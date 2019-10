Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 03 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Pide respeto a EU por yacimiento



Pidió al Gobierno de Estados Unidos respetar la soberanía de México y no intervenir en asuntos energéticos. Cuestionó que el Departamento de Estado norteamericano se haya pronunciado sobre el supuesto litigio entre Pemex y Talos Energy por el control operativo del yacimiento Zama.



"Es un yacimiento que se comparte con Pemex y no hay ningún problema, es cosa de que se informen bien y también con todo respeto la verdad, por qué interviene el Departamento de Estado".



"Hay vías, lo tendría que hacer (el Departamento) a través de la secretaría de relaciones internacionales (sic) y deben actuar con respeto a nuestra soberanía, además no es cierto, no cometemos ninguna arbitrariedad".



Amenaza con despidos y denuncias por Morena



Amenazó a los funcionarios públicos de su Gobierno con despedirlos y hasta denunciarlos ante la Fiscalía General de la República (FGR) si son descubiertos interviniendo en la elección interna para renovar la dirigencia nacional de Morena.



"Aprovecho para decir que el servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos y en particular en el proceso de renovación de la dirección en Morena va a ser despedido del Gobierno".



"Y no solo eso, voy a pedir, con todo respeto a la Fiscalía Electoral de la FGR que intervenga para que sea juzgado el servidor público que participe en favor de candidatos, utilizando recursos del Gobierno".



Anunció que enviará una carta a todos los funcionarios para que tengan la advertencia por escrito.



"No va a ser suficiente este exhorto que estoy haciendo, voy a enviar una carta a todos los servidores públicos del Gobierno federal, expresando lo mismo, porque no queremos vernos involucrados".



"Además, sería algo nefasto, nosotros que hemos luchado durante tantos años, padecimos de tantos fraudes y de injerencia del Gobierno en asuntos internos de nuestro movimiento, que repitiéramos estas conductas, ya no hay partido de Estado, eso ya se terminó".



'Tengo otros datos', dice sobre cinturón



Pese a disturbios y provocaciones de jóvenes encapuchados en marcha para conmemorar el 2 de octubre, el Presidente aseguró que hubo buen comportamiento de quienes participaron en la manifestación. Por ello, agradeció a los ciudadanos que colaboraron para evitar la violencia con el llamado "cinturón de paz" y descartó que se les haya expuesto, a pesar de que abandonaron el cordón ante agresiones en inmediaciones del Zócalo.



"Agradecer a los ciudadanos porque ayudaron mucho para evitar violencia, hubieron desde luego algunos hechos, pero no como la vez pasada, nos ayudó mucho la gente, los ciudadanos, por eso les agradecemos, les mandamos un abrazo afectuoso a todos los que de blanco hicieron estos cordones de paz y evitaron actos violentos".



"No (se les expuso) porque nadie iba a responder a una provocación y es el supuesto, el querer que algo suceda, es, si la ensartas pierdes y si no la ensartas perdiste (...) Sin embargo, yo tengo, ahora si, otros datos. Tengo la información de que salieron muy bien las cosas".



"Nada de gravedad, nada de gravedad ¿Por qué no se revisa qué pasó el año pasado y los otros años? Pero si nos guiamos por lo que opinen nuestros adversarios, en particular los conservadores, no les va a gustar nada".



"Hay una imagen que me gustó porque está un policía con un escudo, viene uno de los provocadores y le pinta ahí, y luego unos señores grandes, ancianos respetables, empiezan a empujar a los muchachos, en fin la gente ayudó muchísimo".



Ex Presidentes sabían de condonación'



Afirmó que los ex Presidentes sí sabían de las millonarias condonaciones fiscales que se hicieron durante sus Gobiernos.



"Eso de que el Presidente no sabe, ¡Claro que sabe!, ¿Cómo no va a saber? Puede ser que no sepa de una condonación de 100 mil pesos, ¿pero de una condonación de 3 mil millones de pesos, de 5 mil millones de pesos? Por que se dieron", dijo en su conferencia de prensa mañanera.



"Hay empresas que en 10 años prácticamente no pagaron impuestos, 10 años consecutivos. Era un abuso".



Cuestionado sobre la aclaración que hizo el ex Presidente Felipe Calderón tras darse a conocer una lista de beneficiarios con perdones fiscales durante su gestión y la de su sucesor Enrique Peña Nieto, el tabasqueño insistió en que era un mecanismo fijado en la ley y era notoria la preferencia para algunos.



"Si era un mecanismo que se aprobaba cada año en la Ley de Ingresos, pero era muy notorio que se daba preferencia a unas cuantas empresas y bancos", expuso.



"Imaginen, como digo cuando le informo a la gente en las plazas públicas, una empresa, un banco famoso, famoso, famoso, una empresa famosa, famosa, famosa. Pues esa empresa que están imaginando y ese banco que están imaginando no pagaban impuestos, se les condonaba".



"Y una élite, con agarraderas, con influyentismo, es tratada de manera especial, son predilectos del régimen. Entonces eso se termina, entonces sí es un asunto legal, sí era un asunto legal pero inmoral, desde luego, y más cuando se trata de grandes corporaciones"



Dice que en Puebla pasaron de huachicol a gaschicol



reconoció que el combate al robo de combustible en Puebla ha generado un cambio de "giro" de las bandas criminales, ya que ahora se dedican a la extracción ilegal de gas.



Sin embargo, aseguró no tener reportes de que los grupos que se dedicaban al huachicol ahora se dediquen a delitos de alto impacto para la sociedad como el secuestro.



"En el caso de secuestro no tengo información de eso, lo que si está sucediendo es lo del gas, de la gasolina pasaron al gas".



REFORMA publicó hoy que en Puebla, el combate al huachicol se intensificó y logró reducir el número de piquetes en ductos de Pemex, pero ahora en la entidad repuntó drásticamente el secuestro.



Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en agosto en la entidad se denunciaron 14 plagios, cifra mensual más alta registrada desde 2015.



Descarta promover ajuste a magistrados



Aseguró que no está entre sus prioridades legislativas impulsar una reforma para revertir la ampliación de mandato de los magistrados del TEPJF. Sin embargo, reconoció que los senadores pueden tener sus argumentos para promover ese tipo de cambios.



"Yo no la estoy promoviendo (la reforma), no es una iniciativa nuestra".



"Es que ellos lo tienen que resolver, en este caso los senadores. Tienen, a lo mejor, algún fundamento, no conozco el asunto. No sé que estén argumentando".



Arremete de nuevo contra autónomos y MCCI



Al hablar de corrupción, arremetió de nuevo contra órganos autónomos y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.



"La aprobación del Instituto de la Transparencia, ¿para qué sirve?, pura simulación, nada más para aparentar de que se iba a combatir la corrupción, luego el instituto anticorrupción, y ya ni les digo de cuántas organizaciones de la llamada sociedad civil se crearon en contra de la corrupción".



"Hay una muy famosa, ¿no? Yo hasta les digo que no sabía cuándo fundaron esa asociación, no me han contestado todavía que no estaba considerado delito grave la corrupción".



"Violando toda la legislación electoral, financiando esta campaña negra... les decían a los medios más influyentes".



"Ahora es distinto, los medios convencionales entendieron que ya no se podía seguir con lo mismo, se avanzó muchísimo".