Lilly Téllez publica foto con AMLO pero luego la borra

CIUDAD DE MÉXICO.- Lilly Téllez, senadora panista, publicó una foto con el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter con la que arremetió en su contra, pero al parecer se arrepintió ya que luego la borró.

"Él no sabía que yo estaría dispuesta a denunciarlo”, escribió la legisladora para acompañar la fotografía en la que se le aprecia posar sonriente y abrazada de AMLO, quien viste un jersey de beisbol verde, con el nombre de México al frente.

Pero la crítica hacia el presidente de México no quedaron ahí, pues Téllez comentó “en esa imagen de 2018 yo no sabía que ese candidato que me abrazaba sería el futuro presidente de un narcoestado”.

Ante la publicación, el militante de Morena, Antonio Attolini, respondió a la legisladora: "Que tóxica es usted, senadora".

Lilly Téllez borra foto con AMLO que había publicado

Minutos más tarde la senadora eliminó la publicación que incluía la foto que compartió.

Cabe recordar que la expresentadora de noticias, Lilly Téllez, llegó al Senado de la República de la mano de Morena, partido del presidente López Obrador.

Fue el 14 de febrero de 2020 que la senadora por Sonora anunció en Twitter que dejaba la bancada de Morena por “diferencias de criterio” y aclaró que permanecería como integrante de la Cámara Alta sin partido.

Lilly Téllez pasó de Morena al PAN





En ese entonces usó la red social para agradecer a Alfonso Durazo, quien fuera secretario de Seguridad Pública y Prevención Ciudadana; Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lilly Téllez en varias ocasiones se pronunció en contra de iniciativas que Morena promovía y/o apoyaba como la despenalización del aborto y la legalización de la marihuana.

El 28 de marzo de este año, Téllez se afilió al PAN tras reunirse con el dirigente nacional, Marko Cortés, y anunció su incorporación a la bancada blanquiazul para hacer frente “a la destrucción del gobierno morenista”.