Llama López-Gatell a evitar congregarse durante las fiestas patrias y a usar cubrebocas 

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Aunque la epidemia de Covid-19 presenta una menor intensidad de contagio, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, llamó a la población a evitar congregarse en estas fiestas patrias.

“La epidemia sigue activa. Hay que mantener las medidas de sana distancia, hacemos un llamado durante las fiestas patrias a no congregarse ni hacer reuniones familiares, si s e puede no salir a la vía pública, no ir fuera de casa, usar el cubrebocas en los espacios públicos cerrados”, pidió.