Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 06 de febrero

Cd. de México.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Plantea rifar costo de avión presidencial



Dijo que los ganadores de la rifa del avión presidencial reciban como premio una parte del valor de la aeronave, la cual se mantendría un año en instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) mientras se vende.



"Estamos muy avanzados esperando todavía la posibilidad de venderlo, porque hay ofertas y también ya tenemos preparado lo de la rifa, hemos resuelto algunos asuntos que nos preocupaban".



"Les comentaba que en vez que uno se sacara el avión o el costo del avión, porque también eso lo vamos a aclarar, puede hacerse un evaluación del costo del avión y lo que se rifa es dinero y en vez de uno, que sean cien los premiados y se distribuye el costo del avión, no es uno, es nuestra preocupación que con el dinero y el poder la gente se echa a perder".



El Mandatario señaló que con esta posibilidad no habría necesidad de crear un fideicomiso -con el cual el ganador dispondría del dinero a mediano y largo plazo así como un monto base a partir del avalúo del avión- pues se podrían entregar montos de 25 millones de pesos a cien ganadores.



"Si se rifa, en tanto se vende, porque se le podría pagar a los que ganen la rifa, se les paga y quede el avión para que se venda, podría mantenerse un año en la Fuerza Aérea, ya se han hecho las cuentas, incluido el gasto de mantenimiento, operación, combustible, estacionamiento, todo ese año se podría rentar y ya hay quien quiera rentarlo un año y es un estimado de 200 millones de pesos".



"En el caso de que se quedara en la Fuerza Aérea, se tendría para pagar el mantenimiento y un año para tener tiempo y no rematarlo, no venderlo mal, por eso estoy tranquilo porque tenemos varias opciones y alternativas".



"La rifa va a permitir recursos, porque se está contemplando vender 6 millones de boletos de 500 pesos, son 3 mil millones y hablamos de que el avión cuesta de 2 mil a 2 mil 500, lo que establece el avalúo, va a quedar una utilidad".



"Lo que se va a entregar a hospitales son 2 mil 500, lo que sea el valor del avión, y el restante es para mantenimiento y para tener una reserva, no habría problema".



'No hemos podido apaciguar al País'



El Mandatario federal reconoció que no han podido "apaciguar" al País pero afirmó que tiene fe y optimismo debido a que hay valores en el pueblo de México.



"Hasta en el tema más complejo que es la inseguridad y la violencia tengo fe en que vamos a poder serenar al País, aún con este ambiente de inseguridad y violencia que no hemos podido apaciguar, aún con lo que se sigue registrando, no pierdo mi optimismo, porque hay muchos valores, no pudieron destruir en eso a nuestro País".



"¿Por qué renació Japón si lo bombardearon, por qué salió de los escombros? Por su cultura, eso lo tenemos en México, no pudieron acabar con nuestras culturas, que es bondad, fraternidad, no es individualismo, el buscar triunfar a toda costa, es especial el pueblo de México, algo extraordinario. Sí podemos salir adelante en todos los terrenos".



Descarta daño a turismo al quitar 'puentes'



Defendió su planteamiento de quitar los "puentes" en próximo ciclo escolar y descartó que afecte al turismo.



"Yo entiendo que hay molestias, se habla por ejemplo del sector turístico, pues si, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo el turismo".



"¿Qué hacemos para que haya crecimiento en el sector? Estamos limpiando las playas del Caribe, que no haya sargazo; vamos a construir el Tren Maya, estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras, para que se mejore la situación de inseguridad, de violencia y creo que no va a afectar, al contrario, nos afecta si olvidamos nuestro pasado, nos afecta como sociedad".



Se pronunció por fortalecer la memoria histórica al conmemorar los hechos en la fecha que sucedieron. Asimismo, expresó que se perdió mucho cuando se quitó el civismo y la ética como asignaturas escolares.



"Yo siento que no va a haber ninguna perdida, que al contrario se gana, perdimos mucho cuando quitamos el civismo, cuando quitamos la ética, se pierde mucho como sociedad".



"Nunca había habido tanta oposición en las benditas redes sociales, es que tengamos el festejo el día de la fecha histórica de que se trate, eso es básicamente y no son muchos días. Lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica. Les dije ayer y además convoco a todos a que se haga una encuesta, una consulta, con niños de primero y hasta de segundo de secundaria, que les digan ¿qué pasó, por qué no hubo clases el lunes? No saben, dicen puente".



Advierte a Gobernadores no intervenir en elecciones



Advirtió que estarán pendientes de que los Gobiernos estatales y municipales cumplan con no intervenir en los procesos electorales del próximo año.



Hizo referencia al tema cuando fue cuestionado sobre el aval que el INE dio para que la organización del ex Presidente Felipe Calderón, Libertad y Responsabilidad Democrática, pueda convertirse en el partido México Libre.



López Obrador declinó opinar sobre el proceso que ha tenido esa organización para convertirse en partido, pero expresó su bienvenida a la formación de nuevas fuerzas políticas.



"Que participen todos, pero que haya elecciones limpias y libres, y ya que estamos hablando de esto, porque van a llevarse a cabo elecciones el año próximo en varios estados, no es nada más que el Gobierno federal no va a participar, porque no debe hacerlo, vamos a estar pendientes todos para que no lo hagan los Gobiernos estatales o los Gobiernos municipales"."Todos vamos a cuidar, y desde luego, delegados, cualquier funcionario".Ya es delito grave el fraude electoral, recordó, y en caso de haber denuncias, irá a la cárcel y sin derecho a fianza el que cometa un delito electoral."Pero tenemos que dejar establecida la democracia".-¿Entonces, daría la bienvenida a México Libre al juego democrático?, se le preguntó."Sí, a todos", respondió.Cuestionado por el fallo judicial contra Sergio Aguayo, el Presidente dijo que analizará con la Consejería Jurídica crear una reforma para garantizar la libertad de expresión."Lo vamos a revisar, porque eso puede ayudar mucho a todos para que no haya censura y al mismo tiempo se proteja el derecho que tienen los ciudadanos a mantener su dignidad, a garantizar su dignidad"."Vamos a tomarlo en cuenta, a ver si la Consejería Jurídica considera que se puede hacer la reforma y que con esto se garantiza la libertad de expresión, la manifestación de las ideas sin censura y al mismo tiempo la libertad y derecho de ciudadanos a proteger su honra, su integridad".