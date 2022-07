Línea 12: ¿Por qué pidieron que Florencia Serranía compareciera ante la Fiscalía CDMX?

CIUDAD DE MÉXICO.-La extitular del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Florencia Serranía, deberá comparecer ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), esto luego de que las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro obtuvieron un amparo del Poder Judicial.

Según se dio a conocer, los argumentos que presentara la defensa fueran sólidos ante el Juez de Control, generando así la convicción jurídica para que la actual investigadora del Conacyt acuda ante el Ministerio Público y detalle el cúmulo de información que posee entorno a la operatividad y mantenimiento de la llamada Línea Dorada.

El Juez de Control de la Segunda Sala de la Unidad de Gestión Judicial 7, de la Ciudad de México, instruyó al Ministerio Público girar citatorios a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno como Florencia Serranía, Joel Ortega Cuevas, Jorge Gaviño, Óscar Díaz González Palomas, y el actual Secretario de Obras, Jesús Antonio Esteva.

Esto con la finalidad de ampliar el espectro de los hechos ocurridos hace un año dos meses, en el intertramo de las estaciones Olivos-Tezonco.



El abogado de alguna de las víctimas, Teófilo Benítez Granados logró, después de 14 meses, que la autoridad judicial obligara al Ministerio Público a que amplíe aún más la investigación y con base en ello cuente con todos los elementos necesarios para llevar a cabo un proceso en el que no quede suelto ningún aspecto y que no solo se resuelva con paliativos, como la reparación económica.

Cuando algunos pensaban que esto estaba por terminar, la reclamación por hacer justicia dio un vuelco en la historia y ahora conoceremos, sin que nadie los proteja, sus dichos reales de la tragedia ocurrida la noche del 3 de mayo de 2021, no habrá explicaciones de funcionarios que protejan los intereses de autoridades que estuvieron a cargo de esa línea y de los que actualmente la operan”, expuso.

Esto es un paso importante en la búsqueda para el acceso a la justicia y a la verdad de los hechos, pues hasta el momento la versión hecha por la Fiscalía General de Justicia, no es convincente y menos cuando la empresa contratadas por el gobierno de la Ciudad para determinar las causas del desplome, manifestó aspectos adicionales, que el Ministerio Público obvió investigar.

Benítez Granados logró que el Juez de Control escuchara los pormenores de las víctimas que estuvieron al frente por la lucha de aclamar justicia, por lo que ahora los próximos a comparecer tendrán que responder a un interrogatorio no solo sobre la construcción, sino de la operación y mantenimiento de la llamada Línea Dorada.

El jurista dejó en claro que ese paso es fundamental para encontrar o descartar otras posibles responsabilidades penales, en los hechos que enlutaron a 26 familias en mayo de 2021.

El hecho destaca luego de que el proceso penal aún no inicia y a un año dos meses de la tragedia ni siquiera se ha logrado imputar al encargado del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas y a sus subordinados, menos aún a Serranía y otros ex funcionarios, que no han rendido entrevista de lo que tuvieron conocimiento.