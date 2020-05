Llama de nuevo AMLO a quedarse en casa para cumplir proyecciones de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (GH). -Las proyecciones matemáticas de la progresión de la pandemia de Covid-19 que muestran un aplanamiento de la curva dependen de que la población se quede en casa lo que resta de la Jornada Nacional de Sana Distancia, recordó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No debemos relajar la disciplina, ya faltan pocos días, es lo que se proyecta. Anoche tuvimos una reunión con todo el sector salud, se piensa que va a ir bajando el número de contagios, pero depende mucho que mantengamos nuestra disciplina, que todavía estemos en casa, que se guarde la sana distancia para no tener de nuevo un incremento en el número de contagios, que podamos ir a la baja. Ya falta poco”, dijo.

El mandatario precisó que lo que se ha logrado se ha hecho gracias a que la población ha seguido las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

“Es importante que se tome en cuenta que lo más destacado, lo que hemos logrado entre todos por hacer caso a las recomendaciones, aún con el sacrificio que ha sido, el que no nos ha desbordado la pandemia, porque si no hubiésemos tomando las medidas nos hubiera rebasado la pandemia. No ha sido en vano lo que se ha hecho”, dijo.

López Obrador exhortó a la población a cumplir con las recomendaciones y anunció que hoy por la tarde se darán nuevas proyecciones de la enfermedad para cada una de las entidades.

“Las nuevas proyecciones que se van a presentar hoy en las distintas regiones, cómo se está ya en la fase final en algunas regiones, cómo ya se empieza a observar que hay descensos en algunas regiones, en otras cómo se mantiene todavía estable en una especie de meseta el número de casos, dónde todavía no baja”, dijo.

La cura más eficaz a la pandemia y “probada”, dijo, son las medidas de sana distancia y “quedarnos en casa”.