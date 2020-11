Líder de Frenaaa amenaza a AMLO con represalias

MONTERREY.- El dirigente del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaaa), Gilberto Lozano González, advirtió que si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le hace a él o su familia "algo más que un rasguño" ya tiene comprado un fideicomiso "para que un grupo de élite, acabe con todos los que tenga que acabar pues ya están detectadas las casas de todo lo que le rodea al señor López".

En respuesta a la información publicada por EL UNIVERSAL en el sentido de que el Centro Nacional de Inteligencia da seguimiento desde mayo a las actividades de Frenaa y su líder Gilberto Lozano, éste, mediante un mensaje en video, dio respuesta al mandatario que, en la mañanera de este viernes, negó que su Gobierno espíe a opositores políticos como ocurría en el pasado.

Expuso Lozano que "López es un hipócrita, falso y cobarde, muy cobarde", y apuntó, "yo no le tengo miedo porque tengo comprado un fideicomiso para acabar con todos los que tenga que acabar si llega algún rasguño a mí o a mi familia" de parte del presidente o sus allegados.

Agregó que "ya están las casas detectadas de todo lo que le rodea al señor López para tener un grupo de elite que resuelva el problema si este tipo se atreve a más que un rasguño" en su contra.

#1aVacunaVSMorenavirusLopez#No$a4T



¿ Quien miente ? #AMLO o su Centro de Inteligencia.



Dice Andrés López que NO espía a #FRENA y a @gilbertolozanog



Su Centro de Inteligencia dice otra cosa:https://t.co/Io3q0xAzC2 — FRENA Oficial (@OficialFrenaaa) November 27, 2020

Reiteró que es de lo más risible e inverosímil la negación del mandatario en el sentido de que ya no hay espionaje, y que el seguimiento a las actividades del dirigente de Frenaaa, se basa en simples recortes de periódico.

Expresó Lozano que, por el contrario, sí hay un seguimiento y monitoreo a Frenaaa y a su persona para reportar qué hace y dónde duerme. Afirmó que, "todo el órgano de inteligencia (del Gobierno federal) está hoy dedicado a Frenaaa. "Es innegable, aunque López diga que no me está persiguiendo", dijo Lozano.

No hay duda, señaló, "no van a espiar a los otros grupos ciudadanos, ¿a poco ustedes creen que van a espiar a Claudio (X González) o a Gustavo (de Hoyos), o a los de Sí por México?, no los van a espiar, porque esos están directito a hacer filas el seis de junio, y tampoco van a espiar a los partidos".

A los que van a espiar, expresó, es a nosotros a Frenaaa, "porque somos la verdadera oposición, no buscamos puestos públicos y somos el antídoto contra el morenavirus".

Según Lozano, para comprobar el espionaje en su contra "basta ver la santa inquisición, los youtubers, los infiltrados en Frenaaa que se dedican más que a echarle a López, a mí, ese es el mejor testimonio de a quiénes ha comprado" el mandatario.

Ojalá, dijo, el asunto llegara solo al espionaje, porque no van a encontrar nada, y está correcto lo que dice (AMLO) de que el que nada debe nada teme, pues Frenaaa es un movimiento que se maneja dentro del estado de derecho, aunque las acciones serán cada vez más fuertes, y van a seguir intentando que el 30 de noviembre López Obrador se vaya de la presidencia. Pero si no lo logran, añadió, van a seguir hasta que se vaya "porque representa la dictadura chavista".

"Pero el problema es la infiltración, la compra de prostitutas de la lealtad, de gente que se dedica más a echarle a Frenaaa y a él que al mandatario, pues apuestan que, golpeando a uno de los principales voceros del consejo rector, van a debilitar a Frenaa” y es al contrario, lo han fortalecido.

Arremetió contra el mandatario diciéndole, "López eres un hipócrita, un mentiroso, eres un méndigo perverso, y la verdad d eres una cosa que está en sus días contados".

Lo cuestionó por publicar la Constitución Moral, que llamó Lozano como su Código Patético, no de ética, pues afirmó es una burla al pueblo de México, porque "quienes lo hicieron fueron Manuel Bartlett, Ricardo Monreal, Elba Esther Gordillo, Marcelo Ebrard, Pío López Obrador, Alfonso Romo, Tatiana Clouhtier, y yo creo que hasta el Chapito Zambrano estuvo metiéndole mano".

Preguntó ¿cómo van a decir estas lacras, estos bandidos (lo que es ética) y que le van a dar tratamiento psicológico a los psicópatas, a los delincuentes, a los vendedores de drogas, a los secuestradores, y que hay que perdonarlos, "pues seguro que eso lo redactaron ellos, la delincuencia organizada".

Gilberto Lozano recalcó que van a lanzar una campaña de vacunación contra el "morenavirus", "la peor crisis y enfermedad que está viviendo México" pues los gobernadores de Morena, "son lo peor de lo peor, agarras todo el excremento del PRI, del PAN y del PRD y se convierte en el morenavirus que está verdaderamente acabando con el país".