Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 05 de marzo

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Cierran puerta a 'vetadas' para dar medicinas



Cuestionado sobre las licitaciones que su Gobierno otorgará a la IP para surtir medicamentos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no serán contratadas empresas "suspendidas", pues se demostró que hacían prácticas de influyentismo y no pagaban impuestos.



"Sí, pero hacia adelante y siempre y cuando no sean las empresas que están suspendidas porque se demostró que hacían influyentismo, hacían prácticas de influyentismo y también desabasto, y precios elevados, y no pagaban impuestos, y hacían lo que querían por la corrupción, esas no".



El Mandatario señaló que no se harán contratos con firmas que tengan problemas judiciales, nacionales o extranjeras, y que la UIF harpa una revisión financiera para descartar corrupción.



"En las licitaciones ya se están estableciendo cláusulas para que las empresas sean revisadas por la oficina de Inteligencia Financiera, todas, o sea, no queremos trato con empresas que tengan juicios pendientes o estén fichadas por lavado de dinero o por actos de corrupción en México o el extranjero".



REFORMA publicó este jueves que el Gobierno federal y la Iniciativa Privada conformaron equipo y en lo que resta del año surtirán, de manera conjunta, medicamentos a hospitales de especialidades, así como a clínicas del IMSS y a hospitales estatales.



Garzón 'la tiene difícil'



Luego que Baltasar Garzón fuera contratado por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, para su juicio de extradición, López Obrador consideró que el juez español la tiene difícil. Opinó que cuando se defiende a un presunto defraudador el abogado tiene que ser muy bueno.



"Depende de la causa siempre, los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, lo que hablábamos de juzgar a Pinochet, pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, pues yo no me puedo adelantar a eso, pero, digo, la tiene difícil, no son tamalitos de chipilín".



Al ser cuestionado sobre el tema, el Mandatario comentó la trayectoria del ex juez y ex Magistrado de la Audiencia Nacional Española.



"Esto cae en la esfera de lo particular, él es un abogado que trabaja para defender a clientes, a personas acusadas, es famoso por algunos casos que le ha tocado llevar, uno en particular, que fue importante, él fue el que juzgó a Augusto Pinochet".



"Es una figura, un abogado español, fue juez, ahora es abogado, me enteré que estaba también asesorando al Presidente Evo Morales y ahora me entero, es la primera vez que escucho esto".



'No a la violencia', dice sobre 8-9M



Llamó a que en las manifestaciones del 8 y 9 de marzo no se den actos violentos de "grupos antagónicos".



"La única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones, todas las corrientes del pensamiento, libre manifestación de ideas, garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir, procurando que no haya violencia, eso es lo único, es una recomendación muy respetuosa, que no haya violencia, que se opte por la no violencia, la resistencia civil pacífica".



"No a la violencia, es lo único, y cuando digo no violencia no estoy pensando la verdad en el Estado, porque eso ya se terminó, no hay un Estado represor, aquí no hay problema, no, estoy pensando en que haya grupos antagónicos en la calle y pueda haber enfrentamientos, es lo único, porque nosotros no vamos a utilizar la fuerza en nada"."Vamos a procurar estar pendientes para auxiliar, para ayudar en todo lo que podamos, para proteger en todo lo que podamos, pero libertades plenas".La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció que se darán microcréditos a los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro que hayan concluido un año de capacitación.Esto debido a que 20 por ciento de los jóvenes que terminan el programa quieren emprender un negocio."Vamos a sumarnos al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y jóvenes que terminaron sus 12 meses en Jóvenes Construyendo el Futuro como aprendices y deseen emprender un nuevo negocio los vamos a apoyar con un microcrédito y van a recibir su capacitación", dijo en la conferencia mañanera del Presidente.Al hablar sobre el Programa de Tandas de Bienestar, la funcionaria dijo que desde que inició, en 2019, se otorgaron créditos de 6 mil pesos y, para este año, están en condiciones de otorgar créditos por hasta 10 mil pesos.Destacó que el programa estará enfocado a zonas con alta marginación y violencia.Por su lado, Rocío Mejía Flores, coordinadora de Tandas para el Bienestar, precisó que este año se colocarán 3 mil 420 millones de pesos en el programa, lo que por primera vez incluirá a Jóvenes Construyendo el Futuro.El número de beneficiarios se concentrará en los estados de Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y la CDMX.Reconoció que su Gobierno necesita resolver el problema de la dispersión de recursos que, para este año, alcanzarán los 300 mil mdp para programas de bienestar.Subrayó la importancia de tener los Centros Integradores para llegar a las comunidades más alejadas y que lleguen los apoyos a esos lugares.