pues ya es un millón más de créditos", dijo en conferencia matutina.



Aunque consideró que se podría acordar con los empresarios quitar recargos y multas de acuerdo con la ley, el titular del Ejecutivo dijo que lo que ya está prohibido en su Gobierno es la condonación.



López Obrador indicó que no dará a conocer los nombres de los empresarios por "dignidad", pero ya envió un oficio al presidente del CCE, Carlos Salazar, con los datos y en el que le pide ayuda para cobrar los adeudos.



"Por cierto ya le mandé el oficio al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, como no me le preguntan se los digo, ya le mandé el oficio con los 15 grandes empresarios, las 15 grandes corporaciones que le deben a la Hacienda Pública y que tienen que pagar, 15 que deben incluidos multas y recargos, 50 mil millones de pesos", agregó.



El Canciller Marcelo Ebrard detalló que ante contingencia por Covid-19 se firmó un convenio con China para la adquisición de 11.5 millones de mascarillas KN95 y equipo para personal médico por 56.5 millones de dólares.Informó que mañana llegará a México otro vuelo procedente del país asiático con más mascarillas y guantes, y se estarán realizando de dos a cuatro vuelos por semana."Vamos a recibir mascarillas y otros equipos que nos pidieron para cubrir a los médicos o enfermeras que están en contacto directo y estarán llegando mañana en la noche", dijo en conferencia mañanera acompañado del Presidente."Es un puente aéreo que tenemos establecido, estimamos de 2 a 4 vuelos por semana, dependiendo cómo nos vayan liberando los equipos y hay otros temas a resolver, transportar ventiladores, como tiene las baterías de litio se considera un producto con riesgo, entonces necesitas muchas autorizaciones, porque el avión debe hacer escala y sobrevuela o cruza espacio aéreo de otros países".Ebrard indicó que el 29 de marzo se firmó el contrato entre la empresa china MEHECO y el Insabi para la adquisición del material y el 6 de abril se recogió el primer cargamento proveniente de Shangai con 725 mil guantes y 820 mil respiradores KN95.Aseguró que Cofepris autorizó los productos y el consorcio cumple con la equivalencia entre mascarillas debido a que en nuestro País se usa normalmente una marca de EU.El titular de la SRE agradeció a China por su colaboración para la compra del equipo y comentó que se adquirió en esa región debido a los precios y a la escasez en otros países."Hay una escasez enorme en todo el mundo, los precios bueno, si quieres salir ahorita del mercado a conseguirte un ventilador lo vas a pagar cinco o siete veces más de lo que normalmente está y lo mismo pasa con los cubrebocas, están agotados los equipos", dijo.Titular de SRE informó que la próxima semana llegarán a México 5 mil 272 ventiladores adicionales para el ISSSTE, como parte de las gestiones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONU-PNUD).¿Cuántos ventiladores han comprado hasta esta fecha al extranjero y cuándo llegarán estos equipos?, se le cuestionó en conferencia matutina."Sí, hasta este momento tenemos 5 mil 272, o sea adicionales, y empiezan a llegar la semana que viene", afirmó el titular de la SRE.REFORMA publicó este jueves que, debido al déficit de diferentes insumos médicos, el IMSS compró 2 mil 500 ventiladores a dos empresas chinas para enfrentar la pandemia de Covid-19.Este proyecto de inversión asciende a 2 mil 206 millones de pesos y los recursos serán ejercidos entre abril y mayo.Pide Ssa a Gobernadores reconvertir hospitalesEl Secretario de Salud, Jorge Alcocer, pidió a los Gobernadores del País estar preparados para realizar una reconversión hospitalaria para obtener hasta 20 mil camas para enfrentar pandemia de Covid-19."Esto quiere decir que en un hospital hipotético de 40 camas, que los utilizan para toda la salud de su estado o región o ciudad, al menos un 20 por ciento de sus camas, si no es que más, sino es que la mitad en algunos, dejan de atender, no atender en ese momento, sino en otro lado", aseguró."Se aplazan algunas acciones programadas y se dan esas camas la oportunidad de poner una unidad de cuidados intensivos en 10, 20 o 30 de las camas con la seguridad que van a tener ventilador, una vía de oxígeno que se requiera y, sobre todo, el personal que estamos preparando", agregó.Puntualizó que estas acciones de reconversión en dos fases y la preparación de personal aumentará el número de camas, con 8 mil contempladas originalmente."Lo estamos afinando ante este nuevo llamado que se hizo a los Gobernadores y les digo que ya estamos sumándolo y calculo yo que en 48 horas o al principio de la semana ya tendríamos una numeralia más cercana", afirmó.Asimismo, señaló que en caso de ser rebasado entrarían en acción los planes de la Sedena y Semar para apoyar en la contingencia."Y después de esto, inclusive si fuera posible, estaría la participación de los hospitales privados que también tienen propuestas y al último tendrían una situación de habilitar hospitales por señalar, de plástico, rápidamente, pero nosotros estamos preparados para todo esto", dijo.La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) busca regresar al País a 2 mil 830 mexicanos que están varados en el exterior por la pandemia del Covid-19.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, dijo que hasta el momento se ha repatriado a 8 mil 635 connacionales, de los cuales 80 llegaron ayer, 76 de ellos procedentes de El Salvador, uno de Nepal, otro de Países Bajos, uno de Francia y otro más de Alemania."Tenemos un total 2 mil 830 de personas reportadas con nuestras Embajadas que están en todos esos países del mundo, ahí ustedes pueden encontrar cuántos son por cada país o ciudades, mejor dicho", comentó al mostrar un mapa que muestra la situación de mexicanos en el exterior.Hay unos connacionales, expuso el funcionario, que están donde sí hay vuelos comerciales, que son los menos, muchos otros donde no hay vuelos comerciales y otros donde hay presencia parcial, es decir, que se puede conseguir permiso para realizar algún vuelo."Este (mapa) es el que yo tengo en la oficina y que vemos todo el tiempo en tiempo real, dónde están nuestros solicitantes para repatriarlos", comentó.Uno de los casos que va a mejorar mucho, añadió el Canciller, es el de España, pues se logró un vuelo con Aeroméxico y ya está autorizado por las autoridades españolas.Ebrard manifestó su compromiso de hacer público diariamente este mapa.Al agradecer a la población por quedarse en casa, López Obrador pidió no caer en la depresión y dijo que una amiga sacará una canción con el título: 'Esto pasará'."Muchas gracias por lo que están haciendo, es internalizar lo que está pasando, fortalecernos en lo espiritual todos, cohesionarnos, unirnos mucho y tener confianza de que vamos a salir adelante"."No caer en la depresión, vamos a salir, les comentaba yo que una amiga había hecho una canción y no tarda y la da a conocer que se llama: 'Esto pasará'".