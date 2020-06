Llama AMLO a Elba Esther a hablar sobre el fraude de 2006, lo hace hoy y lo hará el 1 de julio

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- A que hable y dé detalles sobre el fraude electoral de 2006 llamó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la maestra Elba Esther Gordillo Morales y todos los que involucrados que quieran hablar.

“A mí me gustaría mucho y sería muy bueno que estas personas hablaran, la maestra Elba Esther ya fue juzgada, imagínense que la maestra Elba Esther hablara y nos ayudara para que nunca más vuelva a cometerse un fraude electoral en México, de eso voy hablar el día 1 de julio”, dijo.

López Obrador agregó que también ayudaría que el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, actualmente en prisión y quien según él también participó en el fraude, hablara.

“Y cómo ayudaría que el señor Hernández que está en prisión, hay alguna figura en México, en la Constitución, testigo protegido, en la ley sería extraordinario”, indicó.

El mandatario precisó que su planteamiento a Gordillo tiene que ser por voluntad propia y pidió “levantar la mano” a aquellos que saben lo que sucedió en 2006.

“Yo lo estoy exponiendo ya que más, ojalá, pero no sólo es ese caso de la maestra, todos los que intervinieron. Imagínense el daño que se causó con la imposición de Felipe Calderón, como él lo sabe más que nadie, llevando a cabo un fraude y cuando no se tiene legitimidad, fue lo que pasó con (Carlos) Salinas, se tiene que caer en actos espectaculares, para ganar la legitimidad que no se obtuvo en la elección, entonces Calderón pensó ganar legitimidad declarando la guerra al narco”, dijo.

El 1 de julio, precisó, celebrará los dos años del triunfo y de que “millones de mexicanos pusieron su voto”.

Ese día celebrará un acto con la prensa o con el gabinete y se transmitirá.

“Voy a escribir un discurso ese día 1 de julio vamos a cumplir dos años del triunfo, que fue un acontecimiento histórico, se ganó por voluntad del pueblo”, dijo.