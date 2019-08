Líder de “Los Claudios” se deslinda de agresión durante marcha de mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- El presunto líder del grupo “Los Claudios”, Héctor González, se deslindó del ataque perpetrado por un hombre en contra de un periodista durante la protesta de mujeres realizada el pasado 16 de agosto.

González, quien se encuentra preso en el penal El Diamante de Santa Martha Acatitla, grabó un celular de su esposa luego de que se diera a conocer la noticia de que un integrante de dicho grupo había participado en las agresiones durante dicho evento.

Además, indicó que no quiere que liguen a su grupo con la violencia registrada el viernes pasado, debido a que no quiere que se agravie el proceso legal que sigue en su contra por los delitos de invasión de predios, posesión de armas prohibidas y droga.

Esta es mi llamada semanal. Estoy bajo proceso y lo único que quiero es mi libertad. Ya no me dedico a ninguna actividad política, ni de tipo social ni de nada. Me deslindo de lo que paso en la marcha de las mujeres del viernes, no quiero problemas para no tener problemas en mi proceso. Me deslindo de cualquier noticia que agredieron al manifestación", dijo en dicha grabación.