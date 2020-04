Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 02 de abril

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Dice que dará énfasis al empleo



Afirmó que se dará prioridad a cuidar los empleos durante la crisis del coronavirus. Indicó que el tema se incluirá en el plan de reactivación económica que anunciará el domingo, además de bienestar y salud.



"Vamos nosotros precisamente a dar énfasis en el empleo, el domingo es salud, bienestar y empleo, ósea es básico lo del empleo, pero van a ver cuántos empleos vamos a crear".



"Por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto".



REFORMA publicó hoy que Mientras que el Presidente sigue negando apoyos para respaldar el empleo, las medidas decretadas por el Gobierno ya forzaron a muchas empresas a cerrar sus operaciones.



Y tras petición del sector empresarial al Gobierno de un respiro fiscal -no una condonación de impuestos- para diferir los pagos de impuestos o hacerlos en plazos, el Presidente rechazó cualquier apoyo e insistió en equiparar un subsidio con un rescate estilo Fobaproa.



'Que el dinero no determine a quién atender'



Hizo un llamado a los dueños de hospitales privados para dar atención especial a las personas más vulnerables y a los que necesitan el tratamiento, y que no sea el dinero el que determine a quién atender.



"Es importante que demos oportunidad, no solo en los hospitales públicos, también en privados, es un llamado respetuoso a dueños, directivos de hospitales privados, sus camas, sus ventiladores disponibles los utilicen para lo que de verdad necesitan el tratamiento.



"Si va un joven de 20, 30 años que está infectado, pero como tiene para pagar pues ocupa 'yo quiero estar aquí', y si llega un adulto mayor o una gente con diabetes con hipertensión infectada, pues ese tiene más necesidad, o sea que no sea el dinero el que determine a quién atender en un hospital privado, que en estas circunstancias se les dé atención especial a los más vulnerables".



El Mandatario dijo que esto lo instruyó en la reunión matutina con funcionarios de Gobierno para que médicos y científicos hagan una recomendación, y que el sector público también se está preparando para tener la capacidad hospitalaria.



"Esto lo instruí en la reunión de la mañana para que lo analicen los médicos, especialistas, científicos, y nos hagan una recomendación, pero es muy importante, porque no es nada más la capacidad de atención que tiene el sector público, nos estamos preparando para que el sector público sea capaz.



"Pero hay una reserva de hospitales privados que puede significar un 20, 25 por ciento la demanda, pueden cubrir, pero siempre y cuando tanto en el sector público como privado se le dé atención prioritaria a los más enfermos".



López Obrador puso de ejemplo que, en el caso de las pruebas de coronavirus, quien se quiera "sentir tranquilo" y no tiene síntomas debe de pagar de 6 mil a 8 mil pesos, por lo que es un "asunto de conciencia" para no desperdiciar el insumo.



No coincide con pronósticos de PIB



Luego que Hacienda pronosticara una caída en el PIB del País, el Mandatario dijo que no coincide con dicha postura debido a que las "variables están alteradas".



"Por eso les digo que esperemos, que no nos dejemos apantallar, porque hay toda una avalancha de recomendaciones, es como si yo me pusiera nervioso por lo que dicen los columnistas, los articulistas, los comentaristas de radio, de televisión, pues no podría yo hacer nada, gobernar, pero no, uno tiene que tener aplomo, cabeza corazón y aplomo".



Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortó su expectativa de crecimiento para 2020 de un rango de 1.5 a 2.5 por ciento a entre -3.9 y 0.1 por ciento, según los Pre Criterios de Política Económica 2021.



Afirma que EU concilió en tema de cervecera



Aseguró que el Gobierno de Estados Unidos y su Embajada en México hicieron un "trabajo de conciliación" con los directivos de Constellation Brands para lograr un acuerdo tras la cancelación de la cervecera en Mexicali.



"Cuando la gente decide que la cervecera no se instale en Mexicali, algunos pensaron que eso nos iba a dañar, no quiso la mayoría de la gente que se instalara esta planta, sin embargo, por la confianza que hay en el Gobierno de México, se acercaron los directivos de la planta a hablar con nosotros en el plan de llegar a un acuerdo.



"Y se acordó en una primera plática que no se va a operar la planta cervecera en Mexicali, eso ya está aceptado, se respeta la voluntad de los ciudadanos y que van a buscar alternativas, pero no se va a usar agua de Mexicali para producir cerveza y exportarla.



"Bueno, todo esto es posible, porque el Gobierno de Estados Unidos y la Embajada han hecho un trabajo respetuoso de conciliación para mantener relaciones amistosas. Entonces, así como esto, en otros casos, lo mismo. Les hablo de la planta porque los empresarios son estadounidenses, pero así también en otros aspectos".



Sobre el operativo de Trump contra el narco



Cuestionado sobre la operación antinarco anunciada por el Gobierno de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe, el Mandatario señaló que hay buena relación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que la actitud del Embajador en México ha sido respetuosa y de colaboración.



"Hay cooperación permanente con el Gobierno de Estados Unidos, es buena la relación con el Gobierno de Estados Unidos y con el Presidente Donald Trump, hay trabajo coordinado, él constantemente lo dice y lo reconoce y es cierto.



"Y quiero manifestar que ha habido una actitud muy respetuosa y de colaboración de parte del Embajador de Estados Unidos en México, es muy buena la relación, esto nos ha ayudado mucho a resolver problemas".



'Crisis no será debacle, saldremos pronto'



Estimó que la crisis por el coronavirus en el País es pasajera y no significa una debacle, pues, dijo, el pueblo puede enfrentar la adversidad.



"Quiero primero darle confianza, seguridad al pueblo de México de qué se trata de una situación pasajera. Si quisiéramos ser más profundos diría una crisis transitoria de salud pública incluida también en lo económico, crisis transitoria".



"Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle, que son mucho más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas, es mucho pueblo y es mucha cultura la del pueblo de México como para no poder enfrentar esta adversidad, el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario y es Indudable la grandeza de México".Al hacer una reflexión, el Mandatario insistió en que la prioridad de su Gobierno es prepararse para enfrentar la pandemia de coronavirus en su peor momento."Decirles a quienes nos están viendo, que nos escuchan, que nos estamos preparando para enfrentar la epidemia en el peor momento, esto es, el contar con los hospitales, las camas, los equipos para atender a enfermos, Estamos dedicados de tiempo completo, esa es la prioridad del gobierno en estos momentos prepararnos para que no nos falten camas, ventiladores y podamos atender a los infectados graves"."Tenemos proyecciones de lo que se necesita, vamos bien en ese propósito, la prensa amarillista, nuestros adversarios que todavía no ayudan porque los domina el odio, quieren que digamos cuantos muertos, he estado viendo el mensaje de una periodista pidiendo que digamos cuántos muertos van a haber, esto me hace pensar y es posible decir que estamos también viviendo en temporada de zopilotes, ojalá que esa actitud cambie y que no nos importe lo que estén haciendo en otros países".López Obrador expresó su agradecimiento al pueblo de México por acatar las medidas de permanecer en casa y llamó a seguir atendiendo las recomendaciones de los técnicos, médicos y especialistas."Quiero agradecer mucho al pueblo y esta es una prueba de nuestra fortaleza cultural, social, política, quiero agradecer porque se están cumpliendo las medidas que se establecieron para evitar mayores contagios, Se está portando la gente al 100, se está demostrando que el pueblo de México es un pueblo consciente, no es un pueblo irresponsable, indolente", puntualizó.Tras descalificar a los pobladores que amagaron con quemar un hospital si atendía a pacientes con Covid-19, López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía a no actuar mal con pretexto de la crisis.Fue cuestionado sobre el caso de pobladores una comunidad en Morelos de quemar un hospital regional por temor a que atienda casos del coronavirus."Decirle a la gente que no se debe actuar de esa forma, que no es correcto, porque no hay ningún riesgo de infección para la población que está alrededor de un hospital, no pasa nada y que no debe de tenerse esa actitud, no ayuda, además, no es una actitud humana, ¿cómo decir que se va a impedir usar un hospital o que se va a hacerle daño? Que ni siquiera quiere usar la palabra, a un hospital, eso no".El Mandatario se pronunció porque no proliferen actitudes de sacar provecho de una situación de crisis como la que representa la epidemia y pidió recordar a mujeres y hombres dedicados a ayudar al prójimo."Ojalá ese tipo de manifestaciones no proliferen", expuso, "también decirles para que los que quieren a río revuelto sacar provecho y que estén pensando que se van a meter a una tienda y la van a saquear, estamos pendientes, pero además eso es de malos ciudadanos, eso no tiene que ver con lo que ha sido siempre el pueblo de México y además estamos pendientes y eso no está permitido y se va aplicar la ley".López Obrador advirtió que con ese tipo de acciones se afecta a la comunidad y al País."No queremos esas notas, no queremos que sea esa la nota de que hay mal portados, gente que no actúa con integridad y nada de usar de excusa la crisis, que empiecen a decir: es que no tenemos para nuestra alimentación, que se nos solicite, hay para todos".Dijo que buscan que mexicanos vayan a Estados Unidos a trabajar y que estarían dispuestos a realizar la convocatoria."Tenemos un convenio para que vayan trabajadores por temporada a Canadá, también a Estados Unidos. En el caso de Canadá por la situación de la epidemia se habían detenido las entradas de migrantes mexicanos, se están haciendo gestiones y van por buen camino, para que esos trabajadores, estamos hablando de casi 10 mil, puedan ir a Canadá"."Pero lo mismo estamos buscando para el caso de Estados Unidos, de que se pueda ampliar el número de migrantes que vayan a trabajar y esto también como apoyo al Gobierno y al pueblo de Estados Unidos en la circunstancia actual"."Si ellos nos lo piden nosotros convocaríamos para que trabajadores mexicanos pudiesen ir temporalmente a ayudar al trabajo en el campo o en la construcción o en los servicios, porque ellos están atravesando una situación muy difícil y es parte de la solidaridad de México siempre, y lo haríamos"."No hay un ambiente de expulsión como se presentaba antes de la epidemia, esto ya cambió, hay una relación distinta, vamos a cuidar a nuestros migrantes como siempre y a procurar que se entienda, se acepte la realidad de que parte del desarrollo económico de Estados Unidos que ver con los trabajadores mexicanos, ahí si un día sin migrantes no sería cualquier cosa".