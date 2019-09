Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 05 de septiembre

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Promete evitar retrasos en gasoductos



El Mandatario federal instruyó a su Gobierno a evitar retrasos en trámites en dependencias relacionadas con la construcción de gasoductos, que derivan en costos millonarios. Informó que llamó a la Secretaría de Gobernación a realizar negociaciones para resolver los conflictos sociales que impiden continuar con las obras.



"Están trabajando en esto, tanto en la CFE como en Segob, la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene esta encomienda de ayudar para que no se detengan las obras y no nos cobren multas por lo que está establecido en los contratos, para que no se gaste de manera indebida por negligencia y desatención de los servidores públicos".



"En la negociación que se hizo se hizo una revisión de los pagos que no tenían que haberse hecho y que tenían que pagarse al final y sin embargo se pagaron por anticipado".



REFORMA publicó hoy que la CFE ha pagado hasta ahora más de mil 200 millones de dólares por los retrasos en la construcción de trece gasoductos, provocados principalmente por trámites burocráticos y también conflictos agrarios o bloqueos de grupos étnicos.



Inicia FGR indagatoria a funcionarios por Iguala



Informó que la Fiscalía General de la República ya inició una indagatoria contra funcionarios que han liberado a implicados en el caso Ayotzinapa.



"Les informo que lo de ayer que se comentó, de la persona que se liberó, que así lo decidió un juez, se está haciendo ya una investigación, nos informaron que se abrió una investigación en contra de funcionarios públicos por parte de la Fiscalía General de la Repúbica, por el caso de ayer, estoy seguro que la Fiscalía va a informar de esto en su momento".



'No puede haber juicio sumario', dice sobre Salinas Pliego



Dijo que no puede haber un juicio sumario al empresario Ricardo Salinas Pliego por vínculos con el caso Fertinal, pues son presunciones. Cuestionado sobre si reconsideraría que el dueño de Grupo Salinas y de TV Azteca sea su asesor, respondió que no.



"No, porque como tú lo estás expresando son posibles vínculos, usaste bien la palabra, posibles, es como decir presunto o sujeto a investigación".



"Ni siquiera lo está atendiendo una autoridad, creo que hay una denuncia, pero todavía no se le ha dado curso, entonces nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado, no puede haber un juicio sumario, menos hacerlo aquí porque tomaría yo partido y afectaría yo la dignidad de las personas y eso no se puede hacer".



"No me importa que lo haya dicho el Wall Street Journal porque yo los he parecido a los del Wall Street Journal diciendo mentiras, no porque sea el Wall Street Journal, no, no, no, no, es mejor el REFORMA".



"Vamos a esperar, yo lo único que puedo decirles es que no hay impunidad, no hay influyentismo, no se permite la corrupción pero pues también tenemos que actuar con responsabilidad".



Plantea reforma a PJ desde adentro



Consideró que para tener un mejor Poder Judicial, la iniciativa de su reforma debe surgir desde su interior.



"La reforma a los Poderes deben de darse por iniciativa propia, eso fue lo que planteamos el día de ayer, es un tema que debe tratarse. Creo que lo que más ayuda para que se tengan mejores Poderes, más honestos, justos, eficientes, es la participación de los ciudadanos (...). Informar de manera documentada lo que está sucediendo, el de argumentar que las cosas no están bien en el Poder Judicial".



"Si eso lo hacemos todos, eso va a ayudar a que al interior del mismo Poder Judicial, sin injerencia del Poder Ejecutivo, sino por decisión del soberano, que es el pueblo, se tenga que revisar y llevar a cabo una reforma al interior de este Poder, ese es el fundamento, es lo que considero más importante, que de manera respetuosa, sin extravagancias, desde luego en forma pacífica, se siga tratando este tema"."Confío en que se va a tomar esta iniciativa, le tengo confianza al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, es una opinión personal, lo considero una gente íntegra que va a escuchar estas peticiones"."No soy partidario de tomar una iniciativa de reforma constitucional para renovar el Poder Judicial desde afuera, esto se hizo cuando el Presidente (Ernesto) Zedillo, yo no voy a proceder de esta manera, no voy a enviar una iniciativa, ni porque tengamos la posibilidad de contar con la mayoría de los legisladores, no va a actuarse de esa forma, porque considero que la mejor reforma y renovación debe surgir del interior del Poder Judicial"."Lo que sí voy a hacer, porque me corresponde, es que cuando me toque proponer a Ministros, enviar ternas al Senado, voy a cuidar que sea gente honorable, gente honesta y lo mismo en caso de la Judicatura para ver si alcanza el tiempo, por los que se van a ir jubilando a renovar cuando menos esos dos órganos, es decir la Suprema Corte de Justicia y la Judicatura", manifestó.Informó que su Gobierno ya inició un proceso para que todo el dinero confiscado a delincuentes mexicanos en Estados Unidos sea devuelto al País."Nosotros ya iniciamos un proceso porque queremos que todo lo que se confisca a Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de México se le devuelva a México"."Que no se incaute y se quede en Estados Unidos, ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos, es decir, vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias".El Mandatario celebró las declaraciones de los abogados de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", en el sentido de que busca entregar su fortuna al Gobierno mexicano para que se distribuya en comunidades indígenas."Me gustó la declaración, para que digo que no si sí. Me gustó la declaración, no sé si sea cierta, no pude verificarlo, pero si es como salió en los medios, que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro".El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que hay mercados concentrados y amafiados en la comercialización de insecticida para combatir el mosquito transmisor del dengue. Indicó que la compra es por 900 millones de pesos, no se hace por licitación y la patente la tienen sólo dos empresas."Hemos sido sujetos de campaña de desinformación de grupos que comercializan insecticidas, el mercado anual es de más de 900 millones de pesos, solo federal, lo que hemos visto es mercados concentrados, mercados amafiados, dos grandes grupos que se disputan el control de compras"."Son productos de patente que no son licitaciones y se hacen adjudicaciones, debemos aclarar porque hubo señalamientos de que se atrasó y por eso pasa, falso, desde hace años dos terceras partes de insecticida contra dengue se compran en estados y desde un inicio de año se transfiere dinero a Secretarías de Salud estatales, dos terceras partes, el 66 por ciento".El funcionario de Salud acusó falta de rigurosidad en la selección de los insecticidas."No tenemos pruebas fehacientes de actos de corrupción, manipulación de mercados o sobornos, pero la evidencia científica que ha amparado las decisiones ha sido poco rigurosa a lo largo de los últimos años"."Con cierta ligereza se plantea qué insecticida se prefiere, pero cuando se pide presentar la evidencia ante científicos, la evidencia estaba frágil".López-Gatell explicó que compra federal entra cuando hay algunos estados cuyas capacidades locales ya se rebasaron. Tradicionalmente, dijo, la compra era en mayo o junio y ahora ocurrió en agosto, pero no cambió la operación."No afecta los calendarios de uso de los recursos federales. Se hizo en agosto porque estamos luchando contra la corrupción y encontramos que no había bases científicas o técnicas (...) ahora se hace de manera muy transparente, se han consultado expertos y especialistas en la salud"."No se pudo comprar el insecticida a tiempo, paso un mes, es que hemos incluso padecido de sabotaje, de que no van a tener medicinas, y no es un asunto nada más de México, es un asunto mundial, recuerden lo que pasó en Estados Unidos, lo que enfrentó el Presidente Obama, son intereses creados muy fuertes, muy poderosos".