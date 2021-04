Llega "caravana de la democracia" de Macedonio al INE a entregar impugnación ante negación de candidatura

CIUDAD DE MÉXICO.- La Caravana por la Democracia en Guerrero, encabezada por Félix Salgado Macedonio, llegó al Instituto Nacional Electoral (INE) para entregar la impugnación al fallo del organismo autónomo, que le negó el registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero por incumplir su obligación de entregar el informe de gastos de precampaña.

A las 12 del día con 15 minutos arribó el convoy de vehículos hasta las oficinas generales del INE y tres minutos después, se abrieron las puertas del inmueble para permitir el acceso peatonal del senador con licencia, acompañado de una reducida comitiva.

Salgado Macedonio fue recibido por un funcionario de la Oficialía de Partes del INE, quien lo acompañó para hacer entrega del documento de impugnación, que consta de 124 hojas en las que denuncia 15 agravios de los seis consejeros electorales que votaron por rechazar su candidatura durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE realizada el pasado 13 de abril.

Minutos antes, el político guerrerense informó que se documentaron 15 agravios, entre ellos “la violación a los derechos políticos, la violación a los derechos humanos, la violación a los tratados internacionales, la violación al derecho a votar y ser votado, la violación a mi derecho de audiencia. A mí nunca me notificaron y nunca me dieron el derecho a defenderme y fui sentenciado impunemente. Y en este país si no tienes derecho a la defensa entonces, de qué estamos hablando”, cuestionó.