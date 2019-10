Llama AMLO a quienes están en malos pasos a amar al prójimo

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se modificará la política del gobierno federal en materia de seguridad por los hechos de Culiacán, Sinaloa y llamó a los que “andan en malos pasos” a amar al prójimo.

No vamos apostar a la guerra, al exterminio, vamos a respetar las vidas, apostamos a la paz”, dijo.

El mandatario pidió a “todos los mexicanos”, de manera especial “a los que están en malos pasos que piensen que ese no es el camino” a ser buenos y amar al prójimo.

“Que esa no es vida, que no deben de pensar que sólo siendo buenos, podemos ser felices, que lo más importante es el amor al prójimo y no hay que vencer, hay que convencer. No vernos como enemigos a destruir sino acaso como adversarios a vencer”, dijo.

López Obrador llamó de nuevo a que “nos portemos bien todos”. La estrategia de seguridad, aclaró, irá avanzando.

“¿En qué consiste nuestra estrategia? En que haya trabajo, mejores salarios, que haya bienestar, se atienda a los jóvenes, se fortalezcan los valores morales espirituales, que hagamos el bien sin mirar a quien. Dirán que esos son buenos deseos, es una ingenuidad. No”, precisó.