El mundialmente famoso futbolista Lionel Messi fue coronado ganador del Balón de Oro tras llevar a Argentina a la victoria en la Copa Mundial, consolidando aún más su posición como poseedor del récord de más victorias en la historia del premio.

Messi, de 36 años, ganó su primer Balón de Oro en 2009, tras un año extraordinario con el Barcelona. Messi ayudó al club catalán a conquistar seis títulos, entre ellos la Copa del Rey, la Liga, la Supercopa de la UEFA, la Supercopa de España, la Liga de Campeones de la UEFA y la Copa Mundial de la FIFA.

Messi siguió ganando el premio seis veces más entre 2010 y 2021. David Beckham, propietario del Inter de Miami y subcampeón del Balón de Oro en 1999, fue quien otorgó el premio a Messi.

“Soy un agradecido de la carrera que tuve y que me tocó vivir." dijo Messi.

“Tras haber ganado la Copa América y el Mundial me cerraron muchas cosas, como el sueño de ser campeón del mundo y de levantarme de los tropiezos. Tenía todo, pero me faltaba el más importante. Jugar al fútbol es lo que me gustó desde antes de esa foto (de pequeño con una copa) y por eso decía que estoy disfrutando, como si fueran los últimos años.”

También estaban nominados al premio el delantero noruego Erling Haaland y el delantero francés Kylian Mbappé.

Por su parte, el Balón de Oro Femenino fue concedido a la centrocampista española Aitana BonmatÍ. La jugadora había ganado un doblete de liga y Liga de Campeones antes de liderar a la selección española hacia el éxito en la Copa Mundial.

Sobre el Balón de Oro

El Balón de Oro es un prestigioso galardón anual concedido por France Football. Se concede desde 1956 al mejor futbolista masculino del año, elegido por un jurado de periodistas internacionales.

Los premios tienen en cuenta el rendimiento del jugador a lo largo del año natural, incluidos sus logros tanto en competiciones de clubes como internacionales. Muchos futbolistas legendarios han sido galardonados con este prestigioso premio, como el propio Messi, Cristiano Ronaldo, Michel Platini, Johan Cruyff, Marco van Basten y Ronaldo Nazario, entre otros.

Originalmente, el Balón de Oro se concedía exclusivamente a jugadores europeos, pero en 1995 se amplió para incluir a todos los jugadores de diversos orígenes que jugasen en clubes europeos.

A pesar de su prestigio, los críticos han señalado que el Balón de Oro se asemeja a una votación de popularidad entre los periodistas futbolísticos. Dado que el ganador se decide por votación, el sistema de valoración del premio se ha considerado imperfecto e irracional debido a su tendencia a favorecer a ciertos tipos de jugadores y a ciertos clubes. Aun así, ganar el premio significa la contribución excepcional de un jugador al deporte durante el año en cuestión.

Preparándose para la próxima Copa del Mundo

A medida que 2023 se acerca a su fin, la próxima Copa Mundial sigue acercándose. Las selecciones nacionales de fútbol y los jugadores de todo el mundo, incluido Messi, han empezado a elaborar estrategias y a competir para clasificarse para la prestigiosa competición internacional.

No sólo los jugadores, los aficionados también pueden prepararse para las próximas competiciones y estar pendientes de los progresos de su equipo favorito. Muchos se han animado a participar en partidos simulados generados por ordenador o en apuestas deportivas para elevar su experiencia. La camaradería que nace de disfrutar de partidos simulados y apostar por el equipo favorito de uno es una experiencia única en sí misma.

Los partidos simulados de deportes utilizan datos recopilados previamente de partidos reales de clubes o selecciones nacionales. Calcula el número de veces que cada equipo ha ganado, perdido o empatado, así como la dinámica dentro del equipo basada en partidos anteriores. Los aficionados pueden entonces crear una simulación de partido entre sus equipos favoritos (o incluso equipos nuevos y poco probables) para ver resultados novedosos.

Por su parte, las apuestas deportivas se basan en partidos en tiempo real y se realizan en la vida real o en línea. Los sitios de apuestas deportivas en línea de renombre, como sportbet, ofrecen opciones prácticas para que los usuarios apuesten por sus equipos preferidos, sigan las métricas de rendimiento y se mantengan al día de los resultados en directo desde la comodidad de sus hogares.

Además de los partidos simulados y las apuestas deportivas, los aficionados también pueden mantenerse al día de las últimas noticias sobre sus equipos favoritos a través de las redes sociales y los servicios de streaming.