Lilly Téllez acusa a Héctor Díaz-Polanco y Pedro Salmerón Sanginés de venganza

CIUDAD DE MÉXICO.-Lilly Téllez acusó al historiador Pedro Salmerón Sanginés y al escritor Héctor Díaz-Polanco, titular de la Comisión Nacional de Honor y de Justicia (CNHJ) de Morena, de venganza en contra de ella al quererla sacar de la bancada de dicho partido del Senado.

“Es simulación, venganza, autoritarismo y ambición de poder lo de @diazpol y @HistoriaPedro contra mi persona. Me defenderé de ese grupo radical que pretende imponer la ideología pro-dictadura de Venezuela. Yo seguiré apoyando la reconciliación que necesita México”, dijo la también periodista en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Téllez explotó contra Salmerón, quien fuera director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), y exigió su renuncia al cargo.

Esto, luego de que el historiador calificara a los jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre que secuestraron y asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada durante el siglo XX como “valientes”.

Respaldan a Lilly Téllez

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, rechazó la orden de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de retirar de la bancada a la senadora Lilly Téllez García, lo cual reafirmó con señalamientos de que ella siempre será integrante del grupo parlamentario, si lo desea.

De igual forma, la morenista presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, expresó su respaldo a la legisladora y además destacó que la Constitución la faculta a defender los derechos de expresión de los integrantes de la Legislatura.

Se trata del segundo mandato de la CNHJ dirigido a Monreal; el primero, con motivo del relevo de Martí Batres Guadarrama en la presidencia de la Mesa Directiva, fue impugnado por el entonces presidente de ese órgano legislativo.

En esta ocasión se ordena la separación de Téllez García sin un señalamiento, ni se indica algún afectado en específico, y el caso era ajeno a la bancada senatorial en estas fechas en receso.

"Lilly Téllez García no puede ni debe pertenecer a la bancada de este partido político en el Senado", en virtud de que, además de que no es militante, "no comparte, no respeta ni representa lo establecido en los documentos básicos de Morena", señala el acuerdo firmado por Héctor Díaz-Polanco, Gabriel Rodríguez Ramírez y Adrián Arroyo Legaspi.

En una declaración en el pleno, en marzo pasado, la senadora por Sonora repudió que en todos los escaños de su grupo --incluido el suyo-- se hubieran colocado pañoletas verdes, distintivas del activismo a favor de la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas. Hubo entonces una confrontación en rechazo a Lilly Téllez.

En tanto, las senadoras activas promotoras de la interrupción legal del embarazo --como Jesusa Rodríguez y Martha Lucía Micher-- han guardado hermetismo al respecto de que sea retirada del grupo. La senadora Citlalli Hernández Mora, en entrevista, dijo que "la culpa no es de Lilly Téllez, sino de Morena, por haberle abierto las puertas del partido a alguien de posturas conservadoras".

Incluso, agregó Hernández Mora, la sonorense "no es la única, pues hay otros senadores con posturas ajenas a los principios ideológicos de Morena", dijo.

"Ella no es afiliada, pero hay otros senadores y senadoras que sí lo son y tienen posturas en contra del aborto. Se tendría que expulsar también a empresarios que tampoco asumen las posiciones de Morena, entre ellos Jaime Bonilla", comentó.

Al fijar postura en respaldo a que Lilly Téllez sea integrante de su bancada, en su red social Monreal Ávila señaló: "Lamentamos el requerimiento de la @CNHJ_Morena, [pues] debe haber libertad de expresión y manifestación, que cuidaremos e impulsaremos".

En octubre, la senadora Téllez subió a su red social información de una encuesta por estado de la República, en la que sólo la Ciudad de México y Baja California se expresan con una mayoría a favor de la interrupción legal del embarazo.

Acompañó la información con el comentario de que "legisladores de Morena rompen la promesa de no traicionar al pueblo. La mayoría de la población de México rechaza el aborto".

En otra de sus divergencias con el grupo de Morena en el Senado, Lilly Téllez votó a favor de que se repitiera la votación para elegir titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una propuesta original de su coordinador Ricardo Monreal Ávila, y que su bancada votó dividida.

Apoyo incondicional. El senador con licencia, Alfonso Durazo Montaño, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respaldó a su compañera de fórmula Lilly Téllez. "[Es una] senadora profundamente comprometida con México", y desde que se propuso como aspirante al Senado por Sonora, "se estableció claramente su condición de candidata ciudadana externa y el invariable respeto que ello implicaría".

Subrayó que "uno de los elementos de mayor valor en nuestro movimiento es la no existencia de un pensamiento único", y además reafirmó a Téllez su "más profundo aprecio, respeto y amistad".