Lilly Téllez: “Me inspira mucho la vida de Hernán Cortés”

CIUDAD DE MÉXICO.- Lilly Téllez dice que la inspira Hernán Cortés, el conquistador español que lideró la caída del imperio Azteca.

Me inspira mucho la vida de Hernán Cortés , el espíritu y el corazón de Hernán Cortés , que ahora [Beatriz] Gutiérrez Müller lo ha señalado como enemigo de los mexicanos”, dijo Lilly Téllez en una entrevista para El País.

La senadora Lilly Téllez llegó al poder por el Partido Morena para luego renunciar y unirse a la bancada del PAN en el Senado, partido al que esperar unirse el año entrante.

Reveló su inspiración por Hernán Cortés al preguntarle sobre sus referentes políticos.

Nada que no hayan padecido los mismos españoles en cientos de años, ni otras naciones”, contestó a la pregunta que le hizo el reportero: ¿Pero Hernán Cortés alguna tropelía sí hizo en México ”.

La senadora Lilly Téllez también consideró como referente político a Trudeau (Justin, primer ministro de Canadá); Macron (Emmanuel, presidente de Francia) y el fallecido panista Manuel Clouthier.

Pero también Margaret Thatcher, primera ministro del Reino Unido de 1979 a 1990 y recordada en Latinoamérica por ordenar la guerra contra Argentina que a 74 días de iniciada permitió recuperar el archipiélago de Las Malvinas o Falklands en 1982.

Lilly Téllez dijo también haber sido engañada por el partido español efe ultraderecha Vox al firmar la Carta Madrid y por López Obrador, sobre quien dijo que la engañó al mostrarse “moderado”.

La engañó López Obrador la engañó Vox…¿no se deja engañar muchas veces? le preguntó el reportero a Téllez, quien contestó:

No, no, muchas veces no, pero esas dos fueron extraordinariamente mediáticas”.