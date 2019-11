Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 07 de noviembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Dice que IP alista código de ética



Anunció que la Iniciativa Privada del País alista un código de ética empresarial. Cuestionado en su conferencia sobre el libro que prevé publicar en diciembre, titulado "Hacia una nueva economía moral", el Mandatario habló de la necesidad de que en el País se adopte un nuevo paradigma, en el que el sector empresarial asuma el compromiso de hacer negocios con ganancias razonables y trato justo a los trabajadores.



"Quiero dejar de manifiesto que hay una actitud muy positiva en el sector empresarial del País, inclusive, aunque cometo una indiscreción, me han informado los dirigentes de las organizaciones empresariales de México que están trabajando sobre un código de ética empresarial".



"Esto es necesario, que no vuelva a suceder lo que pasaba en México, que empresas extranjeras sobornaban, obtenían contratos jugosos, con utilidades excesivas y en detrimento de la Hacienda Pública".



Cuestionó que empresas nacionales y extranjeras hicieran negocios al amparo del poder público, y de estas últimas mencionó los casos de Repsol, de España; OHL, también española, y la brasileña Odebrecht.



"Muchas empresas estaban acostumbradas a que se les perdonaran los impuestos. En cualquier país del mundo sería un escándalo el conocer que en México, empresas grandes, bancos, no pagaban impuestos o se les devolvían, se les condonaban los impuestos, por eso la baja recaudación. Toda la carga fiscal la llevaban el pueblo raso y las clases medias, desde luego los trabajadores".



'Debe IP buscar ganancias razonables'



Al presentar un video del empresario estadounidense Nick Hanauer sobre la desigualdad económica, el Presidente se pronunció por que el sector privado del País busque obtener ganancias razonables, sin afectar a la economía nacional. Sostuvo que el sector empresarial es necesario para el desarrollo del País, pero pidió que actúe con apego al marco legal.



"El sector privado debe de procurar, desde luego, hacer negocios, es su función principal, pero al mismo tiempo buscar ganancias razonables y que se respete el marco legal, que se paguen los impuestos, todo eso ayuda mucho".



"Se requiere saber por qué la crisis de México, es muy fácil decir desde un medio de información, más si es extranjero, cómo es la crisis en un país (...) pero aplaudieron y nunca advirtieron una descomposición social y que se iba a provocar inseguridad, violencia y todo lo que estamos padeciendo".



López Obrador presentó el video del empresario Nick Hanauer, inversionista de Amazon, para exponer que hay una corriente empresarial con una visión distinta que no privilegia el acumulamiento de la riqueza en manos de unos cuantos.



"Es un video de un potentado que hace reflexión sobre el daño que causa la desigualdad y que no haya conciencia de lo que se provoca cuando se acumula mucho capital en pocas manos, cuando pocos tienen mucho y muchos tienen poco, eso al final provoca ingobernabilidad, confrontación, violencia y eso es lo que él expone".



"Lo importante es que lo hace un hombre con mucho dinero, sin duda es un empresario con dimensión social, con visión cívica".



"Que no sean excesivas, que no signifiquen afectar las economías nacionales y que no signifique también destruir el territorio, el medio ambiente, que se pueda dar trato justo a los trabajadores".



"Inclusive que se considere que el empresario es necesario para la sociedad, que se puede generar riqueza y que ya que se tiene una cantidad considerable de capital, se dona la herencia, se entrega a la misma sociedad, eso es muy interesante, es un proceso de reeducación".



'No nos van a desviar de plan'



Dijo que, pese a que han enfrentado situaciones difíciles como el operativo en Culiacán y el ataque a la familia Le Barón, no desviará su plan para combatir la violencia.



"Últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero esto no nos va a desviar, al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas".



"Por ejemplo, esto de la violencia de Culiacán, hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada despertó, alentó los afanes autoritarios, de uso de la fuerza, todo eso que llevó en su momento a declarar la guerra al narcotráfico".



"En aquel entonces (...) no se tenía un diagnóstico, de lo que estaba sucediendo, fue una determinación que se decide pensando que de esa manera se iba a adquirir legitimidad, acababa de pasar la elección y era como un golpe espectacular".



"Como fracasa esa estrategia, porque ni modo que digan que no fracaso, nosotros no vamos a seguir el camino trillado de siempre, en sus términos hablamos de un nuevo paradigma para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia que tiene como sustento atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, es decir que haya bienestar".



Atribuye vandalismo en Juárez a operativo en reclusorio



Dijo que los hechos violentos en Ciudad Juárez se debieron a que el Gobierno de Chihuahua está retomando el mando en el reclusorio.



"Ahora que hubieron actos vandálicos en Juárez porque el Gobierno del estado está retomando el mando en un reclusorio, desde luego que hubo una reacción, porque muchos delitos, sobre todo los que tienen que ver con extorsión, están sucediendo en los reclusorios".



"Nosotros apoyamos esa acción y hay actos vandálicos, y quienes llevan a cabo las agresiones desgraciadamente son jóvenes adictos contratados".



"Ya no tienen y eso es lo que espero que se logre, base social, las bandas, tienen que recurrir a pagar y a valerse de jóvenes con adicciones".



"Entonces es quitarle la base social social a las bandas, quitarle el agua al pez".



Liga violencia a uso de drogas



Cuestionado sobre cómo frenar a quienes cometen actos de violencia irracionales, como asesinar a niños, dijo que los criminales que cometen esos delitos lo hacen drogados.



"Hay personas que están en el crimen organizado y ya con un nivel de descomposición extremo. Por lo general, los que cometen estos actos de crímenes, de asesinatos, por lo general, son gente drogadas, eso está probado".



"Cuando están en acción, en los enfrentamientos, la mayoría drogados, en una enajenación, una situación irracional, completamente, eso está probado, tenemos datos".



"Ahora, en Culiacán, cuando detienen a unos militares, los que los detienen, apresan, estaban drogándose y ofreciéndole droga a los militares".



"Hay un nivel de irracionalidad en todo esto, pero tenemos que evitar llegar a eso".



Presume aumento de rating ante polémicas



En medio de las polémica de inseguridad en el País, López Obrador presumió un incremento de entre el 20 y 30 por ciento en el número de usuarios que ven la transmisión de La Mañanera a través de redes sociales.



"Cuando hay más polémica sube el número de escuchas o de participantes en redes sociales de 15 días a la fecha. A partir de lo de Culiacán, en lo que son las redes sociales nuestras, en mi Facebook y Twitter, está creciendo el número de participantes".



"Traíamos alrededor de 100 mil en vivo y en estos últimos días hemos estado en 120 y 130 por ciento, un 20 por ciento más ha crecido".



"Promover la reflexión y el análisis de los grandes y graves problemas nacionales, nosotros contamos con información porque es parte de nuestra función, es nuestra responsabilidad tener información y esto es lo que estamos haciendo, a partir de la información, es transmitir conocimiento de lo que está sucediendo y ya el ciudadano va definiendo su criterio con libertad. Esto lo vamos a seguir haciendo".



"Estamos convencidos que esta reunión, esta conferencia de prensa, es muy bueno. No les gusta a algunos, pero debemos respetar a todos, pero es importantísimo informar, garantizar el derecho a la información y no necesariamente coincidir en todo".



Afirma que ahora cada ciudadano es un medio



El Presidente dijo que ahora cada ciudadano es un medio de comunicación. Al hablar del mensaje que dará por la tarde en una reunión con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, el Mandatario indicó que ahora todo el que tiene un dispositivo móvil participa como medio.



"Garantizar las libertades, que no haya censura y que podamos ayudar en todo para hacer realidad el derecho a la información. No regular, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, mucho menos censurar, la prensa, los medios, se regulan con los medios. Además, todos tenemos que autolimitarnos, pero eso cada quien lo debe de hacer, que cada quien lo decida, nada más que tengamos presente, y esto no es advertencia ni es amenaza, es que ya cambió la mentalidad del pueblo de México".



"Ya es mensaje de ida y vuelta, es interactuar; puede ser una gente brillante, un analista refinado, profundo, pero cualquier ciudadano puede decir no estoy de acuerdo contigo".



-Cada ciudadano es periodista, se le preguntó.



"Sí, cada ciudadano ahora es un medio de comunicación, antes eran pocos los medios de comunicación, se hablaba prensa escrita, radio y televisión, ahora todo el que tiene un móvil está participando y son millones".



-¿Pero no son periodistas Presidente?, se le insistió.



"Sí, cómo no. A lo mejor no tiene la profesión, pero si nos vamos a esa, hay autodidactas que tienen más conocimientos que los doctores de Harvard, ese es otro asunto, tienen razón ustedes que se necesita esto en la profesión, pero en el caso de la información, de la reflexión y análisis, todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, yo me quedo sorprendido de la capacidad de análisis, de la agudeza, de la profundidad, de los comentarios en las redes, nadas más porque no tengo tiempo, pero si me dedicara a ver las redes, ahí me estaría yo alimentando", contestó.



Al finalizar su conferencia, dijo que en los nuevos tiempos, para no chocar, debe cuidarse el respeto porque luego hay vulgaridades.



"Entonces sí, son los nuevos tiempos, eso es lo que hay que tener en consideración, para no chocar, o sea, hay una realidad distinta, claro, lo que esté muy mal, no soy juez, pero lo que sí considero debe cuidarse es el que haya urbanidad política, respeto, eso sí, porque luego hay vulgaridades, eso no ayuda, estamos hablando del debate con argumentos, eso es importantísimo, argumentar, argumentar, no el insulto, no las vulgaridades, dan pena, y esto a mi me apena aunque se trate de ridiculizar adversarios, no me gusta, no comparto eso, no me río de esas cosas, pero bueno, es un punto de vista".