Limoneros amenazados por crimen organizado en Apatzingán aseguran que autoridades los "dejaron solos”

MORELIA.- Hoy se completaron tres semanas desde que bandas del crimen organizado decretaron la suspensión de las actividades de recolección, embalaje y venta de limones en la localidad de Apatzingán, Michoacán.

A pesar de la presencia militar y de la Guardia Nacional, muchas familias continúan sin poder ganarse la vida, ya que su sustento depende del trabajo diario en la cosecha de limones.

También, cada vez son más los citricultores que consideran vender sus huertas e irse incluso del país, ya que no ven que haya autoridad que resuelva el paro de las actividades agrícolas y comerciales, lo que les ha dejado pérdidas millonarias.

En tanto, los enfrentamientos y ataques entre grupos antagónicos del crimen organizado continúan, y han aumentado su grado de violencia en esta parte de la Tierra Caliente, ubicada a menos de un kilómetro de un cuartel de la Guardia Nacional y muy cerca de la 43 Zona Militar.

Los citricultores dejaron de cortar, empacar y comercializar el limón el 14 de agosto por orden de las células delictivas de la región.

El impuesto tributario criminal (que se paga desde hace años en la región) pasó de 40 centavos a un peso por kilo cortado en el caso del productor y la misma cantidad a los empacadores por kilo comercializado.

Alrededor de las 15:00 horas del domingo 3 de septiembre los productores de limón empezaron a recibir el mensaje de que ayer lunes, otra vez, no habría corte.

Ahora, el mensaje, dicen, salió de las organizaciones de limoneros de ese municipio, que son amenazados por el crimen organizado:

ATENCIÓN. Compañeros productores de limón del valle de Apatzingán y buenavista... Se les informa que mañana Lunes 4 de Septiembre NO HABRA CORTE DE LIMÓN. Continuaremos en nuestro paro de labores hasta que el gobierno estatal y federal nos brinden las garantías y la seguridad para que nuestro trabajo no sea producto de Extorsión por parte de grupos de delincuentes que nos grabaron con una cuota de mil pesos por tonelada. Hay que decir No a la extorcion. Gracias y buenas noches (sic)”