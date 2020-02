Llama AMLO a feministas a no pintarle las puertas y las paredes de Palacio Nacional

Ciudad de México (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los grupos feministas a no pintarle las puertas y las paredes.

Llamar, con todo respeto, a las feministas a que no nos pinten en las puertas, las paredes, estamos trabajando para que no haya feminicidio, que no somos simuladores, y que no esperen que nosotros actuemos como represores”, dijo.