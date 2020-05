Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 07 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO. -Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Proponen semáforo para reactivación económica



Dijo que el lunes se reunirán de nuevo con funcionarios y expertos para analizar y dar propuestas para empezar con reapertura en el País ante pandemia por Covid-19.



Afirmó que hay una propuesta para elaborar un semáforo que permita identificar los sitios donde podría darse la reactivación.



Indicó que en verde se pondrán los sitios donde no hay casos de coronavirus; en amarillo donde si hay contagios, pero pocos y en rojo donde hay más infectados.



"Estamos pensando que pueda iniciarse el día 17 (de mayo) pero en los municipios donde no hay casos y donde también no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas", refirió en conferencia mañanera.



"Ayer que nos reunimos se habló de una especie de semáforo, una aportación de Marcelo Ebrard: poner en verde donde no hay contagio, en amarillo donde hay pocos y rojo donde si hay problemas. Y a partir de ahí empezar a ver qué industrias, la de la construcción, las empresas de exportación, la rama automotriz, el turismo y otras actividades, desde luego esto incluye el regreso a clases, que también tiene que ser escalonado".



López Obrador detalló que se ha registrado incremento de contagios en Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla-Tlaxcala.



Mientras que en los siete sitios previamente identificados con más casos (Cancún, Playa del Carmen, Villahermosa, Culiacán, Tijuana, Edomex y CDMX) se ha reforzado con especialistas y equipo médico.



"Hoy tenemos una reunión por la noche para fortalecer sus nuevos estados, se trata de Morelos, sobre todo Cuernavaca; Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla-Tlaxcala, sobre esos se va a dar también atención especial porque ahí tenemos crecimiento de contagios", comentó.



"Estamos reforzando con médicos especialistas y equipos en Quintana Roo y Baja California. Ayer se enviaron ventiladores y equipos a las dos entidades y se va a continuar apoyando, aquí se está ampliando también el número de camas con equipos, me refiero al Valle de México".



Reiteró que gracias al apoyo de la población, los contagios en el País se han controlado.



"Ayuda mucho que la gente se están cuidando sin necesidad de medidas autoritarias y coercitivas, la gente está ayudando. Es un esfuerzo y un sacrificio para muchos, por eso les agradecemos porque esto es lo que ha permitido, más que nada, el que no haya un desbordamiento de la pandemia", dijo.



"Que las famosas curvas se mantengan horizontales, no verticales y que nos están permitiendo contar con las camas, los equipos, los médicos, para atender a los enfermos y salvar vidas".



Manda enviada a Puebla tras dichos de Barbosa



Tras dichos de Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien señaló que enfermos con coronavirus en Valle de México serían trasladados a su entidad, el Presidente López Obrador anunció que enviará a un representante del Gobierno federal a cada estado para ayudar en emergencia sanitaria.



Indicó que la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez será enviada a Puebla para reforzar la atención durante la contingencia.



"Hoy tenemos esta reunión en la noche, vamos a nombrar un representante del Gobierno federal en cada uno de los estados para estar pendientes", anunció el Mandatario en conferencia matutina en Palacio Nacional.



"Ahora hay otros sitios y otras ciudades que requieren de apoyo. Y un estado y la capital Puebla va a ser reforzada, todos vamos a ayudar para que se tengan las instalaciones, las camas, ventiladores, médicos, especialistas, todo", agregó.



Además, insistió que se atenderá a Puebla debido a su creciente número de contagios.



Cuestionado por las declaraciones de Barbosa en las que acusó a la Secretaría de Salud federal (Ssa) de manipular las cifras sobre la capacidad hospitalaria en el Valle de México, el Presidente dijo respetar la opinión del Gobernador.



"Es que hay estas opiniones que también, insisto, pues debemos de aceptarlas porque somos libres. Ayer el doctor Narro también opinó y fue muy cuestionado pero tiene derecho, todos", externó.



Ayer, el Gobernador de Puebla se lanzó contra la Ssa a la que acusó de manipular cifras de enfermos por Covid-19.



"Esos datos que dio el responsable de epidemiología de la Federación no son ciertos", dijo.



En conferencia, el Gobernador emanado de Morena aseguró que Puebla ha tenido que enfrentar la pandemia en soledad y que así lo seguirá haciendo, pero viendo primero por sus habitantes.



"Sí tenemos capacidad de respuesta, pero no así como lo están mencionando, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a cuidar a los poblanos", sentenció.



'Si quiebra empresa que asuma empresario'



Afirmó que si una empresa quiebra, los empresarios y socios tendrán que asumir la responsabilidad, porque el Estado no rescatará a los "potentados" y actuará sin otorgar privilegios.



"Nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber rescates para potentados, si hay quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios, o accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie.



"Es una gran injusticia, una inmoralidad utilizar al Estado para rescatar a empresas o a instituciones financieras en quiebra, si se trata de rescate pues hay que hacerlo pensando en los que más lo necesitan, no regresar a lo que sucedió en el Fobaproa, de bancos quebrados, banqueros ricos.



El Mandatario federal insistió en que con el Fobaproa se convirtieron deudas privadas en públicas durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y eso desató los actos de corrupción.



Descarta audiencia con CCE; 'Economía los atiende'



Descartó la posibilidad de recibir en audiencia al dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín.



Cuestionado sobre la petición de diálogo de la Iniciativa Privada, para hablar sobre una plan ante la emergencia por el Covid-19, el Mandatario refirió que ese sector ya es atendido por la Secretaría de Economía.



Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador respondió a los empresarios que no aceptará negociaciones o acuerdos "en lo oscurito".



"Acerca del planteamiento que tiene Consejo Coordinador Empresarial, yo creo que la Secretaría de Economía, ¿tú tienes comunicación con ellos permanente, no habido problema?", preguntó a la titular de la dependencia, Graciela Márquez, quien respondió que ayer estuvo en contacto con ellos.



"Siempre hay comunicación, la va a seguir habiendo, nada más que quede claro, porque esto no se puede resolver en privado, en lo oscurito, los asuntos públicos tiene que ser cada vez más públicos, nosotros no vamos a continuar con el modelo fallido de rescate de corte neoliberal, no llegamos aquí para hacer lo mismo, no engañamos a nadie".



El Presidente sostuvo que, de haber hecho caso a los planteamientos del sector privado, se hubiera generado un riesgo de estallido social



López Obrador insistió en que su Gobierno no entregará dinero para rescatar a las grandes empresas, pero tampoco otorgará prórrogas para el pago de impuestos a la iniciativa privada, como han solicitado.



De hecho, advirtió que continuará con su plan de destinar miles de millones de pesos en la entrega de créditos y programas de bienestar.



"Cuando se presenta esta crisis y se propone lo mismo, dos cosas: una, que se pospusiera el cobro de impuestos, imagínense, posponemos el cobro de impuestos y nos quedamos sin presupuesto y no estaríamos otorgando los créditos a los pequeños empresarios, a las empresas familiares ni ayudando a los pobres, entonces si se nos viene un estallido social", aseveró.



"Entonces si decimos que se pospone el pago de impuestos, además lo que conlleva esto, es aceptar la cultura del no pago que estaba arraigada, la cultura del no pago de impuestos, de los de arriba".



El político tabasqueño insistió en que no cambiará de parecer sobre el pago de impuestos, aunque eso genere molestias.



"Se les hace raro que ahora tengan que pagar, por que no pagaban, no consideraban como parte de sus gastos del pago de impuestos, hay veían que machincuepa hacían, con los funcionarios de Hacienda, del SAT", acusó.



"Yo sé que se sienten incómodos, pero se tiene que ir acostumbrando, entonces esa fue una propuesta del Consejo Coordinador Empresarial"



López Obrador dijo que su Administración no contratará deuda, como lo han sugerido los empresarios y hasta algún ex Presidente, ya que sería trasladar problemas a las próximas generaciones.



Dice IMSS que desconocían marca de respiradores baratos



El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, reconoció que la dependencia tenía la opción de comprar respiradores más baratos pero indicó que no conocían la marca.



"Una de las cosas que se han estado diciendo es que uno de los oferentes estaba ofreciendo ventiladores más baratos, sí, pero de una marca que no conocemos y con una solicitud del 50 por ciento de anticipo", señaló el funcionario en conferencia matutina.



Al ser cuestionado sobre la compra de 20 ventiladores por 31 millones de pesos de la delegación del IMSS a una empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, Robledo señaló que se tuvo que tomar una decisión a partir del factor vida.



Cada uno de los equipos fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19, según una revisión de contratos públicos realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).



El 4 de mayo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que desde el 1 de mayo se investiga la adquisición de las máquinas, fundamentales para atender a pacientes críticos de Covid-19.



"Se le va a contestar a cabalidad en los plazos establecidos", expuso Robledo sobre la investigación de la SFP.



Reiteró que, para llegar la compra a cabo, la representante del IMSS en Hidalgo, Claudia Díaz, rigió la compra por los criterios de entrega inmediata, modelos de ventilador y disponibilidad.



Pide a FCH revelar si sabía sobre 'Rápido y Furioso'



El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su antecesor, Felipe Calderón, revelar si conocía o no el acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para introducir armas de manera ilegal a México con el operativo denominado "Rápido y Furioso".



Cuestionado de nuevo sobre la posibilidad de que el ex Mandatario supiera de los supuestos acuerdos de Genaro García Luna con cárteles del narco, consideró que, de entrada, se debería aclarar la responsabilidad de aquel Gobierno en esa acción bilateral.



"¿Para qué nos andamos preguntando tantas cosas?, ¿por qué no se le pregunta?, bueno si quiere, porque es libre de contestar, pero sería bueno saber si el ex Presidente Calderón sabía o no lo de la entrada de armas en el operativo de Rápido y Furioso, nada más eso", planteó.



"Y ¿por qué lo permitió si lo sabía? Para qué vamos a meternos en más cosas y ese es un expediente abierto".

López Obrador pidió esperar a que se desarrolle el juicio contra García Luna en Estados Unidos para conocer qué otros personajes del Gobierno de Calderón estuvieron involucrados con el crimen organizado.



"Vamos a esperar a que termine el juicio del señor García Luna porque seguramente va a declarar, tiene que dar a conocer si actuó solo o había una relación de complicidad", refirió.



"Y también tiene que decir quiénes estaban con él, todo esto en el caso de que resulte culpable, porque esto es un juicio y va a ser el tribunal en Estados Unidos el que va a decidir".



El Presidente insistió en que se investigue a los funcionarios y agencias norteamericanas que trabajaron de cerca con quien ahora es acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa.



"Habría que investigar cuál es la responsabilidad de funcionarios de Estados Unidos, cómo se hicieron los acuerdos entre gobiernos, porque había una estrecha cooperación.



"Tan es así que cuando García Luna se va del País, va a Miami, no se va a Paris", expresó.El Jefe del Ejecutivo insistió en que los ex Presidentes sólo serán juzgados si los ciudadanos lo deciden en una consulta pública en la que, adelantó, votará en contra.Garantiza SHCP dinero para programas de 4TAfirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha garantizado los recursos para los apoyos económicos y créditos que planean dispersar para reactivar la economía."Tenemos un calendario de la dispersión por mes, ayer tuve una reunión con los servidores públicos de Hacienda para hacer la proyección, que no nos falten los recursos y me garantizaron que tenemos recursos para el plan y sobre todo para estos meses que es cuando más necesitamos inyectar fondos a la economía, esa es la estrategia, ese es el plan", aseguró.López Obrador detalló que se tiene considerado entregar tan solo en mayo 50 mil millones de pesos en créditos a pequeños empresarios."Estamos contemplando, tenemos recursos para los empresarios que tienen trabajadores en el Seguro Social, 25 mil millones y estamos pensando hasta un millón (de créditos). Para empresas familiares del sector formal y del sector informal, lo que se llama crédito a la palabra, es otro millón, tenemos 25 mil millones también, ahí van 50 mil millones, 2 millones de créditos".Las tandas, agregó, son 600 mil para este año, 3 mil 500 millones; los créditos para trabajadores al servicio del Estado son como 620 mil, que suman unos 35 mil millones de pesos.Tenemos créditos para vivienda, del Infonavit, del Fovissste y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que, sin problema, van a llegar a un millón, aseveró."Estamos hablando de más de 4 millones, casi 5 millones de créditos a la economía popular y familiar".A esto hay que añadir, dijo, todos los empleos que se generan, tanto con los créditos de vivienda como con los programas sociales y de infraestructura."La semana próxima vamos a dar conocer los informes sobre el inicio de los trabajos del Tren Maya en tres tramos, estamos considerando que son 30 mil empleos por tramo. Ayer hablaba yo del programa de La Escuela es Nuestra, que va dirigido en esta nueva etapa a 25 mil escuelas".López Obrador mencionó que también se inyectarán 12 mil millones de pesos más para la rehabilitación de las refinerías.Todo eso son empleos, sostuvo, a los que se suman los 200 mil generados por el programa Sembrando Vida."Lo otro son los programas sociales: 11 millones de becas para jóvenes, la pensión para adultos mayores. Entonces tenemos un calendario de dispersión de recursos", aseveró.López Obrador aseguró que mínimo se "bajará" directo a la gente 4 mil millones de dólares por mes.Garantizó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) eliminará su nombre de las cartas con las que se autorizan créditos para empresarios debido a la pandemia de Covid-19."Sí", respondió el Mandatario en conferencia mañanera cuando se le preguntó al director del Instituto, Zoé Robledo, sobre un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a las misivas.El TEPJF confirmó ayer las medidas cautelares que prohíben al IMSS entregar cartas a beneficiarios de apoyos gubernamentales con la firma de López Obrador."Desde luego que sí, lo vamos a acatar", dijo Robledo en la conferencia mañanera de este jueves.El funcionario explicó que el 30 de abril, por la tarde, cuando él estaba en Palacio Nacional en la conferencia sobre créditos de las 18:00 horas, llegó la notificación de la Comisión de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE)."El día que llegó la notificación nosotros ya habíamos bajado y habíamos hecho el cambio de esa carta", aseveró.Robledo expuso que el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas del IMSS, afectados por la crisis derivada de la epidemia de Covid-19, es histórico por su mecánica y por su rapidez."Han sido en estos últimos 13 o 14 días algunos ajustes que ha ido teniendo y uno de ellos. Pero desde luego que se está acatando", manifestó.Luego que negó un aumento de la violencia doméstica contra las mujeres durante el confinamiento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que tiene la "conciencia tranquila" porque su Gobierno tiene programas para proteger a todos."Nada más repetir, nosotros protegemos a todos, le damos atención preferente a los pobres y, desde luego que protegemos a las mujeres, hay un programa amplio de protección a las mujeres, estamos en contra de la violencia que se lleva a cabo contra las mujeres, el feminicidio."Constantemente estamos trabajando en eso, pero desde luego, si hay críticas es normal que existan, vivimos en una sociedad democrática, yo tengo mi conciencia tranquila, es lo que puedo decir", señaló en conferencia matutina.El Mandatario rechazó ayer un aumento de la violencia contra las mujeres y dijo que la fraternidad familiar es uno de los fuertes de la cultura mexicana.Sin embargo, REFORMA publicó que, de acuerdo con datos oficiales, en marzo, mes que marcó el inicio de la jornada nacional de confinamiento, se abrieron 20 mil 232 carpetas de investigación por violencia familiar.Esa cifra representó un aumento del 13.7 por ciento con respecto a febrero, que tuvo 17 mil 794 denuncias, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Si se compara con el mismo mes de 2019, que registró 16 mil 397, el crecimiento del delito en marzo pasado fue de 23.3 por ciento.