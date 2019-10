"Llama a la policía", dice acosador al admitir manoseo; no es el primero

CIUDAD DE MÉXICO.- Abigail “N” se subió a un camión de la empresa Flecha Roja en la Ciudad de México, con dirección a Toluca, y fue agredida sexualmente por un sujeto que admitió haberla tocado sin su consentimiento.

La estudiante de Derecho denunció que teme por su seguridad, pues policías estatales desestimaron su denuncia, argumentando que sólo fueron tocamientos y no una violación consumada.

La víctima relató que a partir de la denuncia pública que estableció a través de redes sociales, ahora sabe el nombre, dirección y lugar donde trabaja el sujeto que la violentó. "No es la primera vez que lo hace, porque varios de sus vecinos y vecinas me mandaron fotos de él y me dicen que constantemente acosa mujeres, niñas, a las vecinas, pero muchas veces temen denunciar”.





En entrevista con EL UNIVERSAL, la joven relató que el 28 de octubre acudió a visitar a su novia a la Ciudad de México y de regreso tomó el camión. Comentó que al ser las primeras horas de la madrugada decidió intentar dormir, pero que la despertó la mano de un pasajero sentado a su lado, quien le tocaba entre las piernas.

“Tomo mi mochila, la pongo en mis piernas y me recargo sobre la ventanilla. A la altura del parque La Marquesa me despierta la mano del asqueroso tipo que estaba tocándome la vagina. Acto seguido, me quito y él se hace el dormido, le comunico a mis familiares y amigos la situación.

“El sujeto se inclina hacia a mi y con sus dos manos me toma de la pierna y el tobillo, me dice: 'Perdón, dónde vas a bajar, es que la verdad estás muy hermosa'", contó.

Acusó que el sujeto admitió que la había tocado. “Cínicamente pedía que llamara a la policía y que le dejara de pegar”, narró.

La joven estableció una denuncia ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, localizada en Toluca, porque mediante la asesoría de un docente pudo entrevistarse directamente con la titular del área; sin embargo, el responsable de agredirla saldrá libre en 48 horas, pues el delito que cometió no está considerado como grave.

“Ahora temo por mi seguridad, porque así como fue fácil que tras hacer la denuncia en redes sociales me cayeran todo tipo de mensajes denunciando al sujeto, señalándolo como agresor, es fácil que él me localice. Además, al momento de establecer la denuncia ante el Ministerio Público, llegó su familia y me observaron, pese a que mis datos personales son reservados, podría estar en peligro”, lamentó.

Dijo que al momento no le ha ofrecido ningún tipo de atención la empresa de transportación en la que viajaba, aunque portaba el ticket de pasajero que incluye un seguro de viajero.