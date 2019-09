Llama Andrés Manuel a la no violencia el 2 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los manifestantes que saldrán a las calles el miércoles 2 de octubre a hacerlo de manera pacífica y responsable.

Si queremos protestar para que no haya actos autoritarios de prepotencia, que fue lo que llevó a la represión del 2 de octubre del 68, tienen que actuar por la vía pacífica, todos tenemos que decir no a la violencia”, dijo.

López Obrador enfatizó en que su gobierno no caerá en la provocación ni en la represión de manifestantes.

“Les adelanto no vamos a caer en provocación, nada de de dar excusas a quienes buscan con eso provocar, están queriendo que haya choques, no lo van a conseguir y esas actitudes no son de izquierda, son de derecha”, dijo.

Y agregó: “El que participa en eso no está en favor del pueblo, ni de las causas justas; está a favor de la opresión y autoritarismo, a favor de los explotadores. Los que participan en actos de violencia les están haciendo el juego a los conservadores”.



El mandatario llamó a los organizadores de las manifestaciones a aislar a los “provocadores” e “infiltrados”.



“Los mantengan separados, nosotros que venimos de la oposición sabemos de cómo se puede evitar que actúen provocadores; con organización, bastante organización de los manifestantes”, precisó.