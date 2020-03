Llaman #LadyBabosa a Yuriria Sierra por criticar medidas del gobierno ante Covid-19

No sean babosos ¡es la salud de México!: Yuriria Siera fue criticada en redes por su opinión sobre las medidas del gobierno ante el coronavirus; la bautizan #LadyBabosa y afirma que es un ataque orquestado en su contra.

La conductora de Imagen Noticias, Yuriria Sierra, publicó un tuit en el que afirmó que es parte de una estrategia para desacreditar a quienes, como ella, cuestionan las medidas del gobierno ante la contingencia sanitaria por el coronavirus en el país. Además de llamar patética a la situación en redes sociales, llamó babosos a quienes se contraponen a su idea.



Qué patética estrategia de redes esa de intentar desacreditarnos (o intimidarnos a tuitazos) a todos los que “osamos” cuestionar las estrategias (o francas contradicciones) del gobierno en lo que refiere a crisis #COVID19… No sean babosos: ¡es la salud de todos! — Yuriria Sierra (@YuririaSierra) March 17, 2020

Debido a eso Yuriria se volvió tendencia este martes y fue bautizada como #LadyBabosa, hashtag que se colocó entre los más utilizados de Twitter ese mismo día.

Más tarde, la comunicadora se autonombró como la bautizaron y realizó recomendaciones sobre lo que no se debe hacer para no demostrar que "somos unos babosos porque va a colapsar el sistema hospitalario". Entre ellos mencionó no lavarse las manos, ni guardar distancia social.



Aquí su #LadyBabosa les tiene otro mensaje: si no nos cuidamos, si no nos lavamos las manos, si no guardamos #DistanciaSocial, demostraremos que somos unos #babosos porque va a colapsar el sistema hospitalario del México de @lopezobrador_

¡No seamos babosos! #PorLaSaludDeTodos — Yuriria Sierra (@YuririaSierra) March 18, 2020

Y por último dijo tener amigos "nada babosos" que rastrean en segundos "una campaña tuitera falsa y orquestada", haciendo referencia nuevamente a los tuits en su contra.